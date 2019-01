Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71e052a1-2d9f-40d0-a8ce-4674c16c0d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt remélik, hogy ha közvetetten is, de a helyi gyerekek kérik, talán lelassítanak az autósok.","shortLead":"Azt remélik, hogy ha közvetetten is, de a helyi gyerekek kérik, talán lelassítanak az autósok.","id":"20190110_Helyi_ovodasok_es_iskolasok_fenykepevel_igyekeznek_megfekezni_a_gyorshajtokat_Koszegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71e052a1-2d9f-40d0-a8ce-4674c16c0d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0218498-55be-4dd6-b07d-e7c4e68b1b02","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Helyi_ovodasok_es_iskolasok_fenykepevel_igyekeznek_megfekezni_a_gyorshajtokat_Koszegen","timestamp":"2019. január. 10. 20:14","title":"Helyi óvodások és iskolások fényképével igyekeznek megfékezni a gyorshajtókat Kőszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41afacd-921d-4ffb-8273-678daa624126","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Amerikában ment nagyot a luxusmárka.","shortLead":"Főleg Amerikában ment nagyot a luxusmárka.","id":"20190111_Sose_ment_ilyen_jol_a_RollsRoyce","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d41afacd-921d-4ffb-8273-678daa624126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f25f12-d61b-4c2c-851f-7903f3216ba0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Sose_ment_ilyen_jol_a_RollsRoyce","timestamp":"2019. január. 11. 08:54","title":"Sose ment ilyen jól a Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"H. Tünde előbb beismerő vallomást tett, majd visszavonta azt, azóta pedig tagadja, hogy elkövette volna a gyilkosságot, de az ügyész szerint kétség sem férhet hozzá, hogy ő volt a tettes.","shortLead":"H. Tünde előbb beismerő vallomást tett, majd visszavonta azt, azóta pedig tagadja, hogy elkövette volna a gyilkosságot...","id":"20190111_Husz_ev_bortont_kapott_a_no_aki_agyonvert_egy_idos_hazaspart_Erden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb90a0c3-0806-43dd-9e30-00515a80aedb","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Husz_ev_bortont_kapott_a_no_aki_agyonvert_egy_idos_hazaspart_Erden","timestamp":"2019. január. 11. 12:46","title":"Húsz év börtönt kapott a nő, aki agyonvert egy idős házaspárt Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574396a-68dc-4494-b91c-95aab9d5b06a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fiatal rendező azt az igényt próbálja felkelteni a színészekben, hogy figyeljenek arra, hogy minden mondatnak, hangsúlynak és gesztusnak jelentősége van.","shortLead":"A fiatal rendező azt az igényt próbálja felkelteni a színészekben, hogy figyeljenek arra, hogy minden mondatnak...","id":"20190110_Feher_Balazs_Beno_szinesz_rendezo_kritika_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6574396a-68dc-4494-b91c-95aab9d5b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c79a97-49fe-4496-8e17-3c50677a0884","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Feher_Balazs_Beno_szinesz_rendezo_kritika_interju","timestamp":"2019. január. 10. 21:20","title":"Fehér Balázs Benő: A negatív kritika megráz, a jót fenntartásokkal fogadom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a47eae8-2b7a-4f5e-af8f-79830aead21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20190110_irritalo_hatasu_anyag_metro_szellozo_garazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a47eae8-2b7a-4f5e-af8f-79830aead21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a857af1f-25f3-45ff-a5a0-04e80257e904","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_irritalo_hatasu_anyag_metro_szellozo_garazdasag","timestamp":"2019. január. 10. 14:42","title":"Irritáló anyagot fújt be egy metrókocsiba, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidvéghi Balázs két banki leányvállalatnál igazgatósági és felügyelőbizottsági tag.","shortLead":"Hidvéghi Balázs két banki leányvállalatnál igazgatósági és felügyelőbizottsági tag.","id":"20190111_Atlatszo_Havi_600_ezer_forintos_jovedelme_van_ket_allami_cegtol_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9c745-4c2e-4c81-91c0-b6cf36ed23c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Atlatszo_Havi_600_ezer_forintos_jovedelme_van_ket_allami_cegtol_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojanak","timestamp":"2019. január. 11. 11:24","title":"Átlátszó: Havi 600 ezer forintos jövedelme van két állami cégtől a Fidesz kommunikációs igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123413c-8cd9-4445-88e5-3f2efc5da3f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Prehisztorikus szarvas szokatlanul jó állapotban fennmaradt fosszíliájára bukkantak Argentínában.","shortLead":"Prehisztorikus szarvas szokatlanul jó állapotban fennmaradt fosszíliájára bukkantak Argentínában.","id":"20190110_prehisztorikus_szarvas_pleisztocen_fosszilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7123413c-8cd9-4445-88e5-3f2efc5da3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3666ac41-58ce-4287-83e3-b500d1a40df0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_prehisztorikus_szarvas_pleisztocen_fosszilia","timestamp":"2019. január. 10. 17:03","title":"Szokatlanul jó állapotban kerültek elő egy legalább 12 ezer éve élt szarvas maradványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d64259-577a-421d-b43f-3eab7c6945fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miskolc-Kazincbarcika vonalon és Salgótarján környékén egészségtelen a levegő, Putnokon veszélyes, de Eger, Nyíregyháza és Szolnok térségében sem jó a helyzet.","shortLead":"A Miskolc-Kazincbarcika vonalon és Salgótarján környékén egészségtelen a levegő, Putnokon veszélyes, de Eger...","id":"20190112_Tovabbra_is_borzaszto_a_levego_minosege_EszakMagyarorszagon_tobb_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d64259-577a-421d-b43f-3eab7c6945fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c2df7-ce17-4ae4-b91c-dd1359546418","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Tovabbra_is_borzaszto_a_levego_minosege_EszakMagyarorszagon_tobb_helyen","timestamp":"2019. január. 12. 13:30","title":"Továbbra is borzasztó a levegő minősége Észak-Magyarországon több helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]