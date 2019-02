Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokkal az ügy kipattanása előtt tudomást szerezhetett az Apple arról, hogy súlyos biztonsági hiba van a FaceTime alkalmazásában. A gondot egy tinédzser fedezte fel, aki édesanyja révén fel is vette a kapcsolatot az Apple illetékeseivel, ám hiába, válasz nem érkezett.","shortLead":"Napokkal az ügy kipattanása előtt tudomást szerezhetett az Apple arról, hogy súlyos biztonsági hiba van a FaceTime...","id":"20190130_apple_facetime_szoftverhiba_kemkedes_hallgatozas_adatbiztonsag_csoportos_videochat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1678afd1-96cd-4140-b9f8-090478896b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_facetime_szoftverhiba_kemkedes_hallgatozas_adatbiztonsag_csoportos_videochat","timestamp":"2019. január. 30. 16:03","title":"Egy 14 éves fiú fedezte fel, hogy baj van a FaceTime-mal, de az Apple rá sem hederített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke is sikeres félévet zárt: eladott egy pécsi lakást, jelentősen, több mint 3 millió forinttal növelte életbiztosítását és csökkentette banki tartozását.","shortLead":"Az MSZP elnöke is sikeres félévet zárt: eladott egy pécsi lakást, jelentősen, több mint 3 millió forinttal növelte...","id":"20190201_toth_bertalan_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73c06b3-20f7-4401-96b4-5f19ca471886","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_toth_bertalan_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. február. 01. 01:13","title":"Tóth Bertalan 10 ezer euróval megdobta életbiztosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de északnyugaton eleinte szakadozott lesz a felhőzet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de északnyugaton eleinte szakadozott lesz a felhőzet az Országos...","id":"20190130_borus_nap_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bb3f4e-ef55-415b-8e83-c353f55e2923","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_borus_nap_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. január. 30. 05:18","title":"Borús nap vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül elvitte a sima hulladékot.","shortLead":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül...","id":"20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84be9c52-cc3a-4fd4-b778-c4499b963833","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2019. január. 30. 17:33","title":"Rejtélyes szemétügy Pécsett: egy utcából karácsony óta nem viszik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet kitart amellett, hogy a két párt tiltott támogatást használt fel a kampányához. ","shortLead":"A szervezet kitart amellett, hogy a két párt tiltott támogatást használt fel a kampányához. ","id":"20190131_Visszaszolt_az_ASZ_a_DKnak_es_a_Jobbiknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1fd97e-aff8-46ce-8598-6b9900d9624a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Visszaszolt_az_ASZ_a_DKnak_es_a_Jobbiknak","timestamp":"2019. január. 31. 18:39","title":"Visszaszólt az ÁSZ a DK-nak és a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajosnak eseménydús éve volt – elég csak például a csengeri örökösnővel való kapcsolatára gondolni –, de nem anyagi értelemben. ","shortLead":"Kósa Lajosnak eseménydús éve volt – elég csak például a csengeri örökösnővel való kapcsolatára gondolni –, de nem...","id":"20190202_kosa_lajos_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930c80de-9687-4140-b975-5e042be7d02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_kosa_lajos_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:25","title":"Kósa Lajos vagyona mit sem változott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú kedden tűnt el. ","shortLead":"A fiú kedden tűnt el. ","id":"20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991ef1d5-e28a-477b-8ec2-76ba4cd18395","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","timestamp":"2019. január. 31. 18:56","title":"Eltűnt egy 17 éves fiú Kispestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék az ellenzéki pártok kampányköltéseit vizsgálta, több pártnál is talált szabálytalanságot, a Jobbik és a DK is tiltott támogatást fogadott el. A Kutyapárt nem adott le megfelelő dokumentumokat, a pártot költségvetési csalás gyanújával jelentették fel az ügyészségen.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék az ellenzéki pártok kampányköltéseit vizsgálta, több pártnál is talált szabálytalanságot...","id":"20190131_kutyapart_ASZ_jobbik_dk_ellenorzes_kampanykoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf0c8f4-c592-418b-b4a0-ca40a37fd244","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_kutyapart_ASZ_jobbik_dk_ellenorzes_kampanykoltes","timestamp":"2019. január. 31. 16:50","title":"A Kutyapártot is költségvetési csalás gyanújával jelentette fel az ÁSZ, a Jobbik újabb százmilliós büntetést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]