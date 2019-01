Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Egy igazi országos sztrájknak ma nincs realitása Magyarországon, mondja Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, szerinte, ahogy eddig sem sikerült, úgy ezután sem egy teljes, általános sztrájkot nyélbe ütni. A közszolgáltató szervezeteknek ugyanis

a 2010-ben módosított sztrájktörvény olyan magas, akár 66 százalékos szinten határozza meg a minimális szolgáltatások körét, hogy az szinte láthatatlanná tenne egy sztrájkot.

Ráadásul a megelőző bírósági procedúra is hónapokat vehet igénybe, így komplikált a megszervezése is. A versenyszférában pedig azért nehéz általános sztrájkot megszervezni, mert ott általában kollektív szerződések vannak érvényben, helyi szinten kell döntést hozni. Azt pedig kétszer is meggondolják a munkavállalók, hogy egy virtuális térben megjelenő politikai követelés miatt a valós munkahelyükön letegyék-e a kalapácsot, ha amúgy a körülményeik rendezettek, jók, nem elégedetlenek.

Általános sztrájkra kicsi az esély

A magyar társadalom eszköztárának nem része a sztrájk Palkovics meglátása szerint, akit arról is megkérdeztünk, hogy mi lenne, ha a munkavállalók törvényellenesen állnának le a munkával? Akkor annak meglennének a törvényi következményei Palkovics szerint, a szakszervezetek is felelősségre vonhatóak egy ilyen esetben. De eljuthat a társadalom egy olyan pontra, hogy kimondja, nincs jogállam, az akkor viszont a forradalom - fogalmaz a vezető.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége is egyetért a szakszervezetek négy pontjával, a szakpolitikai követelésekkel.

Legyenek helyreállítva a jogok papíron is és a valóságban is, ez a kívánalom, nem a kormánybuktatás.

- Sok helyen túlóráznak már most évi 400 óránál többet, illetve aki nem megy bele, hogy hétvégén is bejárjon dolgozni, azt sem feltétlenül rúgják ki - mondta Palkovics. A Munkástanácsok elnöke szerint érdekes szubkultúra, ami kialakult ezen a téren, mert a munkaerőhiány miatt a munkáltató is ki van szolgáltatva valamennyire.

Palkovics azt is elmondta: a most kialakult tiltakozáshullám jót tehet a magyarok érdekvédelmi tudatosságának. Az emberek ráébredhetnek, hogy a kollektív szerződés aláírásához szükséges szakszervezetet alapítani hasznos dolog. El lehet érni dolgokat a munkáltatónál. A szakszervezetek is tanulhatnak végre: haladni kell a korral, hogyan lehet megszólítani az embereket, és milyen gyakorlati eszközeik vannak. Köthetnek olyan megállapodást, hogy 300 óra legyen csak a túlórakeret. Kollektív szerződésekhez szakmai segítséget egyébként a Munkástanácsok Országos Szövetsége is ad.

A 36 hónapos elszámolási keret más kérdés, itt az Európai Bizottság dönthet arról, megfelel-e az európai szabályozásnak, mert ebben jogértelmezésnek vita van. A túlóratörvény most már csak ürügye a politikai szándékoknak - állítja Palkovics.

Szombaton további tiltakozásokat hirdetett meg a túlóratörvény miatt Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke. Országos demonstrációkra kerülnek sor reményei szerint minél több helyen az országban, megyeszékhelyeken, nagyobb településeken január 19-én: félpályás útlezárások és egyéb tiltakozó akciók.

Ám a kormánypropaganda hamarosan már arról írt gúnyosan, szombatra szervez sztrájkot a szakszervezet. Ez félreértés, Kordás nem hirdetett sztrájkot, mondta el a hvg.hu-nak. Felmerült, hogy ekkor van az országos központi középiskola felvételi napja, Kordás azt mondja, ezt nem akarják akadályozni, a tiltakozásokat úgy igazítják, hogy itt ne legyen lehetőleg fennakadás.

Nem tartotta a kormány a szavát

Megtudtuk, hogyha a munkavállalók úgy döntenek, sztrájkba lépnek, a MASZSZ biztosítja a szakmai hátteret hozzá, de nem bátorít senkit jogellenes lépésekre. Az esetleges munkabeszüntetésnek szervezett és törvényes formában kell megvalósulnia. Például sztrájkolnia joga van a munkavállalónak, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell bemennie dolgoznia – bemegy a munkahelyére, de nem veszi el a munkát.

