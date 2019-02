Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18-24 évesek 41 százaléka tervezi, hogy lelép az országból. ","shortLead":"A 18-24 évesek 41 százaléka tervezi, hogy lelép az országból. ","id":"20190204_Az_orosz_fiatalok_kozel_fele_el_akarja_hagyni_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288a8f79-458e-4c96-b5d3-bd28406edcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Az_orosz_fiatalok_kozel_fele_el_akarja_hagyni_az_orszagot","timestamp":"2019. február. 04. 18:41","title":"Az orosz fiatalok közel fele el akarja hagyni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben, miután Neverland nevű birtokának öt korábbi munkavállalója is beperelte őt jogtalan elbocsátás miatt.","shortLead":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben...","id":"20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54487f66-70bf-4882-ace8-3834d91d9fe9","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","timestamp":"2019. február. 05. 12:59","title":"Előkerült egy videó, amelyen szembesítik Michael Jacksont a pedofília vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4e8e72-e243-419b-aa23-fa817fdee5d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Avatar filmért rajongó gyerekek imádni fogják, a felnőtteknek viszont csak közepes élményt nyújt a Discover Pandora kiállítás, ami Európában először látható.","shortLead":"Az Avatar filmért rajongó gyerekek imádni fogják, a felnőtteknek viszont csak közepes élményt nyújt a Discover Pandora...","id":"20190205_A_Pandora_bolygo_meg_sosem_volt_ilyen_kozel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e4e8e72-e243-419b-aa23-fa817fdee5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cbef-ade2-4884-a254-12ece6aac4fd","keywords":null,"link":"/elet/20190205_A_Pandora_bolygo_meg_sosem_volt_ilyen_kozel","timestamp":"2019. február. 05. 16:56","title":"A Pandora bolygó még sosem volt ilyen közel - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7d53b1-e975-4ee7-bd9d-d3d1e845cd17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija várhatóan 2020-ban fog elkészülni.","shortLead":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija várhatóan 2020-ban fog elkészülni.","id":"20190204_meg_egy_kicsit_varni_kell_az_500_kmh_vegsebessegu_kozuti_hiperautora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a7d53b1-e975-4ee7-bd9d-d3d1e845cd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d7496-4e8b-4d26-80cd-8c456f8d36fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_meg_egy_kicsit_varni_kell_az_500_kmh_vegsebessegu_kozuti_hiperautora","timestamp":"2019. február. 04. 13:21","title":"Jön, de még egy kicsit várni kell az 500 km/h végsebességű közúti hiperautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A légitársaság szerint a szigorú angliai szabályok miatt tartott tovább a papírok átvizsgálása. ","shortLead":"A légitársaság szerint a szigorú angliai szabályok miatt tartott tovább a papírok átvizsgálása. ","id":"20190204_Lemaradt_a_repulorol_a_vakvezeto_kutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5231811-1fd1-4f33-9d0f-7e55884bff37","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Lemaradt_a_repulorol_a_vakvezeto_kutya","timestamp":"2019. február. 04. 17:16","title":"Nem szállhatott fel a vakvezető kutya a Wizz Air reggeli járatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb, de így kevesebbe is kerülő verzióján.","shortLead":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb...","id":"20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3228b48-7829-424b-b34e-636d4fcdc1e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","timestamp":"2019. február. 04. 16:03","title":"Olcsóbb Nintendo jöhet, nem is kell már sokat várni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","shortLead":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","id":"20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d5e5b2-0164-40ff-b4cb-01c88dddd431","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","timestamp":"2019. február. 05. 09:33","title":"Van, aki akár életfogytiglant is kaphat a héttagú drogkereskedő-hálózatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32b2bd-1337-4025-a81f-4897f06f5419","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adam Levine felsője kicsit megbolygatta a Twittert.","shortLead":"Adam Levine felsője kicsit megbolygatta a Twittert.","id":"20190204_Super_Bowl_Adam_Levine_ruha_felso_Twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32b2bd-1337-4025-a81f-4897f06f5419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a4b42f-287c-4d80-a09b-731bc4b2dcbf","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Super_Bowl_Adam_Levine_ruha_felso_Twitter","timestamp":"2019. február. 04. 16:04","title":"Furán ismerős ez a szett a Super Bowl-ról. Csak nem a méteráruboltból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]