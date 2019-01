Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcc01dae-a77f-487a-89af-12d24ceb5e59","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Csakúgy, mint az összes számozott és nem „hivatalos” folytatás, a Rocky-sorozat legújabb darabja is ugyanabból a sablonból építkezik, mint a bokszfilmek általában. Igen ám, de azokban nem búcsúzik el (állítólag) végleg Sylvester Stallone, nincs bennük annyi ellenállhatatlan jelenet, és nem kap szép játékra lehetőséget Dolph Lundgren. Kritika.","shortLead":"Csakúgy, mint az összes számozott és nem „hivatalos” folytatás, a Rocky-sorozat legújabb darabja is ugyanabból...","id":"20190104_A_Creed_IIben_sokat_beszelnek_rola_de_meg_is_mutatjak_a_szeretet_erejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcc01dae-a77f-487a-89af-12d24ceb5e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5042c8d0-f0af-4c85-986d-8ab3f97af4ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_A_Creed_IIben_sokat_beszelnek_rola_de_meg_is_mutatjak_a_szeretet_erejet","timestamp":"2019. január. 04. 17:40","title":"A Creed II-ben sokat beszélnek róla, de meg is mutatják a szeretet erejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e8f8b-e3f2-4051-ab54-68ba49f7305b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszonyhoz téglási házába törtek be, meg is verték. Pár órán belül elfogták őket a rendőrök.\r

","shortLead":"Az asszonyhoz téglási házába törtek be, meg is verték. Pár órán belül elfogták őket a rendőrök.\r

","id":"20190104_Telefonkabellel_kotoztek_meg_majd_kiraboltak_az_idos_asszonyt_szilveszter_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934e8f8b-e3f2-4051-ab54-68ba49f7305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557489e3-d607-4d99-ab9e-7f4ccf38b558","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Telefonkabellel_kotoztek_meg_majd_kiraboltak_az_idos_asszonyt_szilveszter_ejjel","timestamp":"2019. január. 04. 18:01","title":"Telefonkábellel kötözték meg, majd kirabolták az idős asszonyt szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nagyjából két évtizede változatlan az arány.","shortLead":"Nagyjából két évtizede változatlan az arány.","id":"20190104_Meg_mindig_nagyon_keves_a_noi_rendezo_Hollywoodban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bebf897-3015-4c1e-b40c-7478a3f6acde","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Meg_mindig_nagyon_keves_a_noi_rendezo_Hollywoodban","timestamp":"2019. január. 04. 13:44","title":"Még mindig nagyon kevés a női rendező Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi napokban több francia portál is részletes riportot közölt a fehérgalléros bokszolókról. De kik ők?","shortLead":"Az utóbbi napokban több francia portál is részletes riportot közölt a fehérgalléros bokszolókról. De kik ők?","id":"20190104_Harcosok_klubja_Egymas_pufolesevel_oldjak_a_stresszt_a_francia_uzleti_elit_tagjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c99bd60-326f-4610-9570-1e949c6d8de6","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_Harcosok_klubja_Egymas_pufolesevel_oldjak_a_stresszt_a_francia_uzleti_elit_tagjai","timestamp":"2019. január. 04. 11:00","title":"Harcosok klubja: Egymás püfölésével oldják a stresszt a francia üzleti elit tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezer méter mélyen található tó vizéből azóta már mintákat is vettek a kutatók. ","shortLead":"Az ezer méter mélyen található tó vizéből azóta már mintákat is vettek a kutatók. ","id":"20190104_Harom_napig_furtak_a_jeget_a_kutatok_hogy_hozzaferjenek_egy_rejtett_tohoz_a_Delisarkon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947c6685-3b01-46f9-90ae-e5062a26555d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_Harom_napig_furtak_a_jeget_a_kutatok_hogy_hozzaferjenek_egy_rejtett_tohoz_a_Delisarkon","timestamp":"2019. január. 04. 11:09","title":"Három napig fúrták a jeget a kutatók, hogy hozzáférjenek egy rejtett tóhoz a Déli-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0124-5590-496c-9550-fbfd5a14c388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pont egy autó tetején landolt.","shortLead":"Pont egy autó tetején landolt.","id":"20190104_A_csaladi_vita_heveben_egy_kisszek_repult_ki_egy_gyori_emeletes_haz_ablakan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef0124-5590-496c-9550-fbfd5a14c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432fda67-10bd-4cab-9528-2e64ae3d31ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_csaladi_vita_heveben_egy_kisszek_repult_ki_egy_gyori_emeletes_haz_ablakan","timestamp":"2019. január. 04. 10:48","title":"A családi vita hevében egy kisszék repült ki egy győri emeletes ház ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korszerűsítik a történelmi állomásépületeket, a vasúti technológia viszont egyelőre nem újul meg. ","shortLead":"Korszerűsítik a történelmi állomásépületeket, a vasúti technológia viszont egyelőre nem újul meg. ","id":"20190105_Fopalyaudvar_lehet_a_Nyugatibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04769bdc-9eb7-4e57-a87c-84a71267c626","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Fopalyaudvar_lehet_a_Nyugatibol","timestamp":"2019. január. 05. 08:40","title":"Főpályaudvar lehet a Nyugatiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e4a08e-0a49-41f8-b968-03885cdc2a01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan minden fontos kérdésre választ kapunk az életben.","shortLead":"Lassan minden fontos kérdésre választ kapunk az életben.","id":"20190104_Mennyi_ideig_birja_egy_auto_motorja_fejjel_lefele__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e4a08e-0a49-41f8-b968-03885cdc2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c90fc25-2a41-4f68-a489-4193b39aadba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_Mennyi_ideig_birja_egy_auto_motorja_fejjel_lefele__video","timestamp":"2019. január. 04. 15:05","title":"Mennyi ideig bírja egy autó motorja fejjel lefelé? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]