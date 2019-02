Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem érti, hogy csinálta, mert nem volt nála sem lőfegyver, sem kés, sem turistabot.","shortLead":"Senki sem érti, hogy csinálta, mert nem volt nála sem lőfegyver, sem kés, sem turistabot.","id":"20190206_Puszta_kezzel_vegzett_egy_ferfi_egy_pumaval_ami_ratamadt_a_vadonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8983073-c31e-4bde-bd37-d4485633f816","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Puszta_kezzel_vegzett_egy_ferfi_egy_pumaval_ami_ratamadt_a_vadonban","timestamp":"2019. február. 06. 11:45","title":"Puszta kézzel végzett egy férfi egy pumával, ami rátámadt a vadonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A légitársaság szerint a szigorú angliai szabályok miatt tartott tovább a papírok átvizsgálása. ","shortLead":"A légitársaság szerint a szigorú angliai szabályok miatt tartott tovább a papírok átvizsgálása. ","id":"20190204_Lemaradt_a_repulorol_a_vakvezeto_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5231811-1fd1-4f33-9d0f-7e55884bff37","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Lemaradt_a_repulorol_a_vakvezeto_kutya","timestamp":"2019. február. 04. 17:16","title":"Nem szállhatott fel a vakvezető kutya a Wizz Air reggeli járatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem akarták, hogy véletlenül az egész kép ledarálódjon, bár ez volt a művész eredeti terve. ","shortLead":"Nem akarták, hogy véletlenül az egész kép ledarálódjon, bár ez volt a művész eredeti terve. ","id":"20190204_Direkt_elrontottak_a_felig_ledaralt_Banksykep_iratmegsemmisitojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31e1e63-5093-4d57-994d-6a741adc46c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Direkt_elrontottak_a_felig_ledaralt_Banksykep_iratmegsemmisitojet","timestamp":"2019. február. 04. 21:10","title":"Direkt elrontották a félig ledarált Banksy-kép iratmegsemmisítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroműanyag volt minden vizsgált állatban, de egyelőre nem nagy arányban. ","shortLead":"Mikroműanyag volt minden vizsgált állatban, de egyelőre nem nagy arányban. ","id":"20190204_Minden_partra_vetodott_allatban_talaltak_muanyagot_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56abd3d2-b7ef-42e5-9015-f491d3a2b86f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_Minden_partra_vetodott_allatban_talaltak_muanyagot_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. február. 04. 17:58","title":"Minden partra vetődött állatban találtak műanyagot Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","shortLead":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","id":"20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b220724-f5d8-4085-8015-c4fba295424a","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","timestamp":"2019. február. 05. 14:50","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le a Lufthansa müncheni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86fcdce-743c-4f80-b1a6-e0b3fd81367a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ a korábbiaknál is szélesebb rétegek számára szeretné elérhetővé tenni legújabb modelljét. ","shortLead":"Az AvtoVAZ a korábbiaknál is szélesebb rétegek számára szeretné elérhetővé tenni legújabb modelljét. ","id":"20190205_olcsobb_oroszok_elerheto_aru_uj_lada_vestak_mutatkoztak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e86fcdce-743c-4f80-b1a6-e0b3fd81367a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa4280e-98eb-4f21-a5ec-ca5b12d951f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_olcsobb_oroszok_elerheto_aru_uj_lada_vestak_mutatkoztak_be","timestamp":"2019. február. 05. 13:21","title":"Olcsóbb oroszok: elérhető árú új Lada Vesták mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5f8e7a-aec0-44f8-addc-2beb26f55192","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság már a Magyar Szakszervezeti Szövetség beadványa előtt vizsgálta a decemberben elfogadott törvénymódosítást.","shortLead":"Az Európai Bizottság már a Magyar Szakszervezeti Szövetség beadványa előtt vizsgálta a decemberben elfogadott...","id":"20190205_Brusszelnek_is_ketsegei_vannak_a_tuloratorvennyel_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5f8e7a-aec0-44f8-addc-2beb26f55192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43884a52-6bcc-4ae7-9839-b4f31a4f8013","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Brusszelnek_is_ketsegei_vannak_a_tuloratorvennyel_kapcsolatban","timestamp":"2019. február. 05. 05:46","title":"Brüsszelnek is kétségei vannak a túlóratörvénnyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c712bc-ed9b-4df8-9c50-f8b001cb6e6c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy olyan táblás játék sem készült még, amely annyira szórakoztatóan mutatta volna be a magyar politikai élet nem mindig szórakoztató valóságát, mint a Legyél te is Nerlovag! Egy órányi tesztet terveztünk vele, végül két órán át ültünk fölötte. Majd még egy délutánt.","shortLead":"Valószínűleg egy olyan táblás játék sem készült még, amely annyira szórakoztatóan mutatta volna be a magyar politikai...","id":"20190204_legyel_te_is_nerlovag_tarsasjatek_teszt_stromanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67c712bc-ed9b-4df8-9c50-f8b001cb6e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061475fc-00b5-4d92-a543-09223099cc29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_legyel_te_is_nerlovag_tarsasjatek_teszt_stromanok","timestamp":"2019. február. 04. 17:20","title":"Kipróbáltuk a legmagyarabb mai társasjátékot, amelyben strómanként kell legyőzni a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]