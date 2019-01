Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kollégái szerint korrupcióval és vesztegetéssel is megvádolhatják az emberi génszerkesztéssel hírekbe került tudóst.","shortLead":"Kollégái szerint korrupcióval és vesztegetéssel is megvádolhatják az emberi génszerkesztéssel hírekbe került tudóst.","id":"20190108_Kivegezhetik_a_kinai_kutatot_aki_azt_allitotta_megszulettek_a_vilag_elso_genszerkesztett_babai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0507a851-ee64-4441-979d-6f5332ffe2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Kivegezhetik_a_kinai_kutatot_aki_azt_allitotta_megszulettek_a_vilag_elso_genszerkesztett_babai","timestamp":"2019. január. 08. 14:30","title":"Kivégezhetik a kínai kutatót, aki azt állította, megszülettek a világ első génszerkesztett babái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták a légikikötőt. A repülőtér üzemeltetője 225 milliárd forintos fejlesztést is bejelentett.","shortLead":"Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták...","id":"20190109_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_csucs_rekord_utasforgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd32e13b-8984-4e1e-b4c4-410dc62c289a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_csucs_rekord_utasforgalom","timestamp":"2019. január. 09. 13:25","title":"Itt az újabb ferihegyi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására belekerültek újabb tételek.","shortLead":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására...","id":"20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063f49a-55b0-4abf-96e9-cc34f180741d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 09. 09:36","title":"Az idei évtől egy sor női betegség után is jár adókedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e128a4b3-3f6e-4032-b09d-94c6f9a65017","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos helyen mértek több mint 10, néhol 20 centiméteres hóvastagságot. Kékestetőn 32 centiméteres a hóréteg.","shortLead":"Országszerte számos helyen mértek több mint 10, néhol 20 centiméteres hóvastagságot. Kékestetőn 32 centiméteres...","id":"20190109_havazas_kekesteto_budapest_orszagos_meteorologiai_szolgalat_elorejelzes_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e128a4b3-3f6e-4032-b09d-94c6f9a65017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7283f1-f41e-408f-8051-42467303a00c","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_havazas_kekesteto_budapest_orszagos_meteorologiai_szolgalat_elorejelzes_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2019. január. 09. 16:49","title":"Jól meghízott a hó a Kékesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtámadták a legnagyobb német ellenzéki párt, a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) brémai tartományi vezetőjét, a politikus kórházba került – jelentették kedden német hírportálok.","shortLead":"Megtámadták a legnagyobb német ellenzéki párt, a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) brémai tartományi...","id":"20190108_frank_magnitz_alternativa_nemetorszagnak_afd_veres_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38ca562-6f00-4c41-b473-49fbe6224fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_frank_magnitz_alternativa_nemetorszagnak_afd_veres_tamadas","timestamp":"2019. január. 08. 12:42","title":"Összevertek egy bevándorlásellenes német politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ jelentése szerint Magyarországon több kiskorú lányt kényszerítenek szexmunkára, mint felnőtt nőt.","shortLead":"Az ENSZ jelentése szerint Magyarországon több kiskorú lányt kényszerítenek szexmunkára, mint felnőtt nőt.","id":"20190108_Riaszto_merteket_olt_az_emberkereskedelem_vilagszerte_a_kislanyok_vannak_a_legnagyobb_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7977c3-3f5b-4528-8f9a-eabae21ca735","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Riaszto_merteket_olt_az_emberkereskedelem_vilagszerte_a_kislanyok_vannak_a_legnagyobb_veszelyben","timestamp":"2019. január. 08. 19:51","title":"Riasztó mértéket ölt az emberkereskedelem világszerte, a kislányok vannak a legnagyobb veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti időszakot. A létrehozott emlékbizottság húsz tagja között azonban csak hárman vannak, akiknek részük volt az eseményekben. Olyan pedig egy sincs, aki ne a mai Fidesz-táborhoz tartozna.","shortLead":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti...","id":"20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4df261-8703-435f-b842-16410e20627a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","timestamp":"2019. január. 10. 09:02","title":"30 éves lesz a rendszerváltoztatás: egyoldalú emlékbizottság alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]