A szakszervezetek négy pontban fogalmazták meg a követelésüket, ez olvasható az A Hang petíciójában is:

Módosítsák a Munka törvénykönyvét, hogy az a mostaninál sokkal jobban vegye figyelembe a munkavállalók érdekeit, a rabszolgatörvényként elhíresült túlóra szabályozást pedig vonja vissza a kormány!

Emeljék a minimálbért legalább két számjegyű mértékben, állítsák vissza a cafetériát, rendezzék a közszféra béreit!

Követeljük a sztrájkjog újraszabályozását, érdemi párbeszédet, előzetes egyeztetést a dolgozókat érintő törvények módosításánál!

Követeljük egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozásának követelményeit, a korengedményes nyugdíjak korszerűbb formában történő visszahozásától a megváltozott munkaképességű dolgozók tisztességes támogatásáig!

© Túry Gergely

Kordás László szerint ezek közül a túlóratörvényen kívül mind régebbi sérelem. A kormány 2014-ben beleegyezett abba, hogy a Versenyszféra Konzultációs Fórumán (VKF) megszületett megállapodásokat nyújtja be a Parlamentnek, ez 2015-től nem valósult meg, nem tartotta magát a megegyezéshez. Az álláspontok fokozatosan megmerevedtek, így nem maradt más eszköz, mint az utcai demonstrációk, mondja Kordás.

Ha 19-i demonstráció után sincs előrelépés, akkor mérlegelni lehet a figyelmeztető sztrájkot. A konföderáció ehhez biztosíja a hátteret. A figyelmeztető sztrájk abban különbözik az általánostól, hogy maximum két óra hosszat tart, azaz jelképesebb. Most létrejött egy szakszervezeti sztrájkelőkészítő és demonstrációs bizottság, ami 3 szakszervezeti konföderációt és 12 szakszervezetet tömörít. A szervezett dolgozók többségét, a teljes közszférát és a versenyszféra csaknem egészét képviselik ezáltal. Ezen a nyitott fórumon, amelyhez csatlakozhatnak további érdekvédelmi szervezetek, születnek döntések a továbbiakról.

Kordás bízik abban, hogy sikerül újra tárgyalóasztalhoz ülni a kormánnyal, hogy javítani lehessen a dolgozók munkakörülményein. A szakszervezetek nem fogalmaznak meg politikai követeléseket, csak szakmaiakat. A cél a változások elérése akkor, amikor a kormány nem volt hajlandó érdemben tárgyalni az érdekképviseletekkel.

Tovább nőhet az elégedetlenség

"A fiatalabbak nem akarják, mert akkor nem látják a gyereküket, csak egy héten egyszer. Az idősebbek meg fizikailag nem bírják" - mondja el a hvg.hu kérdésére Baranyai Zoltán, a Közút Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) elnöke, hogy hogy állnak az 5000 tagot, 17 000 munkavállalót képviselő szakszervezet tagjai a 400 óra túlórát legálissá tevő törvényhez. Úgy látja, 10 százalék lehet azok száma a tagságban, akik szívesen dolgoznának többet. A KKSZ állami tulajdonú cégeknek dolgozó közlekedési munkavállalókat képvisel. Az egyre nagyobb tiltakozáshullám politikai vetületéről nincs véleménye Baranyainak, azt mondja, a szakszervezetek négy pontjával egyetértenek.

© Túry Gergely

Sztrájkkal kapcsolatos szervezkedésről, egyeztetésekről egyelőre korai lenne beszélni. Egy másik ügy azonban terítéken van, és akár fel is korbácsolhatja a kedélyeket a KKSZ tagságában. Egy korábbi, hároméves megállapodás szerint évenként ötszázalékos béremelést kapnak a dolgozók, ezt most erre az évre kevesli a szakszervezet, kétszámjegyű emelést szeretne elérni.

Ezért még a vasutas szakszervezetek küzdenek látványosan. Ezt a 2018 februárjában megalakult KVKF-ben fogja megvitatni az érdekképviselet a kormánnyal vélhetően januárban - ha a tárgyalások ígéretesek, de elhúzódnak, akkor kicsit később is létrejöhet a megegyezés. Ám ha nem sikerül elérni a megállapodást, akkor keményebb fellépésre is megadhatja a felhatalmazást a vezetőségnek a tagság, mondja az elnök. A sztrájkról konföderációs döntés kellene a szakszervezetek között. Utoljára a KKSZ tagsága egyébként 2006-ban lépett valós sztrájkba, akkor is bérekért. Azóta kisebb demonstrációk voltak.