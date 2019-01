Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig van, amelyiknél több mint 350 millió landolt.","shortLead":"Pedig van, amelyiknél több mint 350 millió landolt.","id":"20190111_Nem_vizsgalja_az_ASZ_mire_koltottek_a_penzeket_az_egy_szazalekot_el_nem_ero_partok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29398757-b09d-4dde-b60e-9af620f50185","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Nem_vizsgalja_az_ASZ_mire_koltottek_a_penzeket_az_egy_szazalekot_el_nem_ero_partok","timestamp":"2019. január. 11. 18:55","title":"Nem vizsgálja az ÁSZ, mire költötték a pénzeket az egy százalékot el nem érő pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f017c74-65ba-493c-9b2c-d9f4b0126d8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a napokban jelentette be, hogy egy újabb funkciót ad a Térkép szolgáltatásához, egész pontosan annak mobilos verziójához. Mindez nemcsak kényelmesebbé, de biztonságosabbá is teheti az autózást.","shortLead":"A Google a napokban jelentette be, hogy egy újabb funkciót ad a Térkép szolgáltatásához, egész pontosan annak mobilos...","id":"20190111_google_maps_google_terkep_digitalis_asszisztens_utasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f017c74-65ba-493c-9b2c-d9f4b0126d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7f098-9e46-42b1-a335-db5e21698a2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_google_maps_google_terkep_digitalis_asszisztens_utasitas","timestamp":"2019. január. 11. 20:03","title":"Nagyon fontos funkciót kapott a Google Térkép, vezetés közben is biztonságos lesz használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évtizedben nagyon megváltozott a magyar bankok mérlegszerkezete, a jelenséget és érdekességeit a Portfolio mutatta be.","shortLead":"Az elmúlt évtizedben nagyon megváltozott a magyar bankok mérlegszerkezete, a jelenséget és érdekességeit a Portfolio...","id":"20190111_Ime_igy_vittek_el_a_penzuket_a_magyar_bankokbol_a_kulfoldiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2294ba8-2cb5-4a88-8afd-88d3ff897a84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Ime_igy_vittek_el_a_penzuket_a_magyar_bankokbol_a_kulfoldiek","timestamp":"2019. január. 11. 20:40","title":"Íme, így vitték el a pénzüket a magyar bankokból a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi akar lenni – mondta Orbán Viktor a csütörtöki rendkívüli Kormányinfón. A miniszterelnök drukkol a populista jobboldalnak, szeretné, ha jobbra tőle lenne egy új politikai erő, amivel együttműködve az Európai Néppárt végre nem a másik, a bevándorláspárti irányba kacsintana. Azt is megismételte, hogy Matteo Salvini a hőse.","shortLead":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi...","id":"20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce809b97-3cd5-4b7e-80ca-69ffa46a3c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","timestamp":"2019. január. 10. 13:08","title":"Lengyel, olasz két jóbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más téma csütörtökön, csak a kormányfői tájékoztató, amelyen kérdésekre is méltóztatik válaszolni. A sajtótájékoztató végére kiderült, az ilyen és ehhez hasonló eseményekre nincs szükség Orbán Viktorra.","shortLead":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más...","id":"20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2c54a-992a-4ead-aeb9-d185e9aa5265","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","timestamp":"2019. január. 10. 10:10","title":"Orbán: Figyelek a mostani tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f797c19b-47b1-4d94-84c7-c0d112785dd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyszínre vonuló mentőautók pontos másával megegyező szimulátort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az ország egyik legmodernebb szimulációs körülményeit biztosító zárt mentőautó az egészségügyi szakokon tanulók képzését segíti.","shortLead":"A helyszínre vonuló mentőautók pontos másával megegyező szimulátort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az ország...","id":"20190110_szegedi_tudomanyegyetem_szte_aok_mentoauto_szimulator_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f797c19b-47b1-4d94-84c7-c0d112785dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8be5aed-4aa3-4abc-817a-bdb837106f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_szegedi_tudomanyegyetem_szte_aok_mentoauto_szimulator_mercedes","timestamp":"2019. január. 10. 10:03","title":"Olyan, mint a mentőautó: új szimulátorral gyakorolnak a szegedi orvoshallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dd4e45-17c4-4aa4-81ce-6d558eca7d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ismeretlen férfi kísérte el a villamosmegállóba a látássérült férfit a Hungária körút úttestjéről, aki a havas útfelület miatt nem találta a járda szélét.","shortLead":"Egy ismeretlen férfi kísérte el a villamosmegállóba a látássérült férfit a Hungária körút úttestjéről, aki a havas...","id":"20190111_Kisetalt_a_foutra_egy_latasserult_mert_a_letakaritatlan_ho_miatt_nem_tudott_tajekozodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14dd4e45-17c4-4aa4-81ce-6d558eca7d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d273b5a-6f81-4b03-9c36-c4c758486e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Kisetalt_a_foutra_egy_latasserult_mert_a_letakaritatlan_ho_miatt_nem_tudott_tajekozodni","timestamp":"2019. január. 11. 21:36","title":"Kisétált a főútra egy látássérült, mert a letakarítatlan hó miatt nem tudott tájékozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"4-5 százalékos áremelkedés várható januárban, az évben később még tovább drágulhatnak a biztosítási díjak. ","shortLead":"4-5 százalékos áremelkedés várható januárban, az évben később még tovább drágulhatnak a biztosítási díjak. ","id":"20190110_50_ezer_forint_fole_ugrik_a_kotelezo_atlagos_eves_dija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62605277-30ac-4cd0-867f-10fb1506ddcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_50_ezer_forint_fole_ugrik_a_kotelezo_atlagos_eves_dija","timestamp":"2019. január. 10. 19:42","title":"50 ezer forint fölé ugrik a kötelező átlagos éves díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]