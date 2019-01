Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással.","shortLead":"A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással.","id":"20190118_Ma_is_az_ugyeszsegen_magyarazkodott_Simonka_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d8ce43-db1b-442b-ad88-cc4fb6b8560c","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Ma_is_az_ugyeszsegen_magyarazkodott_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 18. 18:22","title":"Ma is az ügyészségen magyarázkodott Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Február végén tartanak újabb csúcsot, a helyszínt később hozzák nyilvánosságra. ","shortLead":"Február végén tartanak újabb csúcsot, a helyszínt később hozzák nyilvánosságra. ","id":"20190118_Ujra_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b6a342-3f8f-494f-bc5e-da493637d507","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Ujra_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. január. 18. 21:07","title":"Újra találkozik Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lemondott a Svéd Akadémia tagságáról a költő Katarina Frostenson, aki miatt 2018-ban nem volt irodalmi Nobel-díjas.","shortLead":"Lemondott a Svéd Akadémia tagságáról a költő Katarina Frostenson, aki miatt 2018-ban nem volt irodalmi Nobel-díjas.","id":"20190118_Szivarogtatott_a_Nobeldijasokrol_most_lemondott_de_igy_is_egy_rakas_penzt_kap_az_akademiatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2679491-13ab-478d-a8ec-7f138af80904","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Szivarogtatott_a_Nobeldijasokrol_most_lemondott_de_igy_is_egy_rakas_penzt_kap_az_akademiatol","timestamp":"2019. január. 18. 16:40","title":"Szivárogtatott a Nobel-díjasokról, lemondott, de így is egy rakás pénzt kap az akadémiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Idén a 20 ezer forintnál alacsonyabb összegű átutalásoknál eltörölték az állam zsebébe vándorló tranzakciós illetéket. Néhány hazai pénzintézet azonban nem építette be a változást a díjszabásába, vagyis az ügyfelek ugyanannyit fizetnek, mint korábban. Az MNB-nek, mint felügyeleti szervnek nincs hatásköre arra, hogy a számlaköltségek csökkentését kikényszerítse.","shortLead":"Idén a 20 ezer forintnál alacsonyabb összegű átutalásoknál eltörölték az állam zsebébe vándorló tranzakciós illetéket...","id":"20190116_Megszunt_a_tranzakcios_illetek_megis_lenyelik_a_bankok_a_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e60cb0-3661-4b9a-85f0-36260716c3f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Megszunt_a_tranzakcios_illetek_megis_lenyelik_a_bankok_a_penzt","timestamp":"2019. január. 18. 15:33","title":"Az MNB tehetetlen a tranzakciós adót ügyfelekre terhelő három bankkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Február elsejétől egyszerűsíti levéltermék-portfólióját a Magyar Posta, és a díjait is változtatja. Ez leginkább az üzleti ügyfeleket érinti, de a lakosság által leggyakrabban használt levéltermékeknél is lesz módosítás. ","shortLead":"Február elsejétől egyszerűsíti levéltermék-portfólióját a Magyar Posta, és a díjait is változtatja. Ez leginkább...","id":"20190118_arat_emel_a_posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df63bf6-7965-4caf-93ca-935275e81ed4","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_arat_emel_a_posta","timestamp":"2019. január. 18. 12:42","title":"Újra árat emel a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötforintosokról is megvolt a véleménye a független országgyűlési képviselőnek.","shortLead":"Az ötforintosokról is megvolt a véleménye a független országgyűlési képviselőnek.","id":"20190118_Hadhazy_vegrehajtot_fogad_ha_Bayer_nem_ker_tole_bocsanatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd1a509-4aee-414d-8ed9-febec69decd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Hadhazy_vegrehajtot_fogad_ha_Bayer_nem_ker_tole_bocsanatot","timestamp":"2019. január. 18. 06:34","title":"Hadházy végrehajtót fogad, ha Bayer nem kér tőle bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3daaefb-9121-48b5-8b87-d5c778cd9213","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatvani sürgősségin reklamáltak a hosszú várakozási idő miatt, az orvos többször kiszólt - szerintük agresszíven - ezért nekimentek. A tetteseknek börtönbe kell vonulniuk.","shortLead":"A hatvani sürgősségin reklamáltak a hosszú várakozási idő miatt, az orvos többször kiszólt - szerintük agresszíven...","id":"20190118_Egyuttesen_verte_meg_az_orvost_a_csalad_mert_szerintuk_tul_sokat_kellett_varni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3daaefb-9121-48b5-8b87-d5c778cd9213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f09933-6de4-480f-9e8f-b820c6249d25","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Egyuttesen_verte_meg_az_orvost_a_csalad_mert_szerintuk_tul_sokat_kellett_varni","timestamp":"2019. január. 18. 20:28","title":"Együttesen verte meg az orvost a család, mert szerintük túl sokat kellett várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b9bc41-3ae5-4a8d-8b33-8dd10965823f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Lionsgate stúdió és a Hasbro amerikai játékgyártó közös filmjének főszerepéről Kevin Harttal folynak tárgyalások.","shortLead":"A Lionsgate stúdió és a Hasbro amerikai játékgyártó közös filmjének főszerepéről Kevin Harttal folynak tárgyalások.","id":"20190118_Eloszereplos_mozi_Monopoly_tarsasjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23b9bc41-3ae5-4a8d-8b33-8dd10965823f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0297e545-f2e2-48db-8d5b-133cc1150528","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Eloszereplos_mozi_Monopoly_tarsasjatek","timestamp":"2019. január. 18. 11:20","title":"Élőszereplős mozi készül a Monopoly társasjátékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]