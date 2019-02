Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első gázolás után átesett a másik sávba, ahol szintén elütötték. Életben van, de megsérült.","shortLead":"Az első gázolás után átesett a másik sávba, ahol szintén elütötték. Életben van, de megsérült.","id":"20190130_Ketszer_utottek_el_ugyanazt_a_ferfit_Ujpesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69be2eea-e6be-48b9-8cb1-f12858bf1df4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Ketszer_utottek_el_ugyanazt_a_ferfit_Ujpesten","timestamp":"2019. január. 30. 09:02","title":"Kétszer ütötték el ugyanazt a férfit Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3919d4-c4f3-4a6a-b168-9c3c8e114f2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymás után történnek a balesetek Békés megye egyik szakaszán. A napokban – alig öt perc leforgása alatt – hat autó is az árokba csúszott ott.","shortLead":"Egymás után történnek a balesetek Békés megye egyik szakaszán. A napokban – alig öt perc leforgása alatt – hat autó is...","id":"20190131_Percek_alatt_hat_auto_csuszott_arokba_ugyanazon_a_szakaszon_Bekes_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c3919d4-c4f3-4a6a-b168-9c3c8e114f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dad2c2-941c-48f6-80e8-ba58473361b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Percek_alatt_hat_auto_csuszott_arokba_ugyanazon_a_szakaszon_Bekes_megyeben","timestamp":"2019. január. 31. 09:31","title":"Percek alatt hat autó csúszott árokba ugyanazon a szakaszon Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728055c4-cc18-49d2-9ba2-b927a6380d21","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 144 órája tart már az egyhetesre tervezett sztrájk az Audi győri üzemében, ahol a szakszervezet és a munkáltató még mindig nem tudott megállapodni a béremelésről. Az érdekképviselet szerdára összehívta a sztrájkbizottságot.","shortLead":"Több mint 144 órája tart már az egyhetesre tervezett sztrájk az Audi győri üzemében, ahol a szakszervezet és...","id":"20190130_audi_hungaria_sztrajk_szakszervezet_sztrajkbizottsag_berkoveteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728055c4-cc18-49d2-9ba2-b927a6380d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a1f014-d4d3-4cac-9d3a-a2ce93c526b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_audi_hungaria_sztrajk_szakszervezet_sztrajkbizottsag_berkoveteles","timestamp":"2019. január. 30. 07:36","title":"Audi-sztrájk: ma eldőlhet, hogyan tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","shortLead":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","id":"20190130_bmw_heineken_635CSi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b618f0b8-58b7-4ebd-ae89-1070c1901a5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_bmw_heineken_635CSi","timestamp":"2019. január. 31. 11:09","title":"Két ritkaság egy csapásra: ez a BMW egy Heinekené volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf1132a-9168-4385-8178-7d8c4511e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó új modellje a különleges automataváltóval versenypályán sokkal gyorsabb lehet, mint kéziváltóval.","shortLead":"Az amerikai gyártó új modellje a különleges automataváltóval versenypályán sokkal gyorsabb lehet, mint kéziváltóval.","id":"20190131_izomauto_a_javabol_itt_a_10fokozatu_valtos_uj_chevy_camaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bf1132a-9168-4385-8178-7d8c4511e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e29d42d-953d-4be2-80d8-3eb8da73ef38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_izomauto_a_javabol_itt_a_10fokozatu_valtos_uj_chevy_camaro","timestamp":"2019. január. 31. 13:21","title":"Izomautó a javából, itt a 10 fokozatú váltós új Chevy Camaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg az ÁEEK a hvg.hu-nak egy banális ügy miatt. A sokmilliárdos fejlesztés értelme így kicsit átértékelődik. ","shortLead":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg...","id":"20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14c9ec-2da8-44fa-b3d7-f62dfdf0e2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","timestamp":"2019. január. 31. 10:42","title":"Azt gondolja, az e-recept bevezetése egyszerűbbé teszi az életét? Óriási tévedésben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlönyben, aminek értelmében döntöttek a Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportcélú működéséhez szükséges források átcsoportosításáról.","shortLead":"Kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlönyben, aminek értelmében döntöttek a Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő...","id":"20190131_A_rendkivuli_tartalekbol_fizet_a_kormany_890_milliot_a_pecsi_focira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e83701-a646-4bbf-9c1b-52555c5155fe","keywords":null,"link":"/sport/20190131_A_rendkivuli_tartalekbol_fizet_a_kormany_890_milliot_a_pecsi_focira","timestamp":"2019. január. 31. 10:30","title":"A rendkívüli tartalékból fizet a kormány 890 milliót a pécsi focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d5987e-cc33-42c6-aa94-712b86f0f38a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamiért úgy gondolták a sofőrök, jó ötlet megállni az autópálya középső sávjában a koccanás után. Nem jól gondolták.","shortLead":"Valamiért úgy gondolták a sofőrök, jó ötlet megállni az autópálya középső sávjában a koccanás után. Nem jól gondolták.","id":"20190130_autopalya_baleset_koccanas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d5987e-cc33-42c6-aa94-712b86f0f38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f0aab5-dcda-40d1-b025-9305c94c623a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_autopalya_baleset_koccanas_video","timestamp":"2019. január. 30. 15:21","title":"Az autópálya közepén álltak le a kocsik a koccanás után, nem sok hiányzott az újabb balesethez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]