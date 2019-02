Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 70 oktató írta alá az ELTE BTK Történeti Intézetének nyilatkozatát. ","shortLead":"Több mint 70 oktató írta alá az ELTE BTK Történeti Intézetének nyilatkozatát. ","id":"20190206_Kiall_az_MTA_mellett_az_ELTE_Torteneti_Intezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab98af5-6493-49a0-a199-9ff033a8b873","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Kiall_az_MTA_mellett_az_ELTE_Torteneti_Intezete","timestamp":"2019. február. 06. 13:50","title":"Kiáll az MTA mellett az ELTE Történeti Intézete és a Politikatudományi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Tanács elnöke ma az írekkel, holnap a britekkel tárgyal.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke ma az írekkel, holnap a britekkel tárgyal.","id":"20190206_Tusk_van_a_pokolban_egy_hely_a_Brexitpartiaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd06543-12b3-44c4-9414-d31192a94461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Tusk_van_a_pokolban_egy_hely_a_Brexitpartiaknak","timestamp":"2019. február. 06. 14:44","title":"Tusk: Van a pokolban egy hely a Brexit hirdetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adja el a céget, akkor nyerhet közbeszerzésen – mondták az ügyvezetőnek. A bíróság milliós büntetéseket szabott ki.","shortLead":"Adja el a céget, akkor nyerhet közbeszerzésen – mondták az ügyvezetőnek. A bíróság milliós büntetéseket szabott ki.","id":"20190207_Harman_fenyegettek_egy_vezetot_hogy_adja_el_a_ceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960140f9-0ba5-420d-9969-24ea7ebaf299","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Harman_fenyegettek_egy_vezetot_hogy_adja_el_a_ceget","timestamp":"2019. február. 07. 10:11","title":"Hárman fenyegettek egy vezetőt, hogy adja el a cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem érti, hogy csinálta, mert nem volt nála sem lőfegyver, sem kés, sem turistabot.","shortLead":"Senki sem érti, hogy csinálta, mert nem volt nála sem lőfegyver, sem kés, sem turistabot.","id":"20190206_Puszta_kezzel_vegzett_egy_ferfi_egy_pumaval_ami_ratamadt_a_vadonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8983073-c31e-4bde-bd37-d4485633f816","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Puszta_kezzel_vegzett_egy_ferfi_egy_pumaval_ami_ratamadt_a_vadonban","timestamp":"2019. február. 06. 11:45","title":"Puszta kézzel végzett egy férfi egy pumával, ami rátámadt a vadonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"David Malpasst, az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjét jelölte a Világbank elnökének az amerikai elnök.","shortLead":"David Malpasst, az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjét jelölte a Világbank elnökének az amerikai...","id":"20190206_donald_trump_amerikai_elnok_vilagbank_jeloles_david_malpass","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84ecc0-c6fd-4351-b9eb-628a045f5a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_donald_trump_amerikai_elnok_vilagbank_jeloles_david_malpass","timestamp":"2019. február. 06. 22:30","title":"Trump a Világbank egyik bírálóját jelöli az intézmény elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f97cbd0-7582-46d2-ac1d-69fa8d3ccfb9","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Berlin a szabadságharcos pávatáncot még elnézi, mert a gazdasági érdekeit nem igazán zavarja, ám a menekültpolitikai pávatánc kezdi idegesíteni.\r

","shortLead":"Berlin a szabadságharcos pávatáncot még elnézi, mert a gazdasági érdekeit nem igazán zavarja, ám a menekültpolitikai...","id":"20190207_techet_mit_engednek_nemetek_orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f97cbd0-7582-46d2-ac1d-69fa8d3ccfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c58ea79-369a-45dd-8376-273ce3db68f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_techet_mit_engednek_nemetek_orbannak","timestamp":"2019. február. 07. 10:14","title":"Techet: Mit engednek a németek Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","shortLead":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","id":"20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97534637-027a-484e-a4ce-a20cde802c4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","timestamp":"2019. február. 07. 19:22","title":"Igazi orosz különlegesség a lánctalpas csónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kép nem olyan rossz, hiszen Magyarország esetében javított az Európai Bizottság a növekedési előrejelzésen, miközben az EU egészében lassulást vár.","shortLead":"A kép nem olyan rossz, hiszen Magyarország esetében javított az Európai Bizottság a növekedési előrejelzésen, miközben...","id":"20190207_A_gyors_magyar_novekedes_veget_josolja_Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc00232b-12ce-448e-976f-9f69e2a33935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_gyors_magyar_novekedes_veget_josolja_Brusszel","timestamp":"2019. február. 07. 11:41","title":"A gyors magyar növekedés végét jósolja Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]