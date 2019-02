Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"687f0edc-2f6a-4f3b-ac59-9710667cfdd4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A játéknak lényeges szerepe van a gyerekek testi, szociális, érzelmi és szellemi fejlődésében, ezért az iskolákból való száműzése a standardizált oktatás nagy tragédiája – véli a neves oktatási szakember, Ken Robinson.","shortLead":"A játéknak lényeges szerepe van a gyerekek testi, szociális, érzelmi és szellemi fejlődésében, ezért az iskolákból való...","id":"20190205_Miert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek_az_iskolakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=687f0edc-2f6a-4f3b-ac59-9710667cfdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd589361-a76c-49d4-bf42-f92589662985","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190205_Miert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek_az_iskolakban","timestamp":"2019. február. 05. 13:15","title":"Ezért nélkülözhetetlen a szabad játék az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Jobbiknak alig van beleszólása a jövőjébe: sorsa azon múlik, hogy a Magyar Államkincstár és a NAV megkegyelmez-e a pártnak. Sneider Tamás elnök azzal számol, hogy a párt az idei két választáson még elindul, a 2022-es országgyűlési előtt lesz kétséges a sorsa. ","shortLead":"A Jobbiknak alig van beleszólása a jövőjébe: sorsa azon múlik, hogy a Magyar Államkincstár és a NAV megkegyelmez-e...","id":"201902065_jobbik_felszamolas_szamvevoszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70b8383-5aec-4cfe-a621-bb447444624a","keywords":null,"link":"/itthon/201902065_jobbik_felszamolas_szamvevoszek","timestamp":"2019. február. 06. 06:30","title":"Orbán érdeke nem a Jobbik beszántása, hanem lassú kivéreztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190206_Orban_is_az_uj_Magyar_Nemzettel_fotozkodott_a_Gnapon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ee145e-3f83-480e-ba3f-51b668d93f3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Orban_is_az_uj_Magyar_Nemzettel_fotozkodott_a_Gnapon","timestamp":"2019. február. 06. 09:42","title":"Orbán is az új Magyar Nemzettel fotózkodott a G-nap évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254813b4-84cb-449b-b904-ea5508098277","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy BMW sofőrje több autót előzött, de szemből feltűnt egy Volkswagen.","shortLead":"Egy BMW sofőrje több autót előzött, de szemből feltűnt egy Volkswagen.","id":"20190206_baleset_szombathely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254813b4-84cb-449b-b904-ea5508098277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c731d83-e61f-48ed-bb9b-85adc07ef3d4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190206_baleset_szombathely","timestamp":"2019. február. 06. 08:01","title":"Szombathelynél tarolt le egy autó egy másikat, amikor beláthatatlan kanyarban előzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokig tartott a bevezetése, most megérkezett: a világ több pontján már működik, hogy a Messengerben írt üzeneteket küldés után is törölhessék a felhasználók. A funkciót, ahogy az lenni szokott, fokozatosan vezetik be.","shortLead":"Hónapokig tartott a bevezetése, most megérkezett: a világ több pontján már működik, hogy a Messengerben írt üzeneteket...","id":"20190205_facebook_messenger_uzenet_torlese_kuldes_utan_uzenet_visszavonasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b0c5b-ae91-47fc-b2b4-05d03a12fe18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_facebook_messenger_uzenet_torlese_kuldes_utan_uzenet_visszavonasa","timestamp":"2019. február. 05. 19:03","title":"Élesítette a Facebook az álomfunkciót, mától küldés után is lehet törölni az üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff9dccc-efe8-4b29-bd0b-43f5e3cbbd17","c_author":"Pálmai Erika","category":"gazdasag","description":"Halált előidéző gondatlan közveszély okozás miatt rendelt el nyomozást a nyergesújfalui azbesztgyár ügyében a rendőrség - értesült a hvg.hu. Szerdán egy másik ügyben, egy azbesztmérgezésben elhunyt férfi perében pedig a Kúria hatályon kívül helyzete a bírósági ítéletet és új eljárást kezdeményezett. ","shortLead":"Halált előidéző gondatlan közveszély okozás miatt rendelt el nyomozást a nyergesújfalui azbesztgyár ügyében a rendőrség...","id":"20190206_Kuria_az_allam_felel_az_azbesztmergezesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff9dccc-efe8-4b29-bd0b-43f5e3cbbd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a84834-da83-465c-b25c-52bd2ca085a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Kuria_az_allam_felel_az_azbesztmergezesert","timestamp":"2019. február. 06. 20:00","title":"Nyomozás indult a nyergesújfalui azbeszt-halálesetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","shortLead":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","id":"20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca79ee2-fc2c-4420-ad51-910f70734688","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","timestamp":"2019. február. 05. 08:36","title":"Nem Sargentini küldte el az Echo Tv-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár leghamarabb májusban fog először hivatalosan beszélni a Google az Android legújabb, Q néven emlegetett verziójáról, most sok minden kiderült a következő mobilos rendszerről.","shortLead":"Bár leghamarabb májusban fog először hivatalosan beszélni a Google az Android legújabb, Q néven emlegetett verziójáról...","id":"20190205_google_androd_q_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74aa792-0150-40ce-868c-a288470058e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_google_androd_q_operacios_rendszer","timestamp":"2019. február. 05. 09:03","title":"Újdonságok kerülnek az Androidba, lesz köztük egy álomfunkció is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]