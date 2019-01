Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Első ránézésre csak egy csíkos sál, de benne van az ingázók minden dühe és elkeseredettsége.","shortLead":"Első ránézésre csak egy csíkos sál, de benne van az ingázók minden dühe és elkeseredettsége.","id":"20190107_Salba_kototte_a_vonatok_keseset_egy_nemet_no__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195dd762-23f5-4108-9445-66abed56460b","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Salba_kototte_a_vonatok_keseset_egy_nemet_no__foto","timestamp":"2019. január. 07. 19:44","title":"Sálba kötötte a vonatok késését egy német nő – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány elvesztette az összes kulturális háborúját -–mondta a visszavonuló EP-képviselő.","shortLead":"A kormány elvesztette az összes kulturális háborúját -–mondta a visszavonuló EP-képviselő.","id":"20190107_Schopflin_A_koztevevel_nem_az_a_baj_hogy_elfogult_hanem_az_hogy_nezhetetlenul_unalmas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5b4eda-83f6-4ae0-a3e3-b6b3bee09986","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Schopflin_A_koztevevel_nem_az_a_baj_hogy_elfogult_hanem_az_hogy_nezhetetlenul_unalmas","timestamp":"2019. január. 07. 10:14","title":"Schöpflin: A köztévével nem az a baj, hogy elfogult, hanem az, hogy nézhetetlenül unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A valaha mért legforróbb év volt a tavalyi Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes értékelése szerint. ","shortLead":"A valaha mért legforróbb év volt a tavalyi Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes értékelése...","id":"20190107_Masfelszeresere_dragultak_a_zoldsegek_es_fel_evig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a9e6e5-f35f-46f2-89a4-7ed562149b52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Masfelszeresere_dragultak_a_zoldsegek_es_fel_evig","timestamp":"2019. január. 07. 11:48","title":"Másfélszeresére drágultak a zöldségek, májusig biztosan maradnak a horrorárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2923f98-ee03-40db-bc9d-17f29f0ea627","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tetszett nekik Nagy Blanka „retorikai stílusa”.","shortLead":"Nem tetszett nekik Nagy Blanka „retorikai stílusa”.","id":"20190108_Iskolaja_elhatarolodik_a_kecskemeti_tuntetesen_felszolalo_gimnazista_lany_duhos_beszedetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2923f98-ee03-40db-bc9d-17f29f0ea627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd664dba-f017-4865-b8c8-9f5a36856a71","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Iskolaja_elhatarolodik_a_kecskemeti_tuntetesen_felszolalo_gimnazista_lany_duhos_beszedetol","timestamp":"2019. január. 08. 17:06","title":"Iskolája elhatárolódik a kecskeméti tüntetésen felszólaló gimnazista lány dühös beszédétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190108_Elvis_es_Bowie_is_ma_unnepelne_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127b7cfc-2896-4880-b224-e9f4656af3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_Elvis_es_Bowie_is_ma_unnepelne_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 08. 09:38","title":"Elvis és David Bowie is ma ünnepelné születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként katonákra vonatkozó szigorú szabályok alá essenek – előre bejelentsék például, ha külföldre akarnak utazni vagy honvédelmi továbbképzésre kényszerítsék őket. Van olyan osztály, ahol minden orvos a felmondását tervezi. Újra a működésképtelenség szélére érhet a sürgősségi centrum is. ","shortLead":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként...","id":"20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8240b9e9-37f7-419a-9623-d19646f6e1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","timestamp":"2019. január. 09. 06:30","title":"Tömegével távozhatnak orvosok a Honvédkórházból, mert honvédségi állományba veszik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal elbarikádozta magát a bangkoki nemzetközi repülőtér egyik szállodájában.","shortLead":"A fiatal elbarikádozta magát a bangkoki nemzetközi repülőtér egyik szállodájában.","id":"20190107_thaifold_szaud_arabia_fiatal_no_csalad_menekules_repuloter_bangkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28223bc3-7f94-4643-8ecb-bb28e26fb31f","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_thaifold_szaud_arabia_fiatal_no_csalad_menekules_repuloter_bangkok","timestamp":"2019. január. 07. 14:11","title":"Nem toloncolja ki Thaiföld a családja elől menekülő szaúdi lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aae9634-d00d-4027-8328-e105e16e9d91","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MSZP volt pénztárnoka, jelenleg médiatulajdonos és baloldali kötődésű vállalkozó úgy látja, 2020 körülre vége lett volna a Szabad Földnek, többek között ezzel magyarázta, hogy eladta a lapot Mészáros Lőrincnek. Puch egy keddi beszélgetős este végén nagyon összeveszett Gulyás Márton politikai aktivistával.","shortLead":"Az MSZP volt pénztárnoka, jelenleg médiatulajdonos és baloldali kötődésű vállalkozó úgy látja, 2020 körülre vége lett...","id":"20190108_Puch_Laszlo_Meszaros_Lorinc_ertelmes_tehetseges_uzletember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aae9634-d00d-4027-8328-e105e16e9d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d86e85-b203-45db-8757-db45bfe5b782","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Puch_Laszlo_Meszaros_Lorinc_ertelmes_tehetseges_uzletember","timestamp":"2019. január. 08. 22:17","title":"Puch László: Mészáros Lőrinc értelmes, tehetséges üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]