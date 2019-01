Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes vezetésű önkormányzat ugyanis odairányította a hókotrókat. Miközben a 31-es főutat szinte megbénította a hó.","shortLead":"A fideszes vezetésű önkormányzat ugyanis odairányította a hókotrókat. Miközben a 31-es főutat szinte megbénította a hó.","id":"20190109_Ho_boritja_az_utakat_Nagykatan_de_a_focipalya_legalabb_tiszta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c65b20c-1adf-42ac-b50d-ce2484fd634f","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ho_boritja_az_utakat_Nagykatan_de_a_focipalya_legalabb_tiszta","timestamp":"2019. január. 09. 15:49","title":"Hó borítja az utakat Nagykátán, de a focipálya legalább tiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7273234-adce-4fca-bea4-7d7b71839741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Többet hoztak a lesajnált panelek a konyhára, mint a téglalakások: az országban található több száz lakótelep között jó néhány akad, ahol több mint duplájára nőttek az átlagos négyzetméterárak, de az árnövekedési rangsor végén sem találni sok olyan helyszínt, ahol 40 százalék alatti a drágulás. ","shortLead":"Többet hoztak a lesajnált panelek a konyhára, mint a téglalakások: az országban található több száz lakótelep között jó...","id":"20190110_Tobbet_hoztak_a_lesajnalt_panelek_a_konyhara_mint_a_teglalakasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7273234-adce-4fca-bea4-7d7b71839741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249ca3ed-f5fb-4ac4-896b-6da31a36a740","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190110_Tobbet_hoztak_a_lesajnalt_panelek_a_konyhara_mint_a_teglalakasok","timestamp":"2019. január. 10. 10:52","title":"Családi házat ér a jókor szerzett panel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75396271-ffac-4911-a354-47f83f05ddcc","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Most először tartott kormányinfót a miniszterelnök, ebből állítólag hagyomány lesz. Ez az egyetlen terep, ahol nem kormánypárti újságírók is kérdezhetik Orbán Viktort. ","shortLead":"Most először tartott kormányinfót a miniszterelnök, ebből állítólag hagyomány lesz. Ez az egyetlen terep, ahol nem...","id":"20190110_6_es_fel_percben_az_Orbannak_feltett_evek_alatt_felhalmozott_kerdesek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75396271-ffac-4911-a354-47f83f05ddcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835dde8a-6fd1-4504-85f4-e7cb0f6cadb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_6_es_fel_percben_az_Orbannak_feltett_evek_alatt_felhalmozott_kerdesek__video","timestamp":"2019. január. 10. 16:38","title":"6 és fél percben az Orbánnak feltett, évek alatt felhalmozott kérdések – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti időszakot. A létrehozott emlékbizottság húsz tagja között azonban csak hárman vannak, akiknek részük volt az eseményekben. Olyan pedig egy sincs, aki ne a mai Fidesz-táborhoz tartozna.","shortLead":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti...","id":"20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4df261-8703-435f-b842-16410e20627a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","timestamp":"2019. január. 10. 09:02","title":"30 éves lesz a rendszerváltoztatás: egyoldalú emlékbizottság alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására belekerültek újabb tételek.","shortLead":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására...","id":"20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063f49a-55b0-4abf-96e9-cc34f180741d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 09. 09:36","title":"Az idei évtől egy sor női betegség után is jár adókedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77916471-fe25-4e12-a42f-2b3e7fc01974","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy magyar fotós képein nagyon közelről vehetők szemügyre a hópelyhek.","shortLead":"Egy magyar fotós képein nagyon közelről vehetők szemügyre a hópelyhek.","id":"20190109_Elkeped_ha_meglatja_milyen_szepek_a_hopelyhek_kozelrol__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77916471-fe25-4e12-a42f-2b3e7fc01974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f1519-20d1-45de-9c0c-3e619f451d5e","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Elkeped_ha_meglatja_milyen_szepek_a_hopelyhek_kozelrol__fotok","timestamp":"2019. január. 09. 16:48","title":"Elképed, ha meglátja, milyen szépek a hópelyhek közelről – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","id":"20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1c8fb1-28de-4413-a438-0110f8ebe3b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 10. 12:33","title":"A pénzügyminiszter helyett Orbán mondhatta el, hogy Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"150 város ingatlanárait hasonlították össze, és a budapesti vásárlók nem örülhetnek az eredménynek.","shortLead":"150 város ingatlanárait hasonlították össze, és a budapesti vásárlók nem örülhetnek az eredménynek.","id":"20190109_Ket_varost_talaltak_csak_a_vilagon_ahol_jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5afc2c-904c-4d15-b813-f3e69bc9c82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Ket_varost_talaltak_csak_a_vilagon_ahol_jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_Budapesten","timestamp":"2019. január. 09. 18:35","title":"Két várost találtak csak a világon, ahol jobban drágulnak a lakások, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]