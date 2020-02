Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár jóval több volt a férőhely, mint ahány gyereket beírattak, de nem ott voltak az üres helyek, ahol szükség lett volna rájuk.","shortLead":"Bár jóval több volt a férőhely, mint ahány gyereket beírattak, de nem ott voltak az üres helyek, ahol szükség lett...","id":"20200203_Elutasitottak_3800_kisgyerek_bolcsodei_felvetelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4461188d-4465-4d0f-8e11-0c2deba058cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Elutasitottak_3800_kisgyerek_bolcsodei_felvetelet","timestamp":"2020. február. 03. 09:13","title":"Elutasították 3800 gyerek bölcsődei felvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7f31be-62ac-4a5c-9814-688eb3803e68","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor új munkahelyre kerülünk, érdemes nyitva tartani a szemünket.","shortLead":"Amikor új munkahelyre kerülünk, érdemes nyitva tartani a szemünket.","id":"20200204_Hogyan_ismerjuk_fel_a_problemas_fonokot_5_tipp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f31be-62ac-4a5c-9814-688eb3803e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cb0a89-983d-4d07-bf25-823cbf53a557","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200204_Hogyan_ismerjuk_fel_a_problemas_fonokot_5_tipp","timestamp":"2020. február. 04. 12:15","title":"Hogyan ismerjük fel a problémás főnököt? 5 tipp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a644bd4e-9e40-4e8d-8f20-896f4f397ec0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 767-300-as Madridból Torontóba indult, de a felszállásnál megsérült a futómű egy része, és a pilóta motorproblémát is jelentett. Visszafordult, és többórás keringés után végül sikeresen landolt a spanyol fővárosban.","shortLead":"A Boeing 767-300-as Madridból Torontóba indult, de a felszállásnál megsérült a futómű egy része, és a pilóta...","id":"20200203_Madrid_Air_Canada_futomu_kenyszerleszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a644bd4e-9e40-4e8d-8f20-896f4f397ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045569e7-d85a-4a3b-b7a1-be882278b4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Madrid_Air_Canada_futomu_kenyszerleszallas","timestamp":"2020. február. 03. 18:31","title":"Többórás körözés után hajtott végre kényszerleszállást egy Boeing 767-es Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfdb9d10-4b65-424f-9343-19ab61ea785c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legnézettebb sporteseményén a helikopter-balesetben meghalt amerikai kosárlegendára, Kobe Bryantre és a baleset többi áldozatára emlékeztek. Mellettük Chris Dolemantől az NFL múlt héten elhunyt korábbi sztárjától is elbúcsúztak a Hard Rock Stadionban.","shortLead":"A világ egyik legnézettebb sporteseményén a helikopter-balesetben meghalt amerikai kosárlegendára, Kobe Bryantre és...","id":"20200203_Kobe_Bryant_elott_tisztelegtek_a_Super_Bowlon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfdb9d10-4b65-424f-9343-19ab61ea785c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f8d22c-92b5-446e-bc02-27b0193945a1","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Kobe_Bryant_elott_tisztelegtek_a_Super_Bowlon","timestamp":"2020. február. 03. 11:00","title":"Kobe Bryant előtt tisztelegtek a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4629ef-811e-4218-9e98-f7760606d324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Civil Közoktatási Platform (CKP) is állásfoglalást adott ki az új NAT-ról. Annak visszavonását javasolják.\r

","shortLead":"A Civil Közoktatási Platform (CKP) is állásfoglalást adott ki az új NAT-ról. Annak visszavonását javasolják.\r

","id":"20200203_CKP_Jogilag_is_aggalyos_az_uj_NAT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac4629ef-811e-4218-9e98-f7760606d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ce48dd-d394-4680-9b59-24a89700f1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_CKP_Jogilag_is_aggalyos_az_uj_NAT","timestamp":"2020. február. 03. 10:24","title":"Civil Közoktatási Platform: Jogilag is aggályos az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93442167-35e4-417d-8a7c-f0c725e028fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideig úgy tűnt, hogy Mark Zuckerberg elindul az Egyesült Államok elnöki székéért. Bár a kampány elkezdődött, a Facebook alapító-vezérigazgatója sehol.","shortLead":"Egy ideig úgy tűnt, hogy Mark Zuckerberg elindul az Egyesült Államok elnöki székéért. Bár a kampány elkezdődött...","id":"20200204_mark_zuckerberg_amerikai_elnokvalasztasi_kampany_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93442167-35e4-417d-8a7c-f0c725e028fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb196ebb-33f4-4d3b-92ee-db2db6259f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_mark_zuckerberg_amerikai_elnokvalasztasi_kampany_2020","timestamp":"2020. február. 04. 16:03","title":"Mark Zuckerberg nem akar Trump utóda lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e8e0da-c657-4ea5-98d9-88a2573b5657","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GMC úgy gondolja, hogy itt az idő a legendás terepjáró politikailag abszolút korrekt módon történő visszatérésére. ","shortLead":"A GMC úgy gondolja, hogy itt az idő a legendás terepjáró politikailag abszolút korrekt módon történő visszatérésére. ","id":"20200203_1000_loeros_villanyautokent_tamad_fel_a_hummer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71e8e0da-c657-4ea5-98d9-88a2573b5657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0fa62a-47f5-4af0-aa3c-9ae911a0706d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_1000_loeros_villanyautokent_tamad_fel_a_hummer","timestamp":"2020. február. 03. 09:21","title":"1000 lóerős villanyautóként támad fel a Hummer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc106b6e-d446-44fa-9f25-9844f27514e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Előrejelzések szerint 63 év múlva látványos csillagászati jelenségben gyönyörködhetnek éjszakánként az emberek.","shortLead":"Előrejelzések szerint 63 év múlva látványos csillagászati jelenségben gyönyörködhetnek éjszakánként az emberek.","id":"20200203_v_sagittae_63_ev_mulva_latvanyos_csillagaszati_jelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc106b6e-d446-44fa-9f25-9844f27514e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347a56a-1bb0-44c9-ac01-2dcda079e25d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_v_sagittae_63_ev_mulva_latvanyos_csillagaszati_jelenseg","timestamp":"2020. február. 03. 07:03","title":"Nem semmi látványban lesz részük azoknak, akik 63 év múlva felnéznek az égre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]