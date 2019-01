Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a57215a-5e66-41d1-9df7-19de837c61df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Karim Benzemára ujjtörés miatt várhatóan három hét kényszerpihenő vár.","shortLead":"Karim Benzemára ujjtörés miatt várhatóan három hét kényszerpihenő vár.","id":"20190114_karim_benzema_ujjtores_serules_piheno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a57215a-5e66-41d1-9df7-19de837c61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01051ed-b402-4235-b69b-6399255d1fd5","keywords":null,"link":"/sport/20190114_karim_benzema_ujjtores_serules_piheno","timestamp":"2019. január. 14. 21:57","title":"Újabb sztárját vesztette el a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea1b0d-75d1-4a1b-aecd-28f2fa0e7d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Guido Makransky felfedezésében arra jutott, minél fiatalabb egy diák, annál fontosabb, hogy a virtuális térben látott oktató nagy hatással legyen rá, különben oda a figyelem.","shortLead":"Guido Makransky felfedezésében arra jutott, minél fiatalabb egy diák, annál fontosabb, hogy a virtuális térben látott...","id":"20190114_virtualis_valosag_vr_oktatas_tanulas_dron_guido_makransky_diakok_iskolasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea1b0d-75d1-4a1b-aecd-28f2fa0e7d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ea8ece-1c63-45db-8137-3c760beff40c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_virtualis_valosag_vr_oktatas_tanulas_dron_guido_makransky_diakok_iskolasok","timestamp":"2019. január. 14. 21:03","title":"Rákötötték a diákokat a virtuális valóságra, és olyan dolog történt, amire nem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér között.","shortLead":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér...","id":"20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f2603-eca5-49da-979a-3eea974f4815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","timestamp":"2019. január. 15. 14:29","title":"Idén sem emelik a közmunkások fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ harmadik legnagyobb gazdaságában egyáltalán nem leányálom öregnek és szegénynek lenni. Márpedig a szebbik nem 65 év feletti részének az egynegyede ide tartozik. A férfiaknál ez az arány csak 10%. Nem törődik velük a kutya sem.","shortLead":"A világ harmadik legnagyobb gazdaságában egyáltalán nem leányálom öregnek és szegénynek lenni. Márpedig a szebbik nem...","id":"20190114_Kiderult_miert_vonul_onkent_bortonbe_egyre_tobb_oreg_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473bf7ff-1897-442e-861b-92d35817becc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Kiderult_miert_vonul_onkent_bortonbe_egyre_tobb_oreg_Japanban","timestamp":"2019. január. 14. 12:12","title":"Kiderült, miért vonul önként börtönbe egyre több öreg Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát a BKV saját embereinek kell átvenni, ráadásul a közlekedési vállalatnak rengeteg alkatrészt is vásárolnia kell. 600 millió forintból kijött volna még kétévi karbantartás. A BKV-s karbantartók túlterheltek, de nem a CAF-okkal fognak legtöbbet küzdeni.","shortLead":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát...","id":"20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3bfe22-6a75-4de6-b661-ef6c5d2a4a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","timestamp":"2019. január. 14. 06:17","title":"A BKV-nak innentől kezdve saját zsebből kell költenie a hároméves villamosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Peter Knoll elmondása szerint a Gundel Étterem és a miniszterelnöki menza somlóija közötti tízszeres árkülönbséget a helyszín, a séf, az alapanyagok és az ételek elkészítésének, tálalásénak különbsége adja. Azt is mondta, hogy Orbán semmilyen befolyással nem volt sem az árképzésre, sem a kínálatra. ","shortLead":"Peter Knoll elmondása szerint a Gundel Étterem és a miniszterelnöki menza somlóija közötti tízszeres árkülönbséget...","id":"20190114_Megmagyarazta_a_Gundel_ugyvezetoje_miert_olcso_Orban_menzaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef92524b-c7f2-4227-969b-b2a3de55e949","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Megmagyarazta_a_Gundel_ugyvezetoje_miert_olcso_Orban_menzaja","timestamp":"2019. január. 14. 06:55","title":"Megmagyarázta a Gundel ügyvezetője, miért olcsó Orbán menzája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b79477-9b2a-4434-9e07-e6695114e5e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetésnek az új gyülekezési törvényhez, illetve egy Facebook-poszthoz van köze.","shortLead":"A büntetésnek az új gyülekezési törvényhez, illetve egy Facebook-poszthoz van köze.","id":"20190115_100_ezer_forintra_buntette_a_rendorseg_a_Momentum_szombathelyi_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5b79477-9b2a-4434-9e07-e6695114e5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb570c-8c01-457e-ae02-6f8f1b1c3c37","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_100_ezer_forintra_buntette_a_rendorseg_a_Momentum_szombathelyi_elnoket","timestamp":"2019. január. 15. 08:18","title":"100 ezer forintra büntette a rendőrség a Momentum szombathelyi elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, de sokak számlájára csak most, hétfőn érkezett be. A pénzügyminiszter válaszokat akar. ","shortLead":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, de sokak számlájára csak most, hétfőn érkezett be...","id":"20190114_varga_mihaly_mesterhazy_attila_nyugdij_bankszamla_magyar_allamkincstar_banki_atutalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc03eb0-7066-4007-8c21-885635f14915","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_varga_mihaly_mesterhazy_attila_nyugdij_bankszamla_magyar_allamkincstar_banki_atutalas","timestamp":"2019. január. 14. 18:15","title":"Kivizsgáltatja a nyugdíjkáosz okát Varga Mihály ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]