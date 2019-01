Továbbra is borzasztó a levegő minősége Észak-Magyarországon több helyen

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egy héttel később menne, mint tervezik, akkor százezres tömeggel találkozni a pünkösdi zarándok idején.","shortLead":"Ha egy héttel később menne, mint tervezik, akkor százezres tömeggel találkozni a pünkösdi zarándok idején.","id":"20190110_Csiksomlyora_latogat_Ferenc_papa_de_nem_a_bucsura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3e3f6c-f4d0-49fc-8417-649d4bd868ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Csiksomlyora_latogat_Ferenc_papa_de_nem_a_bucsura","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Csíksomlyóra látogat Ferenc pápa, de nem a búcsúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c911ced-7a81-4729-8738-29cc6daecb1c","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A Közlekedő Tömeg szerint egy vágányon mehetnének a vonatok, de ha nem, kerülővel akkor is elérhetnék a fővárost Miskolcról. Petíciót indítottak.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint egy vágányon mehetnének a vonatok, de ha nem, kerülővel akkor is elérhetnék a fővárost...","id":"20190111_Februartol_10_honap_potlobuszozas_var_a_Miskolc_fele_vonatozokra_pedig_elkerulheto_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c911ced-7a81-4729-8738-29cc6daecb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c568f4e-cf34-4cbc-9f61-c2161fe0cf6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Februartol_10_honap_potlobuszozas_var_a_Miskolc_fele_vonatozokra_pedig_elkerulheto_lenne","timestamp":"2019. január. 11. 16:49","title":"Februártól 10 hónap pótlóbuszozás vár a Miskolc felé vonatozókra, pedig elkerülhető lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A női betegségek sokszor végleges lenyomatot hagynak elszenvedőik életének minden területén, fizikai, lelki és anyagi terhet is jelentenek. Több alapítvány összefogásának köszönhetően ezt most már az állam is elismeri. Hogy jutottunk el az adókedvezményig, és milyen terheket cipelnek azok, akik most bekerültek a súlyosan fogyatékosak körébe? Az ügyért lobbizó alapítványok képviselőivel beszélgettünk.","shortLead":"A női betegségek sokszor végleges lenyomatot hagynak elszenvedőik életének minden területén, fizikai, lelki és anyagi...","id":"20190110_Endometriozis_mellrak_mehnyakrak_petefeszekrak_adokedvezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210bd768-30c3-45b0-a3d5-a4bf3d34e30d","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Endometriozis_mellrak_mehnyakrak_petefeszekrak_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 10. 20:00","title":"„Próbáltam megértetni, hogy nem hisztizek, hanem valódi fájdalmaim vannak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dd8557-006e-4009-bcf9-d9aae80819ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két szedán közös vonása, hogy az egy ideig meredeken felfelé ívelő futásteljesítményük egyszer csak negatív irányban változott. A Használtautón és a Jóautókon találtuk őket. A 13. tulajdonos a jelek szerint nem túl jó ómen.","shortLead":"A két szedán közös vonása, hogy az egy ideig meredeken felfelé ívelő futásteljesítményük egyszer csak negatív irányban...","id":"20190111_visszatekert_kilometerorak_5os_bmwket_buktattunk_le_az_uj_rendszerrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78dd8557-006e-4009-bcf9-d9aae80819ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143fb3a9-aa50-4696-bcba-30ca499a43b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_visszatekert_kilometerorak_5os_bmwket_buktattunk_le_az_uj_rendszerrel","timestamp":"2019. január. 11. 17:30","title":"Visszatekert kilométerórák: 5-ös BMW-ket buktattunk le az új rendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dd4e45-17c4-4aa4-81ce-6d558eca7d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ismeretlen férfi kísérte el a villamosmegállóba a látássérült férfit a Hungária körút úttestjéről, aki a havas útfelület miatt nem találta a járda szélét.","shortLead":"Egy ismeretlen férfi kísérte el a villamosmegállóba a látássérült férfit a Hungária körút úttestjéről, aki a havas...","id":"20190111_Kisetalt_a_foutra_egy_latasserult_mert_a_letakaritatlan_ho_miatt_nem_tudott_tajekozodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14dd4e45-17c4-4aa4-81ce-6d558eca7d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d273b5a-6f81-4b03-9c36-c4c758486e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Kisetalt_a_foutra_egy_latasserult_mert_a_letakaritatlan_ho_miatt_nem_tudott_tajekozodni","timestamp":"2019. január. 11. 21:36","title":"Kisétált a főútra egy látássérült, mert a letakarítatlan hó miatt nem tudott tájékozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b667a5-1d5c-4887-9279-09022218c417","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190111_Marabu_FekNyuz_Napi_menu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b667a5-1d5c-4887-9279-09022218c417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502fda14-45f4-4aeb-818e-af28c997426c","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Marabu_FekNyuz_Napi_menu","timestamp":"2019. január. 11. 09:00","title":"Marabu FékNyúz: Napi menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is, hogy lenne értelme a kormánnyal elégedetleneket felduzzasztó tömeget becsatornáznia az ellenzéknek.","shortLead":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is...","id":"20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e20cd-5add-4f5f-aadc-b08e4789b83e","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","timestamp":"2019. január. 10. 14:27","title":"Mit jelenthet az egymillióval több kormánykritikus magyar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d30771f-56fc-47de-a69b-105c4eb1f201","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencsére egy kutya sem sérült meg.\r

","shortLead":"Szerencsére egy kutya sem sérült meg.\r

","id":"20190111_Tuz_volt_egy_veszpremi_allatmenhelyen_az_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d30771f-56fc-47de-a69b-105c4eb1f201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cd80b3-edc5-4702-b50d-ba66875ff303","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Tuz_volt_egy_veszpremi_allatmenhelyen_az_ejjel","timestamp":"2019. január. 11. 16:12","title":"Tűz volt egy veszprémi állatmenhelyen az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]