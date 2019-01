Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képekkel illusztrálják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen a mai kormányellenes megmozdulásokon. Nyilván a külföldi zsoldosok miatt fordultak ehhez az eszközhöz.","shortLead":"Képekkel illusztrálják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen a mai kormányellenes megmozdulásokon. Nyilván a külföldi...","id":"20190105_A_rendorseg_is_uzent_a_tuntetoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaef19e-bffd-4d65-b01e-50639e6c560b","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_A_rendorseg_is_uzent_a_tuntetoknek","timestamp":"2019. január. 05. 10:53","title":"A rendőrség is üzent a tüntetőknek, hogy a külföldi Soros-zsoldosok is megértsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy kormánypárti lapnak adott interjúból derült ki.","shortLead":"Ez egy kormánypárti lapnak adott interjúból derült ki.","id":"20190106_A_kormany_hajlando_lett_volna_lemondani_a_2019es_minimalberemelesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c6ad93-b76e-4918-bbc7-b50f206946d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_A_kormany_hajlando_lett_volna_lemondani_a_2019es_minimalberemelesrol","timestamp":"2019. január. 06. 11:47","title":"A kormány hajlandó lett volna lemondani a 2019-es minimálbér-emelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f9047c-b699-4da2-b8b1-20267bcf47f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felavatták vasárnap Egyiptom legnagyobb kopt katedrálisát, ahol éjfélkor megtartják a kopt karácsonyi misét.","shortLead":"Felavatták vasárnap Egyiptom legnagyobb kopt katedrálisát, ahol éjfélkor megtartják a kopt karácsonyi misét.","id":"20190106_Megnyilt_Egyiptom_legnagyobb_kopt_katedralisa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00f9047c-b699-4da2-b8b1-20267bcf47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650ff37c-4832-43b7-acf3-068d75178033","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Megnyilt_Egyiptom_legnagyobb_kopt_katedralisa","timestamp":"2019. január. 06. 20:30","title":"Megnyílt Egyiptom legnagyobb kopt katedrálisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg az Országos Mentőszolgálat Szív City applikációja - számolt be az RTL Klub híradója. Az applikáció megteremti a segíteni kész emberek hálózatát.","shortLead":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg az Országos Mentőszolgálat Szív City applikációja - számolt be az RTL Klub...","id":"20190106_Eddig_mar_tobb_mint_20_eletet_mentett_meg_a_Sziv_City","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009b32f-97bb-4aa4-a188-45471c504427","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Eddig_mar_tobb_mint_20_eletet_mentett_meg_a_Sziv_City","timestamp":"2019. január. 06. 19:04","title":"Eddig már több mint 20 életet mentett meg a Szív City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú a vád szerint azért halt meg, mert agyvérzést kapott a K- vitamin beadásának elmulasztása miatt, és azért, mert nem hívtak hozzá időben orvost.","shortLead":"Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú...","id":"20190105_MarkiZay_feleseget_is_meghallgattak_az_oltasellenes_hazaspar_pereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c275bc4-c44d-4a8f-84b2-f4e564200080","keywords":null,"link":"/kkv/20190105_MarkiZay_feleseget_is_meghallgattak_az_oltasellenes_hazaspar_pereben","timestamp":"2019. január. 05. 09:50","title":"Márki-Zay feleségét is meghallgatták az oltásellenes házaspár perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati adatbázisának jelen állapota szerint.\r

","shortLead":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos...","id":"20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20463930-aa01-4e96-be16-f3824704c065","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","timestamp":"2019. január. 05. 07:45","title":"Olyan meleg volt tavaly, amilyenre több mint 100 éve nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"","category":"itthon","description":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","shortLead":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","id":"20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754ea4f-e315-4896-b158-5ac320f1a41b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","timestamp":"2019. január. 06. 17:01","title":"Itt van hat szám, abből öt 400 ezret hozott valakiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyülekeznek a felhők az Apple felett a csökkenő iPhone-eladások miatt, de legalább az App Store miatt nem kell aggódnia: itt rekordokat döntöttek az ünnepi bevételek.","shortLead":"Gyülekeznek a felhők az Apple felett a csökkenő iPhone-eladások miatt, de legalább az App Store miatt nem kell...","id":"20190106_apple_app_store_karacsonyi_es_ujevi_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e127e7-c26c-49ef-be4d-faa518ef213e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190106_apple_app_store_karacsonyi_es_ujevi_bevetel","timestamp":"2019. január. 06. 08:03","title":"Gyógyír az Apple-nek: karácsonyi rekordbevétel az App Store-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]