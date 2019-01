Budapest mellett több vidéki és külföldi városban is tüntettek a túlóratörvény ellen, azonban a korábban beígért országos blokád elmaradt. Budapesten néhány ezer embert mozgatott meg az akció, a várost nem, a Lánchidat blokkolták két órára a tüntetők, de az is a rendőrök aktív közreműködésével sikerült. A fővárosi tüntetés az V. kerületi rendőr-kapitányság előtt ért véget, ahol az egyik tüntető szabadon bocsátását követelték kitartóan. A következő tüntetést február 11-ére hirdették meg.

Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

"A kormánynak fel kell kötnie a gatyáját, én már tudom, mi lesz itt január 19-én" - mondta Tordai Bence párbeszédes politikus a hvg.hu-nak a legutóbbi tüntetésen, ahol a szakszervezetek országos blokádot hirdettek. Ez nem igazán volt érzékelhető: a fővárosi tüntetésen mutatott térkép alapján Budapesten kívül 31 vidéki helyszínen tüntettek, helyenként félpályás útlezárással tiltakoztak a rabszolgatörvénynek elnevezett túlóratörvény ellen.

© Fazekas István

A fővárosban nem sikerült igazi erőt mutatni: már a két héttel ezelőtti tüntetés eleje is erőtlennek hatott a decemberi demonstrációk többségéhez képest - ám ott a Kossuth tér végül megtelt -, most viszont Budapest blokádjának nyoma sem volt, a tömeg sem volt meggyőző. Míg a tüntetésen felszólaló Molnár Áron (Noár) arra számított, 1000-1000 ember érkezik majd a Blaha Lujza térről illetve a Hősök teréről az Oktogonra, hogy az ott várakozókkal együtt a Várkert Bazárhoz vonuljanak, mindkét helyszínről durván 100 ember érkezett. A tömeg odáig nem is az úttesten, hanem a járdán vonult, a közlekedési szabályok betartásával. Az Oktogonon voltak a legtöbben, így bő ezer fős tömeg vonult az Andrássy úton, skandálva, sípolva, dudálva. Tudósítóink szerint kellett jó negyed óra ahhoz, hogy megtalálják a hangjukat.

Molnár Áron © MTI / Mónus Márton

Egy másik csoport - durván 250 ember - a Szabadság híd irányából vonult, egy ideig a budai alsó rakparton. "Aki dudál, velünk van" - skandálták, ám tudósítónk szerint az autósok most nem voltak szolidáris hangulatban, nem dudáltak.

A pártok a Várkert Bazárnál csatlakoztak be, ahol néhány ezer fő gyűlt össze végül. A Clark Ádám téren akartak eredetileg demonstrálni, ám ezt a rendőrök nem engedélyezték. A tömeg inkább idősebbekből állt, a felszólalók viszont inkább a fiatalokhoz beszéltek. A két sztár a Bayer Zsolt illetve a kormányoldali sajtó által kipécézett Nagy Blanka illetve Molnár Áron volt.

Nagy most nem káromkodott, anélkül is keményen üzent a kormánynak:

az Orbán-kormány egy daganatos sejt, amelyik fel akarja falni a több, vele nem egyező sejtet. És nem csak be akarja kebelezni, a földdel egyenlővé akarja tenni őket, ha nem azonos a véleményük az Orbán-rezsimmel.

Az ellene folyó lejárató kampányt nevetségesnek tartja. Azt terjesztik róla, hogy három tárgyból áll bukásra, szerinte viszont inkább a kormány áll bukásra tisztességből, emberségből és őszinteségből. Szerinte a kormány nem tőle, hanem a fiataloktól fél.

Nagy Blanka © hvg.hu

Nekiment Bayer Zsoltnak is, akit "Zsoltikázott", illetve a nemzet udvari bolondjának nevezett. És ez csak a kezdet volt.

