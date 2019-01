Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fc3007b-6dec-4056-90d9-4d9a313f1204","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem sikerült előrébb jutnia a csapattal.","shortLead":"Nem sikerült előrébb jutnia a csapattal.","id":"20190129_Kirugtak_a_Bolognat_Inzaghit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc3007b-6dec-4056-90d9-4d9a313f1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d27247-0c85-4886-9594-b1359b08a580","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Kirugtak_a_Bolognat_Inzaghit","timestamp":"2019. január. 29. 05:17","title":"Kirúgták a Bolognától Inzaghit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismeretlen eredetű hiba miatt sok európai és tengerentúli felhasználó sem tudni bejelentkezni Gmail-fiókjába. ","shortLead":"Ismeretlen eredetű hiba miatt sok európai és tengerentúli felhasználó sem tudni bejelentkezni Gmail-fiókjába. ","id":"20190129_leallt_a_gmail_nem_mukodik_a_levelezes_emailezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3072633c-2d09-4905-ba3f-951ba1699345","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_leallt_a_gmail_nem_mukodik_a_levelezes_emailezes","timestamp":"2019. január. 29. 13:15","title":"Több országban is leállt a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van sok jóval békésebb, már-már elfeledett mulatság is, amiben összemérik magukat a sörissza kocsmajárók.\r

\r

","shortLead":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van...","id":"20190129_Kocsmai_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b4e88f-a58d-4fae-839a-99e2bb14f155","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Kocsmai_jatekok","timestamp":"2019. január. 29. 20:01","title":"Kocsmai játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással és nemi erőszakkal megvádolt producert John Malkovich alakítja majd. Azt mondja, sokakat felháborít majd a darab.","shortLead":"A szexuális zaklatással és nemi erőszakkal megvádolt producert John Malkovich alakítja majd. Azt mondja, sokakat...","id":"20190129_Ez_gyorsan_jott_szindarab_keszul_Harvey_Weinstein_piszkos_ugyeirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d592b4d9-a4a3-426e-b276-93f3d35394f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Ez_gyorsan_jott_szindarab_keszul_Harvey_Weinstein_piszkos_ugyeirol","timestamp":"2019. január. 29. 09:43","title":"Ez gyorsan jött: színdarab készül Harvey Weinstein piszkos ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9431b997-2b58-471f-850e-8423e3c57bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubbal.","shortLead":"A kézilabdázó két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubbal.","id":"20190130_gorbicz_anita_gyor_kezilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9431b997-2b58-471f-850e-8423e3c57bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e34687-26e3-4e98-9ed9-0831ed5c89f7","keywords":null,"link":"/sport/20190130_gorbicz_anita_gyor_kezilabda","timestamp":"2019. január. 30. 14:42","title":"Döntött a jövőjéről Görbicz Anita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlamentben szerdán ismét vitát rendeznek Magyarországról és a magyar jogállamiságról. Az Amnesty magyarországi vezetője arra kéri a tagállamokat, folytassák a 7-es cikk szerinti eljárást.","shortLead":"Az Európai Parlamentben szerdán ismét vitát rendeznek Magyarországról és a magyar jogállamiságról. Az Amnesty...","id":"20190129_Amnesty_Folytatodnak_az_emberi_jogok_elleni_tamadasok_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb43fc81-f0a0-499b-877b-69c62a034b8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Amnesty_Folytatodnak_az_emberi_jogok_elleni_tamadasok_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 29. 09:08","title":"Amnesty: Folytatódnak az emberi jogok elleni támadások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Eden Hazard szabadon távozhat a londoniaktól, ha akar – mondta Maurizio Sarri, a londoniak menedzsere, aki azt is kijelentette: kizárt, hogy az elengedését kérő Callum Hudson-Odoi eligazoljon.","shortLead":"Eden Hazard szabadon távozhat a londoniaktól, ha akar – mondta Maurizio Sarri, a londoniak menedzsere, aki azt is...","id":"20190130_chelsea_eden_hazard_callum_hudson_odoi_maurizio_sarri_premier_league","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae04208-0ba2-49cc-b090-b31af895ce1e","keywords":null,"link":"/sport/20190130_chelsea_eden_hazard_callum_hudson_odoi_maurizio_sarri_premier_league","timestamp":"2019. január. 30. 13:56","title":"Belga sztárját elengedné, angol tehetségét magához láncolja a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hiába dominálnak az új lakáshiteleknél a kiszámítható, fix törlesztőrészletű konstrukciók, 70 százalékos az arányuk, a teljes lakossági hitelállományt tekintve azonban a rizikós, változó kamatozásúak vannak fölényben, 62 százalékát adják a piacnak.","shortLead":"Hiába dominálnak az új lakáshiteleknél a kiszámítható, fix törlesztőrészletű konstrukciók, 70 százalékos az arányuk...","id":"20190130_Ketteszakadt_a_lakashitelpiac__egyre_rizikosabb_a_regi_hitelesek_helyzete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc0a9ff-ab6e-4307-9f1d-7d4cc8c1eb46","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190130_Ketteszakadt_a_lakashitelpiac__egyre_rizikosabb_a_regi_hitelesek_helyzete","timestamp":"2019. január. 30. 08:53","title":"Kettészakadt a lakáshitelpiac – egyre rizikósabb a régi hitelesek helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]