[{"available":true,"c_guid":"19a16771-1eca-42c8-bd8f-54ad2965cfe6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egyes tudományágak munkáját lehetetlenítheti el, hogy január 11-től az egész országban nem hozzáférhető három adatbázis. A háttérben az áll, hogy a magyar fél szerint az adatbázisokat kiadó cég túl sokat kér. Egy érintett kutató szerint ezzel veszélybe kerülhet egy sor nemzetközi együttműködésben zajló kutatásban a magyar részvétel. Az illetékes magyar szerv szerint a kutatók próbálják meg megoldani a helyzetet, például kérjék el egymástól pdf-ben a tanulmányokat.","shortLead":"Egyes tudományágak munkáját lehetetlenítheti el, hogy január 11-től az egész országban nem hozzáférhető három...","id":"20190114_Ujabb_balegyenes_a_magyar_tudomanynak_letfontossagu_adatbazisok_lettek_hozzaferhetetlenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a16771-1eca-42c8-bd8f-54ad2965cfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de9d6ae-4c72-4799-bc5c-63979ef35c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Ujabb_balegyenes_a_magyar_tudomanynak_letfontossagu_adatbazisok_lettek_hozzaferhetetlenek","timestamp":"2019. január. 14. 17:26","title":"Újabb balegyenes a tudománynak: létfontosságú adatbázisok hozzáférhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban már elérhető az Apple újgenerációs okosórájához az EKG-funkció. Ismét bebizonyította, hogy akár életmentő is lehet.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már elérhető az Apple újgenerációs okosórájához az EKG-funkció. Ismét bebizonyította, hogy akár...","id":"20190114_eletet_mentett_az_apple_watch_series4_ekg_funkcioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b59c26e-61db-4ec2-a999-3a380eedc754","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_eletet_mentett_az_apple_watch_series4_ekg_funkcioja","timestamp":"2019. január. 14. 19:03","title":"Életet mentett az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álkeresztények, rongyemberek, magyarul nem tudó dilettánsok - komoly pofonok repkednek a jobboldali médiában kirobbant elszámolási vita körül.","shortLead":"Álkeresztények, rongyemberek, magyarul nem tudó dilettánsok - komoly pofonok repkednek a jobboldali médiában kirobbant...","id":"20190113_Kiborult_a_bili_a_Pesti_Sracoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4efbb7d-68a9-48f7-ba43-a5db9654a756","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Kiborult_a_bili_a_Pesti_Sracoknal","timestamp":"2019. január. 13. 09:39","title":"Kiborult a bili a Pesti Srácoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben az esetben Magyarország és az Európai Bizottság egy oldalon áll.","shortLead":"Ebben az esetben Magyarország és az Európai Bizottság egy oldalon áll.","id":"20190114_Perrel_fenyegette_meg_a_kormany_Ausztriat_a_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fb91cd-ef7f-4fae-b96c-f192422e52bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Perrel_fenyegette_meg_a_kormany_Ausztriat_a_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 16:41","title":"Perrel fenyegette meg a kormány Ausztriát a családi pótlék csökkentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783ab806-dba7-41a9-a66e-e00ad906065f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető és címvédő Barcelona 3-0-ra legyőzte a vendég Eibart a spanyol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az argentin Lionel Messi az első, 400 gólt lőtt a spanyol bajnokság első osztályában. ","shortLead":"A listavezető és címvédő Barcelona 3-0-ra legyőzte a vendég Eibart a spanyol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának...","id":"20190113_Messi_leglotte_400_La_Liga_goljat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783ab806-dba7-41a9-a66e-e00ad906065f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccef3749-b655-473d-a392-caa09d0f7f88","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Messi_leglotte_400_La_Liga_goljat","timestamp":"2019. január. 13. 21:07","title":"Messi meglőtte 400. La Liga gólját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","shortLead":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","id":"20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469e233f-88e4-4165-aa97-b9cf5c043706","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","timestamp":"2019. január. 13. 12:49","title":"Theresa May szerint katasztrófához vezet, ha nem hajtják végre a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4b9b8-b2a6-41a1-9128-04e6e10336b9","c_author":"Vass Péter","category":"kultura","description":"Olyan nagy becsben tartják Svédországban Ingmar Bergmant, hogy egyes munkái bekerültek az iskolai tananyagba. A művész születésének centenáriumára készült dokumentumfilmet nemrég mutatták be a hazai mozikban.","shortLead":"Olyan nagy becsben tartják Svédországban Ingmar Bergmant, hogy egyes munkái bekerültek az iskolai tananyagba. A művész...","id":"201902__ingmar_bergman__sved_ordogfiokak__faro_sziget__jelenetrol_jelenetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4b9b8-b2a6-41a1-9128-04e6e10336b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fad96b7-aea4-47d1-bbe5-93098cf2f0c6","keywords":null,"link":"/kultura/201902__ingmar_bergman__sved_ordogfiokak__faro_sziget__jelenetrol_jelenetre","timestamp":"2019. január. 13. 17:30","title":"Eljött a mennyország a fanatikus Bergman-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek nemét viszont még a szülei sem tudják – állítólag.","shortLead":"A gyerek nemét viszont még a szülei sem tudják – állítólag.","id":"20190114_Meghan_Markle_elarulta_mikorra_varja_a_babat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c884f803-fed1-4a34-93bd-db1424d54179","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Meghan_Markle_elarulta_mikorra_varja_a_babat","timestamp":"2019. január. 14. 14:22","title":"Meghan Markle elárulta, mikorra várja a babát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]