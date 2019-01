Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább harmincöten vesztették életüket az egy hete tartó tüntetéseken Venezuelában, 850 tüntetőt pedig letartóztattak – közölték venezuelai nem kormányzati szervezetek (NGO) hétfőn.","shortLead":"Legalább harmincöten vesztették életüket az egy hete tartó tüntetéseken Venezuelában, 850 tüntetőt pedig letartóztattak...","id":"20190128_Venezuelai_valsag_halottak_letartoztatas_tuntetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34e6eb5-48f8-4a00-964d-b30aeefc5de0","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Venezuelai_valsag_halottak_letartoztatas_tuntetesek","timestamp":"2019. január. 28. 18:38","title":"Venezuelai válság: több tucat halottja van az egy hete tartó tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek hódításba, de idővel más piacokon is felbukkanhatnak majd. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek...","id":"20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6acf7-7158-4374-a93a-bf6926fcc3c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","timestamp":"2019. január. 28. 20:33","title":"Megjöttek a Samsung új, pénztárcabarát telefonjai: itt az M10 és M20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 115 ezer évben nem voltak ilyen melegek a nyarak az Északi-sarkvidéken egy új kutatás szerint.","shortLead":"Az elmúlt 115 ezer évben nem voltak ilyen melegek a nyarak az Északi-sarkvidéken egy új kutatás szerint.","id":"20190129_eszaki_sarkvidek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525552b-91bd-4137-9563-cbe84b6989d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_eszaki_sarkvidek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 29. 13:03","title":"Kétszer olyan gyorsan melegszik az Északi-sarkvidék, mint a világ többi része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai igazságügyi minisztérium banki csalás, kereskedelmi titkok ellopása és hatósági félrevezetése miatt két ügyben is vádat emelt a Huawei kínai telekommunikációs óriáscég és pénzügyi igazgatója, a Washington kérésére Kanadában letartóztatott Meng Van-csou ellen. Az Egyesült Államok által eredetileg felvetett, hosszú hónapok óta hangoztatott felvetéssel, a felhasználók utáni kémkedéssel kapcsolatban ezúttal sem állt elő semmivel az amerikai kormányzat.","shortLead":"Az amerikai igazságügyi minisztérium banki csalás, kereskedelmi titkok ellopása és hatósági félrevezetése miatt két...","id":"20190129_huawei_vademeles_meng_van_csou_vadpontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98d9670-dc60-46fb-93db-ee614c8b65a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_huawei_vademeles_meng_van_csou_vadpontok","timestamp":"2019. január. 29. 05:03","title":"Bemondta az USA a Huawei elleni vádpontokat, de feltűnően hiányzik valami a listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fc6089-de11-4389-8e22-1c2b32425a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, 10 éves kora ellenére is van még szufla az Angry Birds világában, ugyanis újabb programverzióval állt elő a franchise mögötti Rovio.","shortLead":"Úgy tűnik, 10 éves kora ellenére is van még szufla az Angry Birds világában, ugyanis újabb programverzióval állt elő...","id":"20190128_rovio_entertainment_angry_birds_dream_blast_ingyenes_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56fc6089-de11-4389-8e22-1c2b32425a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6dbd25-c491-46a1-9964-f3393c6aacb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_rovio_entertainment_angry_birds_dream_blast_ingyenes_mobiljatek","timestamp":"2019. január. 28. 12:03","title":"Mikor már majdnem mindenki elfelejtette az Angry Birdsöt, a készítők előálltak egy mókás új játékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3da9ece-0a10-498b-813e-1a453e68f603","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cél a halálos balesetek számának csökkentése.","shortLead":"A cél a halálos balesetek számának csökkentése.","id":"20190129_valtoznak_a_sebesseghatarok_spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3da9ece-0a10-498b-813e-1a453e68f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3598ab-73f6-43de-82ad-551b78ff8596","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_valtoznak_a_sebesseghatarok_spanyolorszagban","timestamp":"2019. január. 29. 20:35","title":"Változnak a sebességhatárok Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A macedón parlament képviselői törvénymódosításra tettek javaslatot annak érdekében, hogy megvonják Nikola Gruevszki bukott miniszterelnök fizetését.","shortLead":"A macedón parlament képviselői törvénymódosításra tettek javaslatot annak érdekében, hogy megvonják Nikola Gruevszki...","id":"20190129_Elvehetik_Gruevszki_fizeteset_Macedoniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aae3d6-ef70-429d-841a-ca77414cba00","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Elvehetik_Gruevszki_fizeteset_Macedoniaban","timestamp":"2019. január. 29. 10:33","title":"Elvehetik Gruevszki fizetését Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kislány történetével visszaélve magyar álhíroldalak hazugságokat terjesztenek róla, komoly veszélybe sodorva ezzel a gyermek életét meghosszabbító terápia költségének összegyűjtését.","shortLead":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés...","id":"20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e66ef07-0683-4c9d-aaa2-a3d833829f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","timestamp":"2019. január. 30. 08:03","title":"Magyar álhíroldalak miatt került veszélybe az izomsorvadásos Noémi gyógyulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]