[{"available":true,"c_guid":"809df180-e48c-4e00-89f9-8269581138db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetővé vált a papíros formában évek óta népszerű kártyajáték hivatalos játékalkalmazása.","shortLead":"Világszerte elérhetővé vált a papíros formában évek óta népszerű kártyajáték hivatalos játékalkalmazása.","id":"201901121_mattel_uno_kartyajatek_android_ios_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=809df180-e48c-4e00-89f9-8269581138db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c327c003-6cc6-46a5-83b0-ff596c0ecacf","keywords":null,"link":"/tudomany/201901121_mattel_uno_kartyajatek_android_ios_letoltes","timestamp":"2019. január. 21. 19:03","title":"Mindegy, milyen telefonja van, ingyen letöltheti rá az egyik legnépszerűbb kártyajátékot, az Unót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Magyarország is bejelentkezhet a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-as kongresszusának megrendezéséért – tudta meg a hvg.hu. A birtokunkba került előterjesztés szerint a nálunk összegyűlő űrhajósok híre jót tenne az országimázsnak, de a magyarok felé is jól kommunikálható, főleg, hogy jövőre lesz Farkas Bertalan űrrepülésének 40. évfordulója. A vizes vébénél és a többi hazánkba álmodott sporteseménynél kevesebbe kerül: az előzetes számítás szerint 1 millió eurót költenénk az egyhetes eseményre.","shortLead":"Magyarország is bejelentkezhet a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-as kongresszusának megrendezéséért – tudta meg...","id":"20190122_Urhajos_kongresszussal_turbozna_fel_az_orszagimazst_Szijjarto_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a84f06-0233-4042-8588-5848afd27e97","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Urhajos_kongresszussal_turbozna_fel_az_orszagimazst_Szijjarto_Peter","timestamp":"2019. január. 22. 06:30","title":"Űrhajós-világkongresszussal turbózná fel az országimázst Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de úgy tűnik, a befektetőket nem sikerült megnyugtatni.","shortLead":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de...","id":"20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fdbc2a-157f-451d-9e88-912b1f5e6375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","timestamp":"2019. január. 21. 16:23","title":"Zuhanni kezdtek az Est Média részvényei Andy Vajna halálának hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d598049-1996-47db-80b1-743f0ab830f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalék körüli részesedést szerezne az OTP a szlovén bankszektorban.","shortLead":"Tíz százalék körüli részesedést szerezne az OTP a szlovén bankszektorban.","id":"20190121_Szloveniaban_terjeszkedne_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d598049-1996-47db-80b1-743f0ab830f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebdf189-df6b-40b4-ad7c-5969a911fee4","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Szloveniaban_terjeszkedne_az_OTP","timestamp":"2019. január. 21. 07:29","title":"Szlovéniában terjeszkedne az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői a jövő terepjáróiként emlegetnek. ","shortLead":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői...","id":"20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc683897-2398-47b5-8d41-1af46600edf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","timestamp":"2019. január. 22. 15:03","title":"A Hyundai megálmodott egy autót, amelynek nemcsak kerei, hanem lábai is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8c8cc8-9a03-48c0-9a3a-df2ca2a11d21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly változásra van esély a Wear OS-t futtató okosórák terén, a rendszert gondozó Google ugyanis megvett valamit a Fossiltól.","shortLead":"Komoly változásra van esély a Wear OS-t futtató okosórák terén, a rendszert gondozó Google ugyanis megvett valamit...","id":"20190121_fossil_group_okosora_google_wear_os","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df8c8cc8-9a03-48c0-9a3a-df2ca2a11d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb1210-00e4-4a01-8c0d-4766ade5d1ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_fossil_group_okosora_google_wear_os","timestamp":"2019. január. 21. 15:33","title":"A Google 11 milliárd forintért vásárol titokzatos technológiát, aminek a csuklónk örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár átmenetileg sikerült elkerülni az összeomlást, a tartós működőképességre az ott dolgozók sem vennének mérget. A dolgozókra kényszerített honvédelmi alkalmazotti jogviszony miatt még a kórház többi osztályán sem ült el a vihar: van, ahol az orvosok, van, ahol a szakdolgozók távozása miatt alakulhat ki válsághelyzet. ","shortLead":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár...","id":"20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f75e3d-ae2e-482f-a4ec-451ea3a4e107","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","timestamp":"2019. január. 22. 13:02","title":"Elege lett, távozott a Honvédkórházból a koraszülött intenzív osztály vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszéltek, hogy majd személyesen is találkoznak. ","shortLead":"Arról is beszéltek, hogy majd személyesen is találkoznak. ","id":"20190122_Orban_telefonon_beszelt_Trump_kulugyminiszterevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd3b554-156d-497d-9d12-4ccb91dffba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Orban_telefonon_beszelt_Trump_kulugyminiszterevel","timestamp":"2019. január. 22. 17:23","title":"Orbán telefonon beszélt Trump külügyminiszterével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]