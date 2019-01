Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az éllovas FC Liverpool otthon 4-3-ra győzte le a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Az éllovas FC Liverpool otthon 4-3-ra győzte le a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 23...","id":"20190119_Het_gol_Liverpoolban_ebbol_a_hazaiak_harmat_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e5f94d-0fd0-419a-b1ce-b83d16e78d29","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Het_gol_Liverpoolban_ebbol_a_hazaiak_harmat_kaptak","timestamp":"2019. január. 19. 18:36","title":"Hét gól Liverpoolban, ebből a hazaiak hármat kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","shortLead":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","id":"20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4005737d-4866-46d3-8b65-c41aa2eca5de","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","timestamp":"2019. január. 20. 09:42","title":"Elromlott a kerekesszéke, hazatolták a rendőrök a mozgássérült nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pokolgépes merényletet a második legnagyobb északír városban, Londonderryben szombat éjjel követték el.","shortLead":"A pokolgépes merényletet a második legnagyobb északír városban, Londonderryben szombat éjjel követték el.","id":"20190120_Orizetbe_vettek_ket_embert_az_eszakirorszagi_robbantas_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdd86c2-69c6-444e-82c1-84a332c285dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Orizetbe_vettek_ket_embert_az_eszakirorszagi_robbantas_ugyeben","timestamp":"2019. január. 20. 15:59","title":"Őrizetbe vettek két embert az észak-írországi robbantás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Gáti Júlia","category":"elet","description":"Az extrém súlyfelesleget cipelőkön műtéttel is lehet segíteni. Ezt a gyógykezelést azonban nem támogatja a társadalombiztosító, zsebből kell milliókat kifizetni.","shortLead":"Az extrém súlyfelesleget cipelőkön műtéttel is lehet segíteni. Ezt a gyógykezelést azonban nem támogatja...","id":"201903__gyomorszukites__penz_beszel__tamogatasi_kerelem__nyomos_ervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02554e6f-53e8-45d0-96af-07c652e26fb6","keywords":null,"link":"/elet/201903__gyomorszukites__penz_beszel__tamogatasi_kerelem__nyomos_ervek","timestamp":"2019. január. 20. 11:00","title":"Súlyos érvek: milliókat spórolhatna az állam, mégsem teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8225b1d1-f343-4296-84c4-7755555c858e","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"A Jobbikkal szembeni kemény fellépés után most a Momentumot és a Párbeszédet jelentette fel az Állami Számvevőszék költségvetési csalás gyanújával, mivel nem tudta a meghatározott időben vizsgálni a kampányköltéseiket. A két párt hibázott, ám az eset miatt az ÁSZ-t újra azzal vádolják, a Fidesz érdekét szolgálja. Az ÁSZ visszautasítja, hogy pártpolitikai érdekeket szolgálna.","shortLead":"A Jobbikkal szembeni kemény fellépés után most a Momentumot és a Párbeszédet jelentette fel az Állami Számvevőszék...","id":"20190119_asz_parbeszed_momentum_vizsgalat_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8225b1d1-f343-4296-84c4-7755555c858e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04752922-915c-487d-8015-e94772e9afa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190119_asz_parbeszed_momentum_vizsgalat_jelentes","timestamp":"2019. január. 19. 10:15","title":"Tényleg a Fidesz bunkósbotja az Állami Számvevőszék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c37056f3-2bb8-4193-914c-09ef08e606b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az összbevételük kétharmadát a bérekre költötték el az első osztályú magyar csapatok.","shortLead":"Az összbevételük kétharmadát a bérekre költötték el az első osztályú magyar csapatok.","id":"20190119_Csapatonkent_havi_116_millio_forintot_koltenek_berekre_az_NB_Iben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c37056f3-2bb8-4193-914c-09ef08e606b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8562c4c0-317a-4805-a48c-1ed8a832b999","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Csapatonkent_havi_116_millio_forintot_koltenek_berekre_az_NB_Iben","timestamp":"2019. január. 19. 12:36","title":"Csapatonként havi 116 millió forintot költenek bérekre az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzéki aktivista szerint van igény az országos sztrájkra. Lukácsi Katalinnal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapítójával arról is beszélgettünk, hogyan fér meg egymás mellett a tüntetéseken az O1G és Beer Miklós püspök üzenete. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az ellenzéki aktivista szerint van igény az országos sztrájkra. Lukácsi Katalinnal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom...","id":"20190119_Lukacsi_Katalin_a_Fulkeben_En_lennek_a_legboldogabb_ha_a_NER_a_szolgalatrol_szolna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae2fec-ab26-4661-b316-4f83d405a15e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Lukacsi_Katalin_a_Fulkeben_En_lennek_a_legboldogabb_ha_a_NER_a_szolgalatrol_szolna","timestamp":"2019. január. 19. 10:00","title":"Lukácsi Katalin a Fülkében: Én lennék a legboldogabb, ha a NER a szolgálatról szólna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a5b591-5a6f-4bc2-8c2b-b9d8b021bb83","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nagy Blanka, Bayer Zsolt, MTVA-ban eltöltött éjszaka, elmaradt blokád, márciusra belengetett sztrájk. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nagy Blanka, Bayer Zsolt, MTVA-ban eltöltött éjszaka, elmaradt blokád, márciusra belengetett sztrájk. Ez a hvg.hu heti...","id":"20190120_Mi_ertelme_van_ennek_az_egesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49a5b591-5a6f-4bc2-8c2b-b9d8b021bb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d250f9fc-c24e-48e4-bcc4-012a968c5268","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Mi_ertelme_van_ennek_az_egesznek","timestamp":"2019. január. 20. 18:00","title":"Mi értelme van ennek az egésznek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]