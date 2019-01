Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92ce20a3-82b6-4846-8af1-cb0fb06c46a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több telefonnal is készül az LG a február végi barcelonai MWC-re, a mobilszakma legnagyobb éves szakkiállítására. Állítólag egy kétkijelzős, de nem összehajtható telefont is hoz magával.","shortLead":"Több telefonnal is készül az LG a február végi barcelonai MWC-re, a mobilszakma legnagyobb éves szakkiállítására...","id":"20190118_lg_g8_thinq_mwc_2019_csatlakoztathato_ketkijelzos_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92ce20a3-82b6-4846-8af1-cb0fb06c46a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07881da-ec36-43ff-8749-82f86b7dac91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_lg_g8_thinq_mwc_2019_csatlakoztathato_ketkijelzos_mobil","timestamp":"2019. január. 18. 11:03","title":"Különleges androidos mobil érkezik: igazi kétkijelzős telefont villanthat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Elérte a csapadékzóna az országot, néhány helyen ónos eső esik – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Elérte a csapadékzóna az országot, néhány helyen ónos eső esik – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190117_Onos_eso_miatt_adtak_ki_riasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45816a27-1554-49a7-b48c-f3e0f9fca11b","keywords":null,"link":"/idojaras/20190117_Onos_eso_miatt_adtak_ki_riasztast","timestamp":"2019. január. 17. 21:12","title":"Ónos eső miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint hatezren lakják. A helyi önkormányzat egyeurós házakkal akarja visszacsábítani az embereket a faluba.","shortLead":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint...","id":"20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c71e31-0133-430b-9c54-f3e4ce4bc042","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","timestamp":"2019. január. 18. 11:33","title":"Most Szicíliában vehet egy kávé áráért házat, de teljesítenie kell hozzá egy feltételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76acc56e-cb05-4e46-8385-7a58d7ce2fd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó megvadította egy picit népszerű elérhető árú modelljének a külcsínjét, mutatjuk a végeredményt.","shortLead":"Az olasz gyártó megvadította egy picit népszerű elérhető árú modelljének a külcsínjét, mutatjuk a végeredményt.","id":"20190118_itt_az_uj_fiat_tipo_sport_lehelletnyi_ferrari_eleterzes_a_szeles_kozonsegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76acc56e-cb05-4e46-8385-7a58d7ce2fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00342d2-6ddc-415c-8395-3716ba57b458","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_itt_az_uj_fiat_tipo_sport_lehelletnyi_ferrari_eleterzes_a_szeles_kozonsegnek","timestamp":"2019. január. 18. 08:21","title":"Itt az új Fiat Tipo Sport: Leheletnyi Ferrari-életérzés a széles közönségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Visszakapja valaha is azt a több milliárd dollárt Malajzia, melyet exminiszterelnöke segített elsikkasztani?","shortLead":"Visszakapja valaha is azt a több milliárd dollárt Malajzia, melyet exminiszterelnöke segített elsikkasztani?","id":"20190118_Dollarmilliardokat_kovetelt_egy_bocsanatkerest_kapott_a_Wall_Street_oriasatol_a_meglopott_orszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0717b8e2-cb4d-4490-b883-0124e9422afd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Dollarmilliardokat_kovetelt_egy_bocsanatkerest_kapott_a_Wall_Street_oriasatol_a_meglopott_orszag","timestamp":"2019. január. 18. 07:17","title":"Dollármilliárdokat követelt, egy bocsánatkérést kapott a Wall Street óriásától a meglopott ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7675478-7b91-412e-beb2-a9048f1ec175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta szervezett sztrájkokról ír friss számában a HVG.","shortLead":"A rendszerváltás óta szervezett sztrájkokról ír friss számában a HVG.","id":"20190117_Olyan_ritka_a_sztrajk_nalunk_mint_a_feher_hollo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7675478-7b91-412e-beb2-a9048f1ec175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8405be8a-1be0-4065-ac50-ef034f920da5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Olyan_ritka_a_sztrajk_nalunk_mint_a_feher_hollo","timestamp":"2019. január. 17. 12:27","title":"Olyan ritka a sztrájk nálunk, mint a fehér holló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7f5a00-86cb-445e-b105-fe490a06b325","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az autó vezetője meghalt, amikor egy garázsba tartó busszal ütközött.","shortLead":"Az autó vezetője meghalt, amikor egy garázsba tartó busszal ütközött.","id":"20190118_Busszal_utkozott_egy_auto_Batonyterenyen_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e7f5a00-86cb-445e-b105-fe490a06b325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74e3558-c52a-46bb-b403-e8caf2f6815f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190118_Busszal_utkozott_egy_auto_Batonyterenyen_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. január. 18. 14:56","title":"Busszal ütközött egy autó Bátonyterenyén, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a231b772-9a5e-443c-a1ef-303b70a86c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 már nem a populista diadalok éve volt, hanem az ellenállásé.","shortLead":"2018 már nem a populista diadalok éve volt, hanem az ellenállásé.","id":"20190118_A_fehersapkas_magyarokkal_mutatja_be_a_Guardian_a_populizmus_elleni_mozgalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a231b772-9a5e-443c-a1ef-303b70a86c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42e50d7-3568-433d-ab94-bd5e57bf5fae","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_fehersapkas_magyarokkal_mutatja_be_a_Guardian_a_populizmus_elleni_mozgalmat","timestamp":"2019. január. 18. 10:26","title":"A fehérsapkás magyarokkal mutatja be a Guardian a populizmus elleni mozgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]