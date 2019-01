Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy kifutópálya fog működni, a többit lezárják.","shortLead":"Csak egy kifutópálya fog működni, a többit lezárják.","id":"20190107_159_amszterdami_jaratot_torol_a_KLM_egy_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173a3c61-c6dc-4284-bebf-57d6d689e30d","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_159_amszterdami_jaratot_torol_a_KLM_egy_vihar_miatt","timestamp":"2019. január. 07. 18:32","title":"159 amszterdami járatot töröl a KLM egy vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp nem tudja cáfolni állításaikat. Szerinte egy olyan tanú is az ügyészség koncepcióját támasztotta alá, aki pár hete egy másik eljárásban még egyetlen rá vonatkozó kérdésre sem tudott válaszolni. Mivel így újabb nyomozati iratok keletkeztek, a határidők miatt az már biztos, hogy a vádemelés így tovább csúszik.","shortLead":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp...","id":"20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6dccc6-5a2b-4aef-99f8-2c83dcba6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","timestamp":"2019. január. 09. 07:00","title":"Hazugságvizsgálatot kér maga ellen Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakók takarókat és meleg ruhákat vittek neki.","shortLead":"A lakók takarókat és meleg ruhákat vittek neki.","id":"20190107_Osszefogtak_a_triesztiek_a_hajlektalanert_miutan_az_alpolgarmester_a_Facebookon_kelt_ki_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f246a66-620d-4d64-a8a2-c1819547e360","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Osszefogtak_a_triesztiek_a_hajlektalanert_miutan_az_alpolgarmester_a_Facebookon_kelt_ki_ellene","timestamp":"2019. január. 07. 14:28","title":"Összefogtak a triesztiek a hajléktalanért, miután az alpolgármester a Facebookon kelt ki ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre rosszabb kedvű tulajdonosa lenne, hanem a Tottenham Hotspuré – ez is kiderül az angol labdarúgó elsőosztály, a Premier League történetéről szóló legújabb könyvből.","shortLead":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre...","id":"20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fd14f3-4342-4148-99e9-39a20e2006ad","keywords":null,"link":"/sport/20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","timestamp":"2019. január. 07. 16:53","title":"Abramovics ezért vette meg a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3700f28-c6b8-4105-8f21-221d287ed938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív játékok különlegessége, hogy mindegyikkel csupán egy napig lehet játszani.","shortLead":"Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív...","id":"20190108_meditations_rami_ismail_szamitogepes_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3700f28-c6b8-4105-8f21-221d287ed938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d42d91f-f436-44a2-b5de-a51dfacdf17e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_meditations_rami_ismail_szamitogepes_jatek","timestamp":"2019. január. 08. 18:03","title":"Ez a program 365 játékot kínál, minden egy nap újat, és csak aznap lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66637432-4649-4565-a456-1e825559338e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kisebbik dél-koreai elektronikai óriás évek óta ígérgeti, hogy piacra dob egy feltekerhető képernyővel rendelkező tévét. Nem húzzák tovább, a Las Vegasban zajló CES technológiai kiállításon megmutatták a készüléket, ami még idén megvásárolható lesz.","shortLead":"A kisebbik dél-koreai elektronikai óriás évek óta ígérgeti, hogy piacra dob egy feltekerhető képernyővel rendelkező...","id":"20190108_lg_feltekerheto_teve_lg_signiture_oled_tv_r9_oled65r9pua_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66637432-4649-4565-a456-1e825559338e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8bcc22-f41b-4755-9da6-9661e5b0d543","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_lg_feltekerheto_teve_lg_signiture_oled_tv_r9_oled65r9pua_ces_2019","timestamp":"2019. január. 08. 09:03","title":"Nagyot néz majd: tényleg megcsinálta az LG a szupervékony, papírként feltekerhető tévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A berlini Tegel reptér biztonsági emberei hétfő reggel, a spanyol Ryanair-személyzet a hét három napján, pénteken pedig Olaszország-szerte teszik le a munkát a reptéri dolgozók. Mindez igen sok európai, sőt tengerentúli gépet is érinthet – késések, járattörlések várhatóak.","shortLead":"A berlini Tegel reptér biztonsági emberei hétfő reggel, a spanyol Ryanair-személyzet a hét három napján, pénteken pedig...","id":"20190107_Sztrajkok_lesznek_a_legikozlekedesben_a_heten_fel_Europaban_borulhat_a_menetrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5f33d-d069-4260-8a7f-355f366a7314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Sztrajkok_lesznek_a_legikozlekedesben_a_heten_fel_Europaban_borulhat_a_menetrend","timestamp":"2019. január. 07. 09:53","title":"Sztrájkok lesznek a légiközlekedésben a héten, fél Európában borulhat a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43627c72-eab9-42be-926b-839e2407bd76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dizájnerként dolgozó Chris Patty családja úgy döntött, saját készítésű ajándékokkal lepik meg egymást karácsonykor. A férfi meglepetése annyira bejött, hogy már készül a mindenki számára elérhető verzió.","shortLead":"A dizájnerként dolgozó Chris Patty családja úgy döntött, saját készítésű ajándékokkal lepik meg egymást karácsonykor...","id":"20190105_zenedoboz_zenegep_chris_patty","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43627c72-eab9-42be-926b-839e2407bd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac69c42-9f4e-4f8f-9a8f-dd1b65dc902f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190105_zenedoboz_zenegep_chris_patty","timestamp":"2019. január. 07. 12:03","title":"Csak karácsonyra készített ajándékot az apjának, de az egész internet imádja a házi zenedobozt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]