Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú bejegyzésben üzent a tüntetőknek és a kormánynak az MTVA-nál történek után Hadházy Ákos a Facebookon. Azt is elmondta, nem szimulált, amikor a biztonságiak a földre rángatták.\r

","shortLead":"Hosszú bejegyzésben üzent a tüntetőknek és a kormánynak az MTVA-nál történek után Hadházy Ákos a Facebookon. Azt is...","id":"20181218_Hadhazy_Ez_mar_nem_egy_korrekt_rendszer_de_az_lesz_es_tudjuk_mit_kell_tennunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f430c01-2b64-4a85-a09f-5fee67da25b0","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Hadhazy_Ez_mar_nem_egy_korrekt_rendszer_de_az_lesz_es_tudjuk_mit_kell_tennunk","timestamp":"2018. december. 18. 14:21","title":"Hadházy: Ez már nem egy korrekt rendszer, de az lesz, tudjuk, mit kell tennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A garázdaság elítélésében és az ellene való fellépésben ne legyen érzékelhető különbség aszerint, hogy mellettünk vagy ellenünk garázdálkodnak-e. Vélemény.","shortLead":"A garázdaság elítélésében és az ellene való fellépésben ne legyen érzékelhető különbség aszerint, hogy mellettünk vagy...","id":"20181218_Revesz_Repul_a_nehez_Koszeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a091b0c8-170f-458f-821d-b430897d5603","keywords":null,"link":"/velemeny/20181218_Revesz_Repul_a_nehez_Koszeg","timestamp":"2018. december. 18. 16:40","title":"Révész: Repül a nehéz Kőszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel alacsonyabb a fővárosinál.","shortLead":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel...","id":"20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc1f69a-daf6-4855-a4c1-c4737d78db1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","timestamp":"2018. december. 18. 15:22","title":"Hiába mér a KSH 215 ezres átlagfizetést, 18 megyében az átlag alatt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d76803-d802-4d33-af08-b985ae47c3cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos kapacitásnál is sokkal nagyobb, több mint 10 ezer mAh-es akkumulátor került a Doogee S80-ba. Meg is van az ára.","shortLead":"A szokásos kapacitásnál is sokkal nagyobb, több mint 10 ezer mAh-es akkumulátor került a Doogee S80-ba. Meg is van...","id":"20181219_doogee_s80_akkumulator_10080_mah_telefon_hosszu_uzemidovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7d76803-d802-4d33-af08-b985ae47c3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f914324-04e5-473d-89d0-0f05c9e4bc41","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_doogee_s80_akkumulator_10080_mah_telefon_hosszu_uzemidovel","timestamp":"2018. december. 19. 08:33","title":"Ez az okostelefon 7 napig bírja töltés nélkül, de ne próbálja meg zsebre rakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok szerint tíz évre visszamenőleg nem dolgozott náluk Kollár Attila nevű rendőr sehol az országban.","shortLead":"A hatóságok szerint tíz évre visszamenőleg nem dolgozott náluk Kollár Attila nevű rendőr sehol az országban.","id":"20181219_Kamu_a_kirugott_rendor_Facebookon_terjedo_vallomasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4e87ad-31e8-42b1-8f2a-3e24fcec2723","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Kamu_a_kirugott_rendor_Facebookon_terjedo_vallomasa","timestamp":"2018. december. 19. 08:59","title":"Kamu a kirúgott rendőr Facebookon terjedő vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef788844-3cc2-45ed-b579-0138453522d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte több városban tüntettek, a tudósítások alapján Szombathelyen voltak a legtöbben.","shortLead":"Országszerte több városban tüntettek, a tudósítások alapján Szombathelyen voltak a legtöbben.","id":"20181218_Szombathelyen_is_egy_Meszaroslaphoz_vonultak_a_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef788844-3cc2-45ed-b579-0138453522d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738d8cee-3931-4977-8e56-ed6548b6d71c","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Szombathelyen_is_egy_Meszaroslaphoz_vonultak_a_tuntetok","timestamp":"2018. december. 18. 22:17","title":"Több mint ezren vonultak Szombathelyen is egy Mészáros-laphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény megszavazása óta eltelt napokon egy kivételével volt demonstráció, keddre is szerveztek. Ez viszont, úgy tűnik, hamar véget fog érni.","shortLead":"A túlóratörvény megszavazása óta eltelt napokon egy kivételével volt demonstráció, keddre is szerveztek. Ez viszont...","id":"20181218_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36553af8-8ba3-41fb-8d9b-80329c81481f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 18. 17:43","title":"Mára is bepróbálkoztak egy tüntetéssel, de csak pár tucatnyian mentek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]