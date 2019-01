Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic címvédőként győzött a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic címvédőként győzött a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság...","id":"20190119_Ijeszto_kezdes_utan_taroltak_a_cimvedo_Babosek_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652dcbb2-53de-4372-9c72-2e48ef9b2bf2","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Ijeszto_kezdes_utan_taroltak_a_cimvedo_Babosek_Ausztraliaban","timestamp":"2019. január. 19. 08:14","title":"Ijesztő kezdés után taroltak a címvédő Babosék Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegenrendészeti őrizetbe szállították a szír Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás résztvevőjeként terrorcselekmény miatt ítéltek el - közölte a férfit képviselő Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda az MTI-vel.","shortLead":"Idegenrendészeti őrizetbe szállították a szír Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás...","id":"20190119_Ahmed_H_idegenreszeti_orizetben_varja_a_papirjait_utana_felteszik_a_repulore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3240f4-ac53-4c98-ba43-2c8e7b05e055","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ahmed_H_idegenreszeti_orizetben_varja_a_papirjait_utana_felteszik_a_repulore","timestamp":"2019. január. 19. 12:31","title":"Ahmed H. idegenrendészeti őrizetben várja a papírjait, utána felteszik a repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a Miniszterelnöki Kabinetiroda megsértette jó hírnevét a nemzeti konzultációs kérdőívekben róla írtakkal.","shortLead":"Mert a Miniszterelnöki Kabinetiroda megsértette jó hírnevét a nemzeti konzultációs kérdőívekben róla írtakkal.","id":"20190118_Nyolcmillio_forint_karteritest_szeretne_Ahmed_H","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b145d4-3151-444c-831f-b9e73a986155","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Nyolcmillio_forint_karteritest_szeretne_Ahmed_H","timestamp":"2019. január. 18. 17:54","title":"Nyolcmillió forintos kártérítést szeretne Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffccbbfe-28e4-4854-8b90-9b5d34e80209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyikben hátul akkora a hely, mint egy táncteremben, a másik pedig rögtön az első pillantásával táncba hív, de a parketten végül kicsit félénk produkciót ad elő. 