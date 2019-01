Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos, hogy a hirtelen jött gondoskodásnak valóban örülni lehet. Egyesek szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Google a szolgáltatás ellehetetlenítésére készül.","shortLead":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos...","id":"20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3728b-199b-4111-85f7-79ef14b3b68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 26. 16:03","title":"Használja a Waze-t? Akkor ennek a hírnek nagyon nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f167982b-3744-4e89-bafb-0d1e025413b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még Freddie Mercury is büszke lehetne a zárda apácáira.","shortLead":"Még Freddie Mercury is büszke lehetne a zárda apácáira.","id":"20190126_A_Queen_egyik_orokzoldjere_tombolo_apacaknal_nincs_jobb_video_ma_a_neten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f167982b-3744-4e89-bafb-0d1e025413b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5842689f-015f-4aa2-8fec-ed0cb2c835eb","keywords":null,"link":"/elet/20190126_A_Queen_egyik_orokzoldjere_tombolo_apacaknal_nincs_jobb_video_ma_a_neten","timestamp":"2019. január. 26. 10:11","title":"A Queen egyik örökzöldjére tomboló apácáknál nincs jobb videó ma a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","shortLead":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","id":"20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b4864-3b9f-4578-90eb-832a8f1f4971","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","timestamp":"2019. január. 27. 16:27","title":"Kézi-vb: Franciaország izgalmas meccsen bronzérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e60cbb-6e14-4051-8ca7-56dde0b0b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy foktői férfi autója bánta, hogy volt felesége kellemetlenséget akart neki okozni.","shortLead":"Egy foktői férfi autója bánta, hogy volt felesége kellemetlenséget akart neki okozni.","id":"20190127_Ezert_is_erdemes_jo_viszonyban_maradni_volt_hazastarsunkkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2e60cbb-6e14-4051-8ca7-56dde0b0b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfd7317-4ccc-424d-942b-ac036bffd3f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Ezert_is_erdemes_jo_viszonyban_maradni_volt_hazastarsunkkal","timestamp":"2019. január. 27. 14:57","title":"Ezért is érdemes jó viszonyban maradni volt házastársunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarországi a közúthálózat bővítésére 2022-ig több mint 2500 milliárd forintot fordítanak - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára az MTI tudósítása szerint.","shortLead":"A magyarországi a közúthálózat bővítésére 2022-ig több mint 2500 milliárd forintot fordítanak - mondta az Innovációs és...","id":"20190126_kozuthalozat_utepites_autopalya_mosoczi_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08666c-693a-4239-8bce-321f4b3b19e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_kozuthalozat_utepites_autopalya_mosoczi_laszlo","timestamp":"2019. január. 26. 13:06","title":"2500 milliárd forint megy útépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Kétkedőkkel a sikeres emberek is találkoznak életük során. Michelle Obama önéletrajzi könyvében - egy diákkori példáján keresztül - bemutatja, hogyan lehet ezzel együtt élni. Hogyan kell olyan emberekre támaszkodni, akik hisznek bennünk, és tovább haladni a céljaink felé. Részlet.","shortLead":"Kétkedőkkel a sikeres emberek is találkoznak életük során. Michelle Obama önéletrajzi könyvében - egy diákkori példáján...","id":"20190127_Fel_hogy_nem_eleg_jo_Michelle_Obama_tanacsai_jol_fognak_jonni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66eda9e-fd15-4229-90ae-562482511de1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190127_Fel_hogy_nem_eleg_jo_Michelle_Obama_tanacsai_jol_fognak_jonni","timestamp":"2019. január. 27. 19:15","title":"Fél, hogy nem elég jó? Michelle Obama tanácsai jól fognak jönni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jókora kifizetéssel indult az év.","shortLead":"Jókora kifizetéssel indult az év.","id":"20190126_260_milliard_forintos_tartozast_fizetett_vissza_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807c948e-6c8b-4519-83e4-fb4e1870d24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_260_milliard_forintos_tartozast_fizetett_vissza_az_allam","timestamp":"2019. január. 26. 16:44","title":"260 milliárd forintos tartozást fizetett vissza az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Brexit - A brit kilépés ellen tüntettek Írország és Észak-Írország határán","shortLead":"Brexit - A brit kilépés ellen tüntettek Írország és Észak-Írország határán","id":"20190126_Irek_demonstraltak_a_Brexit_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bda8ed3-2d7c-4c66-8c94-119a8c5144fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Irek_demonstraltak_a_Brexit_ellen","timestamp":"2019. január. 26. 21:00","title":"Írek demonstráltak a Brexit ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]