Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3715604e-365c-4270-a7dd-261b5a6dadd4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Eggyel növelte iPhone mobiljai számát, kettővel meg adósságának számát – ez utóbbit millióban kell érteni, nulláról lett kétmillió.","shortLead":"Eggyel növelte iPhone mobiljai számát, kettővel meg adósságának számát – ez utóbbit millióban kell érteni, nulláról...","id":"20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Szel_Bernadett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3715604e-365c-4270-a7dd-261b5a6dadd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfbf92f-40a3-470f-8941-1374284775ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Szel_Bernadett","timestamp":"2019. február. 01. 00:25","title":"Kétmilliós tartozása lett Szél Bernadettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács feltűnően hallgat. A mai EP-vita ébresztőleg kéne hasson rá, és úgy hírlik, a következő féléves EU-elnök Finnország is a bekeményítők pártján áll, írja az EUobserver véleménycikke.","shortLead":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács...","id":"20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8feae00-eaff-42a4-857d-cb26d1f78d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","timestamp":"2019. január. 30. 14:08","title":"EUobserver: A finn EU-elnökség elhozza a sanyarú időket Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaec967-e7c1-4fb5-951d-ab2433deaf2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","timestamp":"2019. január. 31. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Tiszta ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét csütörtökön az Európai Parlament (EP).","shortLead":"Elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét csütörtökön...","id":"20190131_Az_Europai_Parlament_is_elfogadta_Guaidot_Venezuela_ideiglenes_elnokekent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588ffdce-5af5-4ea8-abd0-23a1b67c605c","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Az_Europai_Parlament_is_elfogadta_Guaidot_Venezuela_ideiglenes_elnokekent","timestamp":"2019. január. 31. 15:19","title":"Az Európai Parlament is elfogadta Guaidót Venezuela ideiglenes elnökeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Trump és a demokraták vitájának az elefántfókák lettek a legnagyobb nyertesei.","shortLead":"Trump és a demokraták vitájának az elefántfókák lettek a legnagyobb nyertesei.","id":"20190131_Fokak_foglaltak_el_egy_amerikai_strandot_a_kormanyzati_leallas_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2156a4a6-dfc8-4ee5-9b0b-8e504610b875","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Fokak_foglaltak_el_egy_amerikai_strandot_a_kormanyzati_leallas_alatt","timestamp":"2019. január. 31. 20:57","title":"Fókák foglaltak el egy amerikai strandot a kormányzati leállás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599f74b7-dc17-4ba1-916a-2da840c8aad9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az asztali verziót érintő ráncfelvarrás után levelezője mobilos változatát is felfrissíti a Google. Főszerepben a minimalista jegyek. ","shortLead":"Az asztali verziót érintő ráncfelvarrás után levelezője mobilos változatát is felfrissíti a Google. Főszerepben...","id":"20190130_uj_gmail_felulet_dizajnvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599f74b7-dc17-4ba1-916a-2da840c8aad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbef65e7-c958-4053-a6ee-a7d84b1900d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_uj_gmail_felulet_dizajnvaltas","timestamp":"2019. január. 30. 14:03","title":"Alig fog ráismerni, úgy megváltozik a mobilos Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Eden Hazard szabadon távozhat a londoniaktól, ha akar – mondta Maurizio Sarri, a londoniak menedzsere, aki azt is kijelentette: kizárt, hogy az elengedését kérő Callum Hudson-Odoi eligazoljon.","shortLead":"Eden Hazard szabadon távozhat a londoniaktól, ha akar – mondta Maurizio Sarri, a londoniak menedzsere, aki azt is...","id":"20190130_chelsea_eden_hazard_callum_hudson_odoi_maurizio_sarri_premier_league","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae04208-0ba2-49cc-b090-b31af895ce1e","keywords":null,"link":"/sport/20190130_chelsea_eden_hazard_callum_hudson_odoi_maurizio_sarri_premier_league","timestamp":"2019. január. 30. 13:56","title":"Belga sztárját elengedné, angol tehetségét magához láncolja a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f0d64b-2784-41a0-9217-d818bab92dbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három letartóztatott férfi közül ketten a rendőrség szerint egy pokolgépet próbáltak összeállítani, s arra készültek, hogy azt autóba rejtve robbantsák fel. Az ügyészség szerint a lefogottak iszlamista kapcsolatokkal rendelkeztek.","shortLead":"A három letartóztatott férfi közül ketten a rendőrség szerint egy pokolgépet próbáltak összeállítani, s arra készültek...","id":"20190130_Terrortamadasra_keszulo_irakiakat_vettek_orizetbe_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f0d64b-2784-41a0-9217-d818bab92dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ba2062-f079-447a-bc23-b5b173ab4ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Terrortamadasra_keszulo_irakiakat_vettek_orizetbe_Nemetorszagban","timestamp":"2019. január. 30. 10:34","title":"Terrortámadásra készülő irakiakat vettek őrizetbe Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]