Egyébként Zsozsó, ezek az ócska kis prolik, - azaz a munkásosztály -, tudod, ők termelik a segged alá a javaidat. Ha nem lennének ezek a kis prolik, nem lenne a haverjaidnak annyi pénze, hogy neked most tévéműsorod legyen. Egyébként ha ekkora nagyfiúnak tartod magad, itt kellene lenned, és cáfolni azt, amit mondunk. De nem tudsz, ugye?

Molnár Áron azt mondta, ő csak attól fél, hogy úgy nő fel egy generáció, hogy nem mer kérdezni, nem lesz szabad véleménynyilvánítás az országban és a szabad sajtó is megszűnik. "Rohadt mérges" - mondta el többször is, egyebek között azért, mert "a feje fölött döntenek." Felszólította a tüntetőket, gyakoroljanak nyomást a kormányra. A színpadon meghirdették a következő tüntetést is, február 11-ére, a részletek egyelőre nem ismertek.

Mint egy ellenzéki majálison

A tüntetés hamar egy ellenzéki majálisra emlékeztetett: a beszédek után a színpad előtt néhány százan maradtak, akik nézték a vidéki helyszínek körkapcsolását és hallgatták a további felszólalókat, többen a felállított sátraknál gyülekeztek. Minden jelen lévő pártnak önálló sátra volt, az MSZP és a Párbeszéd előválasztási kampányt folytatott, a DK is politikusokat szervezett a helyszínre. A tömeg folyamatosan apadt, eleinte még csak szellősen voltak, később már hatalmas lyukak tátongtak.

© hvg.hu

Az egyetlen említésre méltó esemény az EchoTV stábját ért atrocitás volt, aminek hamar véget vetettek.

Elcsíptük a helyszínen Tordai Bencét, aki nem volt csalódott: azt mondta, a forgalomlassítás is eredmény, nem tartja kudarcnak a mai napot. A Momentum alelnöke, Donáth Anna pedig azt mondta, tudták, hogy a fővárosban inkább piknik lesz, erőiket vidékre koncentrálták, mert

Budapestről nem lehet megdönteni a kormányt.

Most úgy tűnik, vidékről sem: Miskolcon arányaiban sokan, ezren tüntettek, ahogy a Mérce beszámolója szerint Pécsen és Tatabányán is sokan voltak - az egy tüntetésre eső szakszervezeti vezetők arányát elnézve Tatabánya volt a fő vidéki helyszín -, ám Zalaegerszegen és Győrben 40-50 autós blokkolta fél pályán az utat. Ez a zalaegerszegi szakszerveztis szerint 9 éve nem látott erő.

Blokád alatt a Lánchíd

Bár a Várkert Bazárnál a tüntetést bulival zárták volna hat fele, ezt néhány száz főnek nem volt türelme kivárni, és fél ötkor elindult a Lánchíd felé. Ebből a Lánchíd két órás blokádja lett: a tüntetők ugyan mentek volna tovább, a rendőrök azonban nem engedték őket el, mindkét végén lezárták a hidat. Az úttesten lévőket többször felszólították, hogy menjenek fel a járdára, végül azt a néhány embert, aki leült a híd közepére, a karjuknál és lábuknál fogva fölemelték el elcipelték. A rendőrség később azt közölte, hat embert kellett "eltávolítani." Többeket igazoltattak is. A forgalom fél 7 előtt indult meg a hídon.

© Fazekas István

A tüntetők kisebb csoportja a hídnál maradt vagy hazament, egy részük azonban - 60-70 ember - elindult a Parlament érintésével az V. kerületi rendőr-kapitánysághoz, ahol kitartóan követelték Szabó Gábor, alias Tuareg szabadon bocsátását. Őt is elvitték a rendőrök, egy tüntető elmondása szerint azért nem tudta igazolni magát, mert kiesett zsebéből a személyi igazolványa.

© Fazekas István

A kapitányság előtt több rendőr volt, mint tüntető, itt láttuk az első olyan rendőrt is, akinél könnygáz-palack volt. Percről percre tudósításunkat itt találja.