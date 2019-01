Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16ab6c7e-3be7-45ff-ae9a-6d73fd0d7e4e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkapta David Cameront a BBC, és egészen érdekes dolgokat mondott.","shortLead":"Elkapta David Cameront a BBC, és egészen érdekes dolgokat mondott.","id":"20190116_Osszedol_Britannia_aki_okozta_nyugodtan_kocog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ab6c7e-3be7-45ff-ae9a-6d73fd0d7e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7238ed5-2662-4cb4-9f57-ac1749845c2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Osszedol_Britannia_aki_okozta_nyugodtan_kocog","timestamp":"2019. január. 16. 20:44","title":"Összedől Britannia, aki okozta, nyugodtan kocog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az eredmény jó hír a hosszú távú űrkutatás számára.","shortLead":"Ez az eredmény jó hír a hosszú távú űrkutatás számára.","id":"20190115_Ezt_a_versenyt_is_a_kinaiak_nyertek_kihajtottak_az_elso_magok_a_Holdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efb5d73-bafc-4180-8482-575d9c84d1a9","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Ezt_a_versenyt_is_a_kinaiak_nyertek_kihajtottak_az_elso_magok_a_Holdon","timestamp":"2019. január. 15. 10:23","title":"Ezt a versenyt is a kínaiak nyerték: kihajtottak az első magok a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d862b4-f109-49c5-8e12-ca46c973bc69","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az író sírógörcsökről, a katartikus írásról és a bántalmazottak védtelenségéről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Az író sírógörcsökről, a katartikus írásról és a bántalmazottak védtelenségéről is beszélt a HVG-nek.","id":"20190116_PeterfyNovak_Eva_A_kornyezetemben_mindenkinek_horror_volt_a_hazassaga_gondoltam_ennek_igy_kell_lennie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d862b4-f109-49c5-8e12-ca46c973bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c82ca6-891d-4de3-b271-8fa2b70e5afe","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_PeterfyNovak_Eva_A_kornyezetemben_mindenkinek_horror_volt_a_hazassaga_gondoltam_ennek_igy_kell_lennie","timestamp":"2019. január. 16. 13:11","title":"Péterfy-Novák Éva: A környezetemben mindenkinek horror volt a házassága, gondoltam, ennek így kell lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly erőfeszítéseket tesz a Facebook annak érdekében, hogy visszaszorítsa az álhíreket a platformról, ez azonban még csak fél siker a félretájékoztatás legyőzéséhez. Éppen ezért most 84,4 milliárd forintnyi támogatást is nyújtanak, hogy a technológiai fejlődés miatt egyre nehezebb helyzetben lévő kiadók is tovább tudjanak dolgozni.","shortLead":"Komoly erőfeszítéseket tesz a Facebook annak érdekében, hogy visszaszorítsa az álhíreket a platformról, ez azonban még...","id":"20190115_facebook_ujsagiras_tamogatasa_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73be64ec-3403-42ca-a775-bb4a9aa109cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_facebook_ujsagiras_tamogatasa_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. január. 15. 16:03","title":"300 000 000 dollárt költ el a Facebook, hogy támogassa az újságírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak tapasztalható a jégolvadás az Antarktiszon, egy kutatócsoport új mérései szerint a folyamat nagyon gyors is lett az elmúlt évtizedekben. A rosszabb, hogy már ott is érzékelni, ahol korábban nem volt jellemző.","shortLead":"Nem csak tapasztalható a jégolvadás az Antarktiszon, egy kutatócsoport új mérései szerint a folyamat nagyon gyors is...","id":"20190115_antarktisz_jeg_olvadas_tengerszint_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37c3f75-46a0-49b8-87a9-ec9370b4b66a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_antarktisz_jeg_olvadas_tengerszint_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 15. 14:03","title":"Hatszor gyorsabban olvad az Antarktisz jege, és már a stabil gleccserek is fogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere a szociális körülményeken is javítani szeretne.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere a szociális körülményeken is javítani szeretne.","id":"20190115_Kasler_szerint_152_millios_orvosi_fizetes_lenne_a_realis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717949f5-7056-4b00-b517-3e00fd366a07","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Kasler_szerint_152_millios_orvosi_fizetes_lenne_a_realis","timestamp":"2019. január. 15. 17:57","title":"Kásler szerint 1,5-2 milliós orvosi fizetés lenne a reális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen a szonda holdjárója látható munka közben.","shortLead":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen...","id":"20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d769da9-e2f6-48ae-980e-00756f51de5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","timestamp":"2019. január. 15. 10:33","title":"Jött egy videó a Hold sötét oldalán kalandozó kis kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ede1a61-4f75-454d-8324-3b5875b91747","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok egy kétszintes pincében éltek a saját trágyájukban, egy lyukon át etették őket. ","shortLead":"Az állatok egy kétszintes pincében éltek a saját trágyájukban, egy lyukon át etették őket. ","id":"20190115_Tobb_mint_szaz_kecsket_tartottak_egy_pinceben_Erden__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ede1a61-4f75-454d-8324-3b5875b91747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d831089-a90a-4c92-b38f-57ac9708bc90","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tobb_mint_szaz_kecsket_tartottak_egy_pinceben_Erden__video","timestamp":"2019. január. 15. 18:49","title":"Több mint száz kecskét tartottak egy pincében Érden – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]