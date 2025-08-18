Iráni vezetők szerint bármikor újra fellángolhat a konfliktus Izraellel

„Bármelyik pillanatban” újra kirobbanhatnak a harcok Irán és Izrael között – jelentette ki hétfőn a síita állam első alelnöke, Mohammed Reza Aref, mintegy két hónappal a két ország 12 napos háborúja után.

Az iráni egyetemek rektoraival tartott megbeszélésén hangsúlyozta, hogy Izraellel a mai napig nem kötöttek hivatalosan tűzszünetet, így minden pillanatban készen kell állniuk az összecsapásra. „Természetesen a vitás kérdések megoldásának létezik tárgyalásos módja is, azonban nem tudjuk, a másik fél mennyire hajlandó erre” – tette hozzá.

Alig egy nappal korábban, vasárnap a Sarg című iráni lap idézte Mohammed Jahja Szafavit, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak a katonai tanácsadóját, aki azt mondta, az iszlám köztársaság „a legrosszabb forgatókönyvre készül”. Szafavi szintén kiemelte, hogy nincs szó valódi tűzszünetről, a két ország „a háború szakaszában van”. „Nincs semmiféle protokoll, semmiféle egyezmény sem Izraellel, sem az amerikaiakkal” – tette hozzá.

Júniusban 12 napos rakétaháború volt Irán és Izrael között, az utóbbit fenyegető atomlétesítmények és ballisztikus rakéták felszámolása érdekében. A szűk két hetes konfliktust az zárta le, hogy az Egyesült Államok B-2 Spirit lopakodó nehézbombázókkal csapást mért Irán három, mélyen a föld alatt felépített atomlétesítményére.

A harci gépek olyan bunkerromboló bombákat dobtak le, amelyek képesek súlyos csapást mérni az ilyen építményekre. Donald Trump „látványos sikerként” értékelte az akciót, majd másnap este bejelentette, hogy teljes körű tűzszünetről állapodott meg Izrael és Irán.

Nyitóképünkön Mohammed Reza Aref iráni alelnök (öltönyben), mellette Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz herceg, Rijád régió helyettes kormányzója 2024-ben Rijádban, fotó: SPA / AFP