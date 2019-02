Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendkívüli kongresszust hívott össze a Jobbik elnöke, miután az Állami Számvevőszék újabb, több százmilliós bírságot szabott ki a pártra.","shortLead":"Rendkívüli kongresszust hívott össze a Jobbik elnöke, miután az Állami Számvevőszék újabb, több százmilliós bírságot...","id":"20190201_A_Jobbik_a_sajat_megszuneserol_targyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a43911-6bfc-4ae0-9e02-3b55192510f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_A_Jobbik_a_sajat_megszuneserol_targyal","timestamp":"2019. február. 01. 14:40","title":"Megszűnhet a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tömegesen küldtek ki a napokban több százezres tartozásokról szóló értesítőket olyanoknak, akik 6-7 éve a környékén sem jártak a Pető Intézetnek. Az intézetet 2017-től átvevő Semmelweis Egyetem elnézést kér, és technikai hibával magyarázza az ijesztő egyenlegközlőket. ","shortLead":"Tömegesen küldtek ki a napokban több százezres tartozásokról szóló értesítőket olyanoknak, akik 6-7 éve a környékén sem...","id":"20190201_Konyvvizsgalat_hozta_felszinre_a_Peto_Intezet_evekkel_korabbi_gazdasagi_zurjeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7185bb4-e3bc-4155-a195-172199403b67","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Konyvvizsgalat_hozta_felszinre_a_Peto_Intezet_evekkel_korabbi_gazdasagi_zurjeit","timestamp":"2019. február. 01. 10:20","title":"Járt valaha családtagja a Pető Intézetbe? Készítse a nyugtatót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7d1bec-7ca8-45a3-93ed-bd1ee9409f2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy az egyik kamion sofőrje nem tartotta a megfelelő követési távolságot.","shortLead":"A rendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy az egyik kamion sofőrje nem tartotta a megfelelő követési távolságot.","id":"20190201_kamion_rendorseg_baleset_kozlekedes_debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c7d1bec-7ca8-45a3-93ed-bd1ee9409f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f313e1f-da92-44a0-95bf-b58838ac691e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_kamion_rendorseg_baleset_kozlekedes_debrecen","timestamp":"2019. február. 01. 13:46","title":"Két kamion ütközött össze Debrecenben, az egyik sofőr súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7359b533-97a6-4564-95bd-69218d24686b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kelet-német kisautó jelen példányát olyan keveset használták, hogy szinte még bejáratósan újnak mondható.","shortLead":"A kelet-német kisautó jelen példányát olyan keveset használták, hogy szinte még bejáratósan újnak mondható.","id":"20190203_5_ezer_kilometert_futott_budapesti_trabant_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7359b533-97a6-4564-95bd-69218d24686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d7fc58-26ee-46f5-acf9-c11c7f8518a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_5_ezer_kilometert_futott_budapesti_trabant_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. február. 03. 06:41","title":"5 ezer kilométert futott budapesti Trabant keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a3726f-09e5-44bb-99e5-992c6244b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, aki a kollégiumától néhány méterre fagyott meg, más hólapátolás közben esett össze. ","shortLead":"Van, aki a kollégiumától néhány méterre fagyott meg, más hólapátolás közben esett össze. ","id":"20190201_Mar_21_halalos_aldozata_van_az_amerikai_rekordhidegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a3726f-09e5-44bb-99e5-992c6244b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065cf204-0e2f-4f2a-a379-ea74ae42d0ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Mar_21_halalos_aldozata_van_az_amerikai_rekordhidegnek","timestamp":"2019. február. 01. 13:58","title":"Már 21 halálos áldozata van az amerikai rekordhidegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad004f0e-94c4-4b4e-bb7f-37d8d02905d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A londoni British Museum tulajdonába került a titokzatos brit utcaművész, Banksy egyik első és legismertebb alkotása, a De Faced Tenner (Bemocskolt tízfontos) egyik példánya - adta hírül a The Art Newspaper honlapja.","shortLead":"A londoni British Museum tulajdonába került a titokzatos brit utcaművész, Banksy egyik első és legismertebb alkotása...","id":"20190201_A_brit_kozgyujtemenybe_kerult_Banksy_penze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad004f0e-94c4-4b4e-bb7f-37d8d02905d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24cdc5e-80d9-4de0-a1c8-524e1e72d578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_A_brit_kozgyujtemenybe_kerult_Banksy_penze","timestamp":"2019. február. 01. 21:02","title":"A brit közgyűjteménybe került Banksy \"pénze\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki a rendőrség, akik beismerték tettüket. A fiatalok körömlakklemosóval átitatott szivacsot gyújtottak meg, már korábban tervezgették, hogy valamit felgyújtanak. Úgy gondolták, ez jó hecc lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki...","id":"20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effaa863-8b99-445f-8f58-70776accb76a","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","timestamp":"2019. február. 01. 13:29","title":"Szándékos gyújtogatás miatt égett ki a Károli kollégiuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kisalföldnél és a Délmagyarországnál is új vezetőket neveztek ki. ","shortLead":"A Kisalföldnél és a Délmagyarországnál is új vezetőket neveztek ki. ","id":"20190201_Levaltottak_a_Delmagyar_foszerkesztojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0782ab-834a-4cf7-ac60-9630fa8fd517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Levaltottak_a_Delmagyar_foszerkesztojet","timestamp":"2019. február. 01. 18:30","title":"Leváltották Vajna emberét, új főszerkesztő van a Délmagyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]