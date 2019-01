Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","shortLead":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","id":"20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c96203-4183-4fb0-b6eb-3128ef1a5454","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","timestamp":"2019. január. 28. 09:57","title":"1200 kiló fehérrépát loptak a makói sorozat-zöldségtolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2d9774-48a5-4113-9898-4fab64ed1aa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatalmas közműfejlesztést a harkai platón hajtják végre. Sopron fideszes polgármetere is elismeri, ez természetvédelmi terület, de épp emiatt kellenek a fejlesztések.","shortLead":"A hatalmas közműfejlesztést a harkai platón hajtják végre. Sopron fideszes polgármetere is elismeri...","id":"20190128_Volt_Fesztival_egymilliardos_kozmufejlesztes_termeszetvedelmi_teruleten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac2d9774-48a5-4113-9898-4fab64ed1aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc0c129-849d-4614-a837-8787af735c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Volt_Fesztival_egymilliardos_kozmufejlesztes_termeszetvedelmi_teruleten","timestamp":"2019. január. 28. 12:16","title":"Volt Fesztivál: egymilliárdos közműfejlesztés természetvédelmi területen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezután elvileg nehezebb is lesz majd ellopni. ","shortLead":"Ezután elvileg nehezebb is lesz majd ellopni. ","id":"20190128_Visszakerult_a_minitank_a_rakpartra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320c543-16db-41bd-8883-756f38accd5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Visszakerult_a_minitank_a_rakpartra","timestamp":"2019. január. 28. 09:05","title":"Visszakerült a minitank a rakpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92a170-975e-4d58-a8bb-9bcdfad8c1b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blikk úgy tudja, a színész ismét Budapestre jön. ","shortLead":"A Blikk úgy tudja, a színész ismét Budapestre jön. ","id":"20190128_Schwarzenegger_mondhat_beszedet_Vajna_temetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f92a170-975e-4d58-a8bb-9bcdfad8c1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd74aabb-e0a1-4aed-b510-6f627b9c908a","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Schwarzenegger_mondhat_beszedet_Vajna_temetesen","timestamp":"2019. január. 28. 05:42","title":"Schwarzenegger mondhat beszédet Vajna temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Részben már megadná az Audi a sztrájkoló dolgozók követeléseit, de még mindig hatalmas a szakadék a cég ajánlata és a dolgozók követelései között. A szakszervezet üdvözli, hogy legalább már az ajánlat szerkezetét illetően egy lapon vannak. A cég tájékoztatója szerint egy kezdő munkavállaló akár 50 százalékos béremelkedésre számíthat két év alatt, igaz, ebben a már bevezetett emelések és pluszjuttatások is benne vannak.","shortLead":"Részben már megadná az Audi a sztrájkoló dolgozók követeléseit, de még mindig hatalmas a szakadék a cég ajánlata és...","id":"20190128_Az_Audi_50_szazalekos_fizetesemelest_villantott_a_bervitaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402c4dc-cecb-4027-a6e1-4b2370ecce40","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Az_Audi_50_szazalekos_fizetesemelest_villantott_a_bervitaban","timestamp":"2019. január. 28. 15:22","title":"Az Audi 50 százalékos fizetésemelést villantott a bérvitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap hajnalban támadott meg két nőt is a 30 éves férfi. ","shortLead":"Vasárnap hajnalban támadott meg két nőt is a 30 éves férfi. ","id":"20190128_Ket_not_is_megprobalt_megeroszakolni_egy_ferfi_Miskolcon_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fb5181-4cf0-4a76-8b34-c9a1c13c6181","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Ket_not_is_megprobalt_megeroszakolni_egy_ferfi_Miskolcon_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 28. 13:05","title":"Két nőt is megpróbált megerőszakolni egy férfi Miskolcon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jégen csak a szöges gumik adhatnak tapadást, ezek használata azonban tiltott hazánkban. Jobb, ha útnak sem indulunk, de ha mindenképpen mennünk kell, akkor néhány tanácsot érdemes megfogadni.","shortLead":"Jégen csak a szöges gumik adhatnak tapadást, ezek használata azonban tiltott hazánkban. Jobb, ha útnak sem indulunk, de...","id":"20190128_jegpancel_az_autokon_es_az_utakon__hogyan_vezessunk_onos_esoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca15892-3f17-43e6-a5ba-1afb69cd2565","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_jegpancel_az_autokon_es_az_utakon__hogyan_vezessunk_onos_esoben","timestamp":"2019. január. 28. 08:21","title":"Jégpáncél az autókon és az utakon – hogyan vezessünk ónos esőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. A robbantás összefügghet egy autonóm muszli térséggel kapcsolatos népszavazással.","shortLead":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta...","id":"20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3d7c7e-74db-4a80-aaba-346a85f4041c","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. január. 27. 22:06","title":"Pokolgépes merényletek a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]