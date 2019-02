Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c8b4a5c-ea93-4bd7-927f-51dc0ee8c3c2","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Eddigi legsikeresebb őszi aukciós rendezvényén elsősorban a nők vitték a prímet a Dorotheumban október 23. és 25. között, amikor a régi mesterektől a XIX. századi piktúrán és vegyes műtárgyakon át az ékszerekig kerültek a legkülönbözőbb tételek kalapács alá. Újdonság volt a műkereskedelemben az egyik első híres festőnő – Artemisia Gentileschi – Lukréciát ábrázoló vászna, amely eddig magángyűjteményekben rejtőzött, és a barokk művészasszony 2016-os római tárlatáig nem is került nyilvánosság elé. Eddigi legsikeresebb őszi aukciós rendezvényén elsősorban a nők vitték a prímet a Dorotheumban október 23. és 25. között, amikor a régi mesterektől a XIX. századi piktúrán és vegyes műtárgyakon át az ékszerekig kerültek a legkülönbözőbb tételek kalapács alá. Újdonság volt a műkereskedelemben az egyik első híres festőnő – Artemisia Gentileschi – Lukréciát ábrázoló vászna, amely eddig magángyűjteményekben rejtőzött, és a barokk művészasszony 2016-os római tárlatáig nem is került nyilvánosság elé.

A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki költségekre, derül ki az MNB által készített tanulmányból.

Hírek szerint a Washington számára kellemetlen növekvő kínai befolyás lehet a látogatás hátterében, ezt Orbán Viktor zavarkeltésnek nevezte.

Erős szél fújt egész nap a londoni Heathrow repülőtéren, s ez sok gép számára megnehezítette a landolást. Mint például a British Airways egyik gépének is. A leszállási manőverről videó is készült. ","shortLead":"Erős szél fújt egész nap a londoni Heathrow repülőtéren, s ez sok gép számára megnehezítette a landolást. Mint például a British Airways egyik gépének is. A leszállási manőverről videó is készült.

A tartós, sűrű köd és a széllökések miatt is figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő éjfélig.

Fucsovics Márton bejutott a döntőbe az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi tenisztornán.

A rendőrség pedig fokozott óvatosságra inti az autósokat.

Sűrű köd miatt adtak ki figyelmeztetést

\r

","shortLead":"Fucsovics Márton bejutott a döntőbe az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi...","id":"20190209_Szofiai_tenisztorna_Fucsovics_bejutott_a_dontobe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bbcb42-9f6f-4327-8253-60b8dd7be1a2","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Szofiai_tenisztorna_Fucsovics_bejutott_a_dontobe","timestamp":"2019. február. 09. 18:50","title":"Szófiai tenisztorna: Fucsovics döntős, kemény ellenfelet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf43727-34e1-4f5c-9c37-ac52c619f475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190208_A_boldog_Meszaros_Lorinc_nyilatkozott_az_ATVnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cf43727-34e1-4f5c-9c37-ac52c619f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301c7aaa-cb0d-4b9e-a155-e6a2d555e2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_boldog_Meszaros_Lorinc_nyilatkozott_az_ATVnek","timestamp":"2019. február. 08. 14:31","title":"A boldog Mészáros Lőrinc nyilatkozott az ATV-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség pedig fokozott óvatosságra inti az autósokat. ","shortLead":"A rendőrség pedig fokozott óvatosságra inti az autósokat. ","id":"20190210_Suru_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74ceddd-3b64-4781-8e02-93dec2872e17","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Suru_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. február. 10. 09:33","title":"Sűrű köd miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]