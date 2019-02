Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45d17117-7c26-444d-a2e9-495a7719270d","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"El lehet jutni a népi hímzéstől a pollocki festészetig? Elég napi egy fej káposzta egy művésznek? Érdemes szembeszállnia a hatalommal, a műkereskedelemmel? A Magyar Nemzeti Galéria Csak tiszta forrásból című Korniss Dezső-kiállításának kurátora, Kolozsváry Marianna művészettörténész szerint bármi elképzelhető. Interjú.","shortLead":"El lehet jutni a népi hímzéstől a pollocki festészetig? Elég napi egy fej káposzta egy művésznek? Érdemes...","id":"20190202_Utolso_boleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d17117-7c26-444d-a2e9-495a7719270d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca3cae4-2663-4af9-9d6f-78cec80dc10f","keywords":null,"link":"/kultura/20190202_Utolso_boleny","timestamp":"2019. február. 02. 17:30","title":"„Mit akarnak egy utolsó bölénytől?” – Korniss Dezső útja a népi hímzéstől a neoavantgárdig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"Vágvölgyi B. András","category":"velemeny","description":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált, afféle „legkisebbik fiú” népmesei karaktereként. Orbán önképe szerint egy kis ország nagy miniszterelnöke, és a nagy országok kis vezetői akarnak rajta bosszút állni, mert “kimondja az igazságot”.","shortLead":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált...","id":"20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a52c99-e377-48f7-8b0f-4e75c38e0669","keywords":null,"link":"/velemeny/20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","timestamp":"2019. február. 03. 15:12","title":"Vágvölgyi B. András: Korunk hőse vetélkedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","shortLead":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","id":"20190203_autopiac_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d67361-4ef3-48cd-8dfe-f17e05614d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_autopiac_nemetorszag","timestamp":"2019. február. 03. 12:44","title":"Nehezen zöldülünk így: már 170 lóerős egy átlagos új dízel a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hónapok óta tart a sárgamellényesek tiltakozása.","shortLead":"Hónapok óta tart a sárgamellényesek tiltakozása.","id":"20190202_A_gumilovedekek_hasznalata_ellen_mentek_utcara_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7b5c30-63e9-4831-99f3-9fa16fcfee0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_A_gumilovedekek_hasznalata_ellen_mentek_utcara_Parizsban","timestamp":"2019. február. 02. 18:43","title":"A gumilövedékek használata ellen mentek utcára Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589394e0-03d4-49b1-85dd-017521b17526","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság eddig egy szervezetről sem állapította meg, hogy \"bevándorlást segítő\" egyesületként különadót kell fizetnie.","shortLead":"Az adóhatóság eddig egy szervezetről sem állapította meg, hogy \"bevándorlást segítő\" egyesületként különadót kell...","id":"20190204_Meg_mindig_0_forint_a_bevandorlasi_kulonado_bevetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=589394e0-03d4-49b1-85dd-017521b17526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8211337-de3e-4dc1-abf5-a38732f0ad8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Meg_mindig_0_forint_a_bevandorlasi_kulonado_bevetele","timestamp":"2019. február. 04. 07:55","title":"Még mindig 0 forint a bevándorlási különadó bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkája az árazását tekintve bőven a prémium kategóriába katapultálta új portékáját. Cserébe viszont igen sportos és nagyon tágas.","shortLead":"A VW konszern cseh márkája az árazását tekintve bőven a prémium kategóriába katapultálta új portékáját. Cserébe viszont...","id":"20190203_hazankban_a_legdragabb_skoda_a_240_lovas_kodiaq_rs_ami_mar_bmw_arszinten_mozog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e80532-732a-4647-a1ed-d76a3fa1eac6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_hazankban_a_legdragabb_skoda_a_240_lovas_kodiaq_rs_ami_mar_bmw_arszinten_mozog","timestamp":"2019. február. 03. 08:21","title":"Hazánkban a legdrágább Skoda, a 240 lovas Kodiaq RS, ami már BMW árszinten mozog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d46948-a92e-4e51-989e-33c82b6747c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Debrecenben történt.","shortLead":"A baleset Debrecenben történt.","id":"20190202_Eletveszelyesen_megserult_egy_fanak_hajto_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5d46948-a92e-4e51-989e-33c82b6747c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c960011-9a64-4a72-b80c-14b59f6f2796","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Eletveszelyesen_megserult_egy_fanak_hajto_sofor","timestamp":"2019. február. 02. 11:12","title":"Életveszélyesen megsérült egy fának hajtó sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egynapos figyelmeztető sztrájkot jelentettek be a hamburgi repülőtér dolgozói.","shortLead":"Egynapos figyelmeztető sztrájkot jelentettek be a hamburgi repülőtér dolgozói.","id":"20190204_Az_utolso_pillanatban_bejelentett_sztrajk_miatt_akadozhat_a_legi_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb3c430-51e1-44b7-bcc7-1386cbdabe1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Az_utolso_pillanatban_bejelentett_sztrajk_miatt_akadozhat_a_legi_kozlekedes","timestamp":"2019. február. 04. 05:18","title":"Az utolsó pillanatban bejelentett sztrájk miatt akadozhat a légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]