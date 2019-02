Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül elvitte a sima hulladékot.","shortLead":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül...","id":"20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84be9c52-cc3a-4fd4-b778-c4499b963833","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2019. január. 30. 17:33","title":"Rejtélyes szemétügy Pécsett: egy utcából karácsony óta nem viszik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ded5e-5227-44fb-884c-2c972e19c659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A holland múzeumok kiakadtak, mert a hercegnő nem ajánlotta fel a rajzot nekik megvételre. A miniszterelnök szerint ez az egész magánügy.\r

\r

","shortLead":"A holland múzeumok kiakadtak, mert a hercegnő nem ajánlotta fel a rajzot nekik megvételre. A miniszterelnök szerint...","id":"20190130_Krisztina_holland_hercegno_vitat_kavaro_dontese_23_milliardert_adta_el_Rubensrajzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42ded5e-5227-44fb-884c-2c972e19c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0719b00-9413-4516-9458-bc3b18158078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Krisztina_holland_hercegno_vitat_kavaro_dontese_23_milliardert_adta_el_Rubensrajzat","timestamp":"2019. január. 30. 20:39","title":"Krisztina holland hercegnő vitát kavaró döntése: 2,3 milliárdért adta el Rubens-rajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6670548f-3a01-4a0c-b315-cad832778967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oktatási anyagokat lektorál, tanfolyamokat vezet.","shortLead":"Oktatási anyagokat lektorál, tanfolyamokat vezet.","id":"20190201_Matolcsy_vagyonnyilatkozata_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6670548f-3a01-4a0c-b315-cad832778967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1164bc-a612-484d-9b69-c9adf9b967f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Matolcsy_vagyonnyilatkozata_","timestamp":"2019. február. 01. 01:22","title":"Matolcsy Györgynek másodállása is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés nem a magyar származású amerikai milliárdos személyére vonatkozott, hanem a túlóratörvény bevezetésére.","shortLead":"Pedig a kérdés nem a magyar származású amerikai milliárdos személyére vonatkozott, hanem a túlóratörvény bevezetésére.","id":"20190130_Tuloratorveny_a_Posta_utan_a_Volanbusz_is_ugy_valaszolt_hogy_Soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811e7527-6703-4bfd-b8dc-13c95828c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Tuloratorveny_a_Posta_utan_a_Volanbusz_is_ugy_valaszolt_hogy_Soros","timestamp":"2019. január. 30. 14:22","title":"Túlóratörvény: a Posta után a Volánbusz is úgy válaszolt, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető a kilencedik percben megállította a játékot. Az egész stadion állva tapsolta az eltűnt argentin támadót.","shortLead":"A játékvezető a kilencedik percben megállította a játékot. Az egész stadion állva tapsolta az eltűnt argentin támadót.","id":"20190131_emiliano_sala_nantes_cardiff_eltunt_focista_bucsu_francia_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0781e1ca-9a57-4340-b8ed-90861cb2e869","keywords":null,"link":"/sport/20190131_emiliano_sala_nantes_cardiff_eltunt_focista_bucsu_francia_bajnoksag","timestamp":"2019. január. 31. 10:04","title":"Salát siratták a Nantes megszakított meccsén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcfea4f-a226-42cb-984e-1c30f721f280","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emberi tényezőkre visszavezethető hiba miatt késtek a januári nyugdíjak, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság egy igazgatóhelyettesét leváltották, és azon dolgoznak, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő - írta a pénzügyminiszter.","shortLead":"Emberi tényezőkre visszavezethető hiba miatt késtek a januári nyugdíjak, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság...","id":"20190131_Varga_a_Kincstar_talalt_ra_a_nyugdijfolyositasi_kaosz_felelosere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcfea4f-a226-42cb-984e-1c30f721f280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4705d7-23e6-46bd-a81d-a5f1182ed3b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Varga_a_Kincstar_talalt_ra_a_nyugdijfolyositasi_kaosz_felelosere","timestamp":"2019. január. 31. 16:36","title":"Varga: a Kincstár talált rá a nyugdíjfolyósítási káosz felelősére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2147e735-e3d6-4ac2-857f-621ae9c4f26e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Úgy tűnik, árthat a „két fél egy egész” mítosz.","shortLead":"Úgy tűnik, árthat a „két fél egy egész” mítosz.","id":"20190130_A_lelkitarsak_nem_veszekednek__vagy_megis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2147e735-e3d6-4ac2-857f-621ae9c4f26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41e18b3-983e-49f2-953d-334b65e7ef5f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190130_A_lelkitarsak_nem_veszekednek__vagy_megis","timestamp":"2019. január. 30. 13:15","title":"A lelkitársak nem veszekednek – vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Most először sikerült bizonyítani, hogy hasnyálmirigyrákos pácienseknél nemcsak a szervezet más szöveteinek mikrobiomjában tapasztalható változás, hanem a nyelv esetében is. ","shortLead":"Most először sikerült bizonyítani, hogy hasnyálmirigyrákos pácienseknél nemcsak a szervezet más szöveteinek...","id":"20190130_nyelv_bakterium_hasnyalmirigyrak_diagnozis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa6ab2e-2720-4c31-865b-df861968da90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_nyelv_bakterium_hasnyalmirigyrak_diagnozis","timestamp":"2019. január. 30. 18:03","title":"A nyelven lévő baktériumok segíthetik a hasnyálmirigyrák korai diagnózisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]