Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember könnyebben megsérült.","shortLead":"Egy ember könnyebben megsérült.","id":"20190130_Fejtetore_allt_egy_auto_Balatonfurednel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da58952d-4f4d-4929-8a76-d50ad1f594cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Fejtetore_allt_egy_auto_Balatonfurednel","timestamp":"2019. január. 30. 16:39","title":"Fejtetőre állt egy autó Balatonfürednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet megállapította, Putyin propagandaadója nem pártatlan.","shortLead":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet...","id":"20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d722f5-f79b-4503-95c6-43eb7b7bc82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","timestamp":"2019. január. 31. 17:22","title":"Az oroszok szerint a BBC az Iszlám Állam ideológiáját propagálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol mindössze 43 centi maradt a közlekedők számára.","shortLead":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol...","id":"20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18db1c7-fbbb-440a-b755-f1c2b78b49c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","timestamp":"2019. január. 30. 17:30","title":"Felújították, és használhatatlanul keskeny járdával adták át a belvárosi utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11211451-a61b-4bdb-be57-0e17f2b0774b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Feljelentést tett a rendőrségen egy székesfehérvári autósiskola oktatója, mert egyik tanulójának barátja többször megütötte.","shortLead":"Feljelentést tett a rendőrségen egy székesfehérvári autósiskola oktatója, mert egyik tanulójának barátja többször...","id":"20190131_autovezeto_vizsga_oktato_autosiskola_serules_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11211451-a61b-4bdb-be57-0e17f2b0774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c651af2a-f046-4ca4-a278-bef1c9e3485b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_autovezeto_vizsga_oktato_autosiskola_serules_feljelentes","timestamp":"2019. január. 31. 11:12","title":"Nem ment át a barátnője a vizsgán, megütötte az autóvezető-oktatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91de042d-1d1b-4b97-85c3-be23f22dfc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke gyarapodott az előző vagyonbevallásához képest: nőtt értékpapírjainak árfolyamértéke, 12 milliót adott kölcsön magánszemélynek, de főként azért, mert 298 millió forintot vett ki egyedül tulajdonolt cégéből, az Altus-ból.","shortLead":"A DK elnöke gyarapodott az előző vagyonbevallásához képest: nőtt értékpapírjainak árfolyamértéke, 12 milliót adott...","id":"20190201_Gyurcsany_Ferenc_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91de042d-1d1b-4b97-85c3-be23f22dfc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e50d56-2f7d-4538-a8b0-38e960610487","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Gyurcsany_Ferenc_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. február. 01. 01:25","title":"Gyurcsány Ferenc 298 millió forintot vett ki cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 15-én hatályba lép az új Balaton-törvény, ami után már nem lehet növelni a beépíthetőséget és a beépítési magasságot, amit most a testület saját hatáskörben még megtehet. Keszthely meg is tesz, kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a befektetők által hasznosítható vízparti részeket.","shortLead":"Március 15-én hatályba lép az új Balaton-törvény, ami után már nem lehet növelni a beépíthetőséget és a beépítési...","id":"20190130_Rohamtempoba_kapcsoltak_Keszthelyen_hogy_Meszaros_es_Tiborcz_kore_epitkezhessen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9efaa0a-fcc4-4258-b506-2fd1788a790d","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rohamtempoba_kapcsoltak_Keszthelyen_hogy_Meszaros_es_Tiborcz_kore_epitkezhessen","timestamp":"2019. január. 30. 11:30","title":"Rohamtempóba kapcsoltak Keszthelyen, hogy Mészáros és Tiborcz köre építkezhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg az ÁEEK a hvg.hu-nak egy banális ügy miatt. A sokmilliárdos fejlesztés értelme így kicsit átértékelődik. ","shortLead":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg...","id":"20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14c9ec-2da8-44fa-b3d7-f62dfdf0e2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","timestamp":"2019. január. 31. 10:42","title":"Azt gondolja, az e-recept bevezetése egyszerűbbé teszi az életét? Óriási tévedésben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","shortLead":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","id":"20190130_bmw_heineken_635CSi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b618f0b8-58b7-4ebd-ae89-1070c1901a5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_bmw_heineken_635CSi","timestamp":"2019. január. 31. 11:09","title":"Két ritkaság egy csapásra: ez a BMW egy Heinekené volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]