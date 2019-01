Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pocsék éjszakája volt, kimerülten lépett pályára.","shortLead":"Pocsék éjszakája volt, kimerülten lépett pályára.","id":"20190129_babos_timea_feladott_meccs_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7058066c-b77b-4012-a142-9640c3d6b793","keywords":null,"link":"/sport/20190129_babos_timea_feladott_meccs_tenisz","timestamp":"2019. január. 29. 16:50","title":"Megszólalt Babos a feladott meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta, milyen élete lehet Amerikában egy bevándorlónak. \r

\r

","shortLead":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta...","id":"20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457cfa2b-2e8b-4e24-b04a-fbedb53c835d","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","timestamp":"2019. január. 30. 19:32","title":"Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták, a készülékek után ugyanis kisebb az érdeklődés a vártnál. Most úgy tűnik, meglépik azt, amit már rég meg kellett volna: csökkentik az iPhone-ok árát.","shortLead":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták...","id":"20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2778b07-fcd7-4393-80ea-427d42ae8650","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","timestamp":"2019. január. 30. 15:03","title":"Az Apple rájött, hogy túl drága az iPhone, Magyarországon is csökkenthetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfa167e-ca2a-4064-bfda-3eb03cf89d78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka heteken belül hazánkba érkező kompakt modellje egyrészt külcsínjével, másrészt kicsit benzines, kicsit dízel motorjával hívja fel magára a figyelmet.","shortLead":"A japán márka heteken belül hazánkba érkező kompakt modellje egyrészt külcsínjével, másrészt kicsit benzines, kicsit...","id":"20190129_hazankban_az_uj_mazda_3_mennyibe_kerul_es_mikor_erkezik_a_szemrevalo_golfrivalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfa167e-ca2a-4064-bfda-3eb03cf89d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eddd4-32a6-41b1-bb3c-df5827a4282c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_hazankban_az_uj_mazda_3_mennyibe_kerul_es_mikor_erkezik_a_szemrevalo_golfrivalis","timestamp":"2019. január. 29. 15:21","title":"Hazánkban az új Mazda 3: mennyibe kerül, és mikor érkezik a szemrevaló Golf-rivális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei rendőrök elfogtak két férfit, akik nemrég egymillió forintnál is többet vettek át egy idős érdi lakostól, akit az unokázós trükkel vertek át.","shortLead":"A Pest megyei rendőrök elfogtak két férfit, akik nemrég egymillió forintnál is többet vettek át egy idős érdi lakostól...","id":"20190130_Unokazos_csalokra_csaptak_le_a_rendorok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04cbed0-a5c9-4b51-bd8b-b9392f3b1f79","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Unokazos_csalokra_csaptak_le_a_rendorok__video","timestamp":"2019. január. 30. 12:33","title":"Unokázós csalókra csaptak le a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA nem adja le az Európai Ügyészséges hirdetést, Hadházy és Szél visszatért az MTVA-székházba. Ez csak villámlátogatás a legutóbbi akcióhoz képest, mikor majdnem egy teljes hetet bent töltöttek a székházban.","shortLead":"Az MTVA nem adja le az Európai Ügyészséges hirdetést, Hadházy és Szél visszatért az MTVA-székházba. Ez csak...","id":"20190131_Hadhazy_visszatert_az_MTVAba_rogton_leracsoztak_az_egyik_folyosot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ff0cc1-4f6b-423d-984d-474db41c1b99","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Hadhazy_visszatert_az_MTVAba_rogton_leracsoztak_az_egyik_folyosot","timestamp":"2019. január. 31. 11:31","title":"Hadházy visszatért az MTVA-ba, rögtön lerácsozták az egyik folyosót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade4611e-1da5-4d9e-a012-a74bb454fe1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-s laboratóriumok is kimutatták már 20 esetben, hogy ugyanazok a termékek ugyanazzal a cimkével más összetevőket tartalmaznak attól függően, melyik piacra mennek.","shortLead":"Az EU-s laboratóriumok is kimutatták már 20 esetben, hogy ugyanazok a termékek ugyanazzal a cimkével más összetevőket...","id":"20190130_Az_EU_is_ugy_latja_mas_minosegu_elelmiszert_kapnak_bizonyos_tagallamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade4611e-1da5-4d9e-a012-a74bb454fe1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a002619-6b11-4cb2-81de-7b7c2b06f36d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Az_EU_is_ugy_latja_mas_minosegu_elelmiszert_kapnak_bizonyos_tagallamok","timestamp":"2019. január. 30. 14:33","title":"Az EU is úgy látja, más minőségű élelmiszert kapnak bizonyos tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla áll. Az utóbbi években jóval több állami pénz érkezett a sportágba, csakhogy a kritikák szerint el is folyik vitatható megbízásokra és költésekre, miközben a versenyzők és az edzők anyagi áldozatokat hoznak, hogy sportolhassanak. Az elnök tagadta a problémákat, ő azt is rendben lévőnek tartja, hogy saját üzlettársából csinált elnöki tanácsadót. Közben gőzerővel készülnek Tokióra, bár eredetileg a budapesti olimpián szerettek volna dobogóra állni.","shortLead":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán...","id":"20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adebfef2-3371-4ec7-8e68-4babda6aaaef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","timestamp":"2019. január. 31. 06:30","title":"Olimpikon keresi az elköltött közpénzt Orbán fogorvosán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]