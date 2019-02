Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2277ca3-fa64-4d5f-beb0-0061e712fe3c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy ember meghalt egy súlyosan megsérült a frontális balesetben. ","shortLead":"Egy ember meghalt egy súlyosan megsérült a frontális balesetben. ","id":"20190203_baleset_sarkad_gyula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2277ca3-fa64-4d5f-beb0-0061e712fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1e5c5-1944-4214-a67e-71dab594a3a8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_baleset_sarkad_gyula","timestamp":"2019. február. 03. 09:58","title":"Halálos baleset történt Gyula és Sarkad között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek szerint elviselhetetlen forgalmat okozna az autóút nyugati szakaszának építése, a megoldásért kezdeményeztek aláírásgyűjtést.","shortLead":"A helyiek szerint elviselhetetlen forgalmat okozna az autóút nyugati szakaszának építése, a megoldásért kezdeményeztek...","id":"20190202_Meg_durvabb_dugoktol_tartanak_a_Piliskornyekiek_az_M0_epitese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056bfb9c-8032-457a-887a-4884ffddbd23","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Meg_durvabb_dugoktol_tartanak_a_Piliskornyekiek_az_M0_epitese_miatt","timestamp":"2019. február. 02. 09:33","title":"Még durvább dugóktól tartanak a Pilis-környékiek az M0 építése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7359b533-97a6-4564-95bd-69218d24686b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kelet-német kisautó jelen példányát olyan keveset használták, hogy szinte még bejáratósan újnak mondható.","shortLead":"A kelet-német kisautó jelen példányát olyan keveset használták, hogy szinte még bejáratósan újnak mondható.","id":"20190203_5_ezer_kilometert_futott_budapesti_trabant_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7359b533-97a6-4564-95bd-69218d24686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d7fc58-26ee-46f5-acf9-c11c7f8518a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_5_ezer_kilometert_futott_budapesti_trabant_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. február. 03. 06:41","title":"5 ezer kilométert futott budapesti Trabant keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594c561a-c488-47bf-9c3b-1ebab78a25c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a csodafegyvert még az oroszok is csak kritikus helyzetben vetik be. ","shortLead":"Ezt a csodafegyvert még az oroszok is csak kritikus helyzetben vetik be. ","id":"20190202_Orosz_hofalo_gep__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=594c561a-c488-47bf-9c3b-1ebab78a25c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05316f-ed1c-4239-9054-4b2030496c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Orosz_hofalo_gep__video","timestamp":"2019. február. 02. 13:16","title":"Látott már orosz hófaló gépet? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten szárazabb idő, a következő napokban kisebb lehűlés várható, néhol csak 2-3 fokig melegszik a levegő, de vasárnap ismét lehet 10 fokos meleg.","shortLead":"A jövő héten szárazabb idő, a következő napokban kisebb lehűlés várható, néhol csak 2-3 fokig melegszik a levegő, de...","id":"20190203_A_jovo_het_szarazabb_ido_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f02f31c-cab2-4021-96d4-c8311c1609ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_A_jovo_het_szarazabb_ido_lesz","timestamp":"2019. február. 03. 14:22","title":"A jövő héten szárazabb idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d11e392-3b18-485b-bd8c-af6f5466db57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változtatna a matekoktatás módszertanán az új Nemzeti alaptanterv.\r

\r

","shortLead":"Változtatna a matekoktatás módszertanán az új Nemzeti alaptanterv.\r

\r

","id":"20190202_Nem_kellene_magolni_a_definiciokat_matekbol_az_uj_NAT_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d11e392-3b18-485b-bd8c-af6f5466db57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c36475e-ae2c-455a-810f-a2da7adc4fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Nem_kellene_magolni_a_definiciokat_matekbol_az_uj_NAT_szerint","timestamp":"2019. február. 02. 09:01","title":"Nem kellene magolni a definíciókat matekból az új NAT szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69033b-ad31-4fe0-9b2c-1bd36277bb98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába van bizonyíték az 1969-es holdra szállásról, az összeesküvés-elméletek rajongói szerint a landolás soha nem történt meg, egy stúdióban játszották el az egészet. Most ebbe a konspirációs teóriába került bele egy újabb csavar.","shortLead":"Hiába van bizonyíték az 1969-es holdra szállásról, az összeesküvés-elméletek rajongói szerint a landolás soha nem...","id":"20190204_nasa_apollo_program_apollo_11_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d69033b-ad31-4fe0-9b2c-1bd36277bb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec6153-b87d-498e-9a80-8794c7ebd8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_nasa_apollo_program_apollo_11_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2019. február. 04. 08:03","title":"Olyan összeesküvés-elmélet született a holdra szállásról, hogy még most is csak pislogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5838f733-435d-4f2a-81dd-d3282d8f0e83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított klubjával, az egyesült arab emírségekbeli al-Ittihad Kalbával.","shortLead":"Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított klubjával, az egyesült arab emírségekbeli al-Ittihad Kalbával.","id":"20190203_Dzsudzsak_marad_Egyesult_Arab_Emirsegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5838f733-435d-4f2a-81dd-d3282d8f0e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78f43c0-f4f2-450e-86ba-9adcf7966f96","keywords":null,"link":"/sport/20190203_Dzsudzsak_marad_Egyesult_Arab_Emirsegekben","timestamp":"2019. február. 03. 20:10","title":"Dzsudzsák marad Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]