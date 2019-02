Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e62ac0c7-3c73-4a1d-ab6b-b2e4cfbfc2c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetek extrém hideg időjárása rendkívüli próba állítja az Egyesült Államok északi és közép-nyugati lakosait. A NASA egy animált hőtérképen mutatja meg, hogyan érkezett meg az ítéletidő Amerikába.","shortLead":"Az elmúlt hetek extrém hideg időjárása rendkívüli próba állítja az Egyesült Államok északi és közép-nyugati lakosait...","id":"20190204_amerikai_extrem_hideg_polar_vortex_nasa_aqua_muhold_hoterkep_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e62ac0c7-3c73-4a1d-ab6b-b2e4cfbfc2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dd590e-edb2-49f1-9258-740b27d218eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_amerikai_extrem_hideg_polar_vortex_nasa_aqua_muhold_hoterkep_video","timestamp":"2019. február. 04. 20:03","title":"A NASA készített egy animációt: így tört be a -40 fokos hideg az USA területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10bf428e-d629-420a-b307-70060c089229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legújabb SUV modelljeiről már egy gyári videónk is van, mutatjuk. ","shortLead":"A bajor gyártó legújabb SUV modelljeiről már egy gyári videónk is van, mutatjuk. ","id":"20190205_450_lovas_divatterepjarok_ime_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10bf428e-d629-420a-b307-70060c089229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850bc2cd-1596-40a5-b565-e27df54ffcfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_450_lovas_divatterepjarok_ime_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","timestamp":"2019. február. 05. 11:21","title":"450 lovas divatterepjárók, íme az új BMW X3 M és X4 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akkora a munkaerőhiány, hogy gyengébb dolgozókat is kénytelenek felvenni a cégek.","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány, hogy gyengébb dolgozókat is kénytelenek felvenni a cégek.","id":"20190204_Majdnem_ezer_forint_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eae71e-3e93-411b-a307-2776f58774ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Majdnem_ezer_forint_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","timestamp":"2019. február. 04. 06:58","title":"Majdnem ezer forint a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A derűlátás nem mindig hoz sikert, ha pénzügyekről van szó.","shortLead":"A derűlátás nem mindig hoz sikert, ha pénzügyekről van szó.","id":"20190205_A_pesszimistak_jobb_vallalkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c22f892-93e4-4e7d-b041-a4ab4db02ac4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190205_A_pesszimistak_jobb_vallalkozok","timestamp":"2019. február. 05. 12:15","title":"Pesszimista? Vállalkozzon nyugodtan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927da58e-3759-4138-b75c-1384c598e7d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi hétfőn délelőtt szabálytalakodott, még ma el is tiltották a vezetéstől. ","shortLead":"A férfi hétfőn délelőtt szabálytalakodott, még ma el is tiltották a vezetéstől. ","id":"20190204_Pikkpakk_eltiltott_a_rendorseg_a_vezetestol_egy_szlovak_sofort_aki_zarovonalon_elozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=927da58e-3759-4138-b75c-1384c598e7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2212d8-d4ed-4ba4-95cf-47ec6b19c829","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_Pikkpakk_eltiltott_a_rendorseg_a_vezetestol_egy_szlovak_sofort_aki_zarovonalon_elozott","timestamp":"2019. február. 04. 15:22","title":"Pikk-pakk eltiltott a rendőrség a vezetéstől egy szlovák sofőrt, aki záróvonalon előzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Módosította a sebességmérésre vonatkozó korábbi utasítást az az országos rendőrfőkapitány, nem kell közzétenni a rendőrség honlapján, hogy a közlekedésrendészet hol és mikor tervezi mozgó traffipaxok bevetését az országban.","shortLead":"Módosította a sebességmérésre vonatkozó korábbi utasítást az az országos rendőrfőkapitány, nem kell közzétenni...","id":"20190204_Nem_fogjak_tudni_az_autosok_hol_es_mikor_lesz_mozgo_traffipax","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80699708-62a4-46dc-bbb8-a84ac0def84b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_Nem_fogjak_tudni_az_autosok_hol_es_mikor_lesz_mozgo_traffipax","timestamp":"2019. február. 04. 08:28","title":"Nem fogják tudni az autósok, hol és mikor lesz mozgó traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi sem örök.","shortLead":"Semmi sem örök.","id":"20190204_Mar_el_is_tunt_Bayer_Zsolt_szobra_a_Pozsonyi_utrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3af1f7-d5f4-4696-b802-6d17e6de7ed5","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Mar_el_is_tunt_Bayer_Zsolt_szobra_a_Pozsonyi_utrol","timestamp":"2019. február. 04. 06:24","title":"Már el is tűnt Bayer Zsolt szobra a Pozsonyi útról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük a DK csak saját szabálytalanságainak elfedése érdekében rágalmazza az ÁSZ-t, náluk pedig minden rendben van.","shortLead":"Szerintük a DK csak saját szabálytalanságainak elfedése érdekében rágalmazza az ÁSZ-t, náluk pedig minden rendben van.","id":"20190204_Reagalt_az_ASZ_Fuggetlenek_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572c1f5c-a9f3-45d1-99cc-2a71321a8688","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Reagalt_az_ASZ_Fuggetlenek_vagyunk","timestamp":"2019. február. 04. 11:00","title":"Reagált az ÁSZ: Függetlenek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]