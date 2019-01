Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf124e8b-e154-4317-a0b2-c4e092118f7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év egyik meglepetése, a Royole flexibilis telefonja is ott van a CES 2019 szakkiállítás nyomkodható, nézegethető eszközei között. Az Engadget pedig kapott is az alkalmon és közelebbről is megvizsgálta.","shortLead":"Az év egyik meglepetése, a Royole flexibilis telefonja is ott van a CES 2019 szakkiállítás nyomkodható, nézegethető...","id":"20190110_royole_flexpai_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf124e8b-e154-4317-a0b2-c4e092118f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fe6c72-50b7-463c-ae0d-4c86d556360d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_royole_flexpai_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 15:03","title":"Megjöttek a tapasztalatok az első igazi összehajtható telefonról, videón a Royole FlexPai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4832a7-d7fe-4a9c-bb93-41e899623d1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ügyvédje szerint ez egy szokványos nyomozati eljárás.","shortLead":"Ügyvédje szerint ez egy szokványos nyomozati eljárás.","id":"20190111_A_nemi_eroszakkal_vadolt_Ronaldonak_DNSmintat_kell_adnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e4832a7-d7fe-4a9c-bb93-41e899623d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a174554-e462-432e-9387-ed24bd92d12d","keywords":null,"link":"/elet/20190111_A_nemi_eroszakkal_vadolt_Ronaldonak_DNSmintat_kell_adnia","timestamp":"2019. január. 11. 05:35","title":"A nemi erőszakkal vádolt Ronaldónak DNS-mintát kell adnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült a publicista programja, értesült a Magyar Hang. Aznap, amikor Karácsony Gergely sajtótájékoztatón mutatja be főpolgármesteri programját.","shortLead":"Elkészült a publicista programja, értesült a Magyar Hang. Aznap, amikor Karácsony Gergely sajtótájékoztatón mutatja be...","id":"20190110_Puzser_Setalo_Budapestjerol_kiderult_nem_tiltana_ki_teljesen_az_autokat_a_belvarosbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56051bc3-b3e3-4ae8-9ee5-97aa8b725e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Puzser_Setalo_Budapestjerol_kiderult_nem_tiltana_ki_teljesen_az_autokat_a_belvarosbol","timestamp":"2019. január. 10. 09:29","title":"Puzsér Sétáló Budapestjéről kiderült, nem tiltaná ki teljesen az autókat a belvárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes vezetésű önkormányzat ugyanis odairányította a hókotrókat. Miközben a 31-es főutat szinte megbénította a hó.","shortLead":"A fideszes vezetésű önkormányzat ugyanis odairányította a hókotrókat. Miközben a 31-es főutat szinte megbénította a hó.","id":"20190109_Ho_boritja_az_utakat_Nagykatan_de_a_focipalya_legalabb_tiszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c65b20c-1adf-42ac-b50d-ce2484fd634f","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ho_boritja_az_utakat_Nagykatan_de_a_focipalya_legalabb_tiszta","timestamp":"2019. január. 09. 15:49","title":"Hó borítja az utakat Nagykátán, de a focipálya legalább tiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati hátszéllel felépített cégbirodalmát.","shortLead":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati...","id":"20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a129aa3c-f5e5-4f0a-a56b-91d33c0534f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","timestamp":"2019. január. 09. 14:31","title":"Nemzetközi céggé tenné szuperholdingját Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b775f8-249e-4ae0-b9fd-ce606413fb42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas a halak higanyszennyezettsége az északi-sarkvidéki vizekben – állapították meg alaszkai kutatók. A nehézfémek az ipari területekről a légkörön keresztül jutnak a tavakba. ","shortLead":"Magas a halak higanyszennyezettsége az északi-sarkvidéki vizekben – állapították meg alaszkai kutatók. A nehézfémek...","id":"20190110_Mergezo_mennyisegu_higanyt_talaltak_eszakisarkvideki_tavak_halaiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4b775f8-249e-4ae0-b9fd-ce606413fb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cb9453-85ac-462d-a630-4345edf61180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_Mergezo_mennyisegu_higanyt_talaltak_eszakisarkvideki_tavak_halaiban","timestamp":"2019. január. 10. 16:33","title":"Mérgező mennyiségű higanyt találtak északi-sarkvidéki tavak halaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cáfolta csütörtökön a német rendőrség a Frank Magnitz brémai AfD-pártvezető minapi megtámadásáról először közölt beszámolót, ugyanis az incidensről készült köztéri videofelvétel tanúsága szerint nem farudakkal verték meg, ahogyan ez először szerepelt a jelentésekben.","shortLead":"Cáfolta csütörtökön a német rendőrség a Frank Magnitz brémai AfD-pártvezető minapi megtámadásáról először közölt...","id":"20190110_frank_magnitz_brema_alternativa_nemetorszagert_afd_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10caf901-dae7-4879-9c03-b8c2da76715e","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_frank_magnitz_brema_alternativa_nemetorszagert_afd_tamadas","timestamp":"2019. január. 10. 13:37","title":"Másképp történt a bevándorlásellenes politikus elleni támadás, mint először közölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért nem szervezhetnek demonstrációt a George Enescu téren, mert ugyanitt lesz a román uniós elnökség nyitórendezvénye is. Azt meg már hamarabb bejelentették.","shortLead":"Azért nem szervezhetnek demonstrációt a George Enescu téren, mert ugyanitt lesz a román uniós elnökség nyitórendezvénye...","id":"20190109_Betiltottak_egy_kormanyellenes_tuntetest_Romaniaban_mert_kell_a_hely_a_kulugynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38e98b3-ef31-4eca-9bed-bb07c60dc833","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Betiltottak_egy_kormanyellenes_tuntetest_Romaniaban_mert_kell_a_hely_a_kulugynek","timestamp":"2019. január. 09. 18:55","title":"Betiltottak egy kormányellenes tüntetést Romániában, mert kellett a hely a külügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]