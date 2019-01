Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A bajor luxusautó orrán minden korábbinál nagyobb méretű, abszolút márkahű hűtőrács kapott helyet. Íme teljes pompájában az új 7-es BMW
Túl sok volt mostanában a „nem személyes tapasztalatról beszámoló értékelés".
Sem a Facebookon, sem a TripAdvisoron nem lehet értékelni a Gundelt
A Financial Times szerdán megjelent számában egy egész oldalas hirdetést adott fel a Google, hogy elmondják, mit gondolnak az Európai Unió új szerzői jogi irányelvéről, azon belül is annak 11. cikkelyéről.
Egész oldalas hirdetést adott fel a Google, nekiment az új EU-s jogszabálynak
Az Újpest FC fellebbezett, a zárt kapukat így megúszták, de még nagyobb büntetést kell fizetniük.
Mégsem lesz zárt kapus az Újpest–Ferencváros-bajnoki
Senki nem sérült meg.
Kamion és személyautó ütközött az M0-s déli szakaszán
A lány bedrogozták, úgy kényszerítették prostitúcióra. ","shortLead":"A lány bedrogozták, úgy kényszerítették prostitúcióra. 14 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra Szegeden
A következő 365 napban szeretne egy sor olyan fontos kérdést megválaszolni, amely befolyásolhatja a társadalom és az egyén jövőjét is. Újévi fogadalmat tett Mark Zuckerberg, és ez az ön jövőjére is hatással lehet
„30 éve szabadon." Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti időszakot. A létrehozott emlékbizottság húsz tagja között azonban csak hárman vannak, akiknek részük volt az eseményekben. Olyan pedig egy sincs, aki ne a mai Fidesz-táborhoz tartozna.
30 éves lesz a rendszerváltoztatás: egyoldalú emlékbizottság alakult