Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01c836a-5663-4c48-9329-b9eee60996a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház a zárójelentésben azt írta, a készítmény belátható időn belül nem érkezik meg. ","shortLead":"A kórház a zárójelentésben azt írta, a készítmény belátható időn belül nem érkezik meg. ","id":"20190210_Nem_kapott_kezelest_a_sulyosan_beteg_no_mert_hiany_van_az_infuziobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01c836a-5663-4c48-9329-b9eee60996a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03cd4e-ce83-4ba1-9caa-56a3313e6487","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Nem_kapott_kezelest_a_sulyosan_beteg_no_mert_hiany_van_az_infuziobol","timestamp":"2019. február. 10. 20:05","title":"Nem kapott kezelést a súlyosan beteg nő, mert hiány van a gyógyszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok van már hátra a jelenlegi rendszám struktúrából. ","shortLead":"Nem sok van már hátra a jelenlegi rendszám struktúrából. ","id":"20190210_renszam_s_betu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b84c69-3360-4f38-ac39-2eb94770917c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190210_renszam_s_betu","timestamp":"2019. február. 10. 09:20","title":"Még idén jönnek az S-rendszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség pedig fokozott óvatosságra inti az autósokat. ","shortLead":"A rendőrség pedig fokozott óvatosságra inti az autósokat. ","id":"20190210_Suru_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74ceddd-3b64-4781-8e02-93dec2872e17","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Suru_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. február. 10. 09:33","title":"Sűrű köd miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járműben utazók közül szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A járműben utazók közül szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20190210_Bekesen_autoztak_a_10es_fouton_amikor_rajuk_dolt_egy_fa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d0e184-e948-43cb-b1d6-470bab5c34c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Bekesen_autoztak_a_10es_fouton_amikor_rajuk_dolt_egy_fa","timestamp":"2019. február. 10. 19:18","title":"Békésen autóztak a 10-es főúton, amikor rájuk dőlt egy fa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d303af55-1add-423b-bb3f-69446232de5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy etióp katonai helikopter személyzetének három tagja meghalt, amikor gépük egy ENSZ-bázisra zuhant Szudán és Dél-Szudán határán a vitatott Abjei régióban szombaton - közölte a világszervezet térségbeli békefenntartó missziója.","shortLead":"Egy etióp katonai helikopter személyzetének három tagja meghalt, amikor gépük egy ENSZ-bázisra zuhant Szudán és...","id":"20190210_Ensz_bazis_helikopter_etiop_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d303af55-1add-423b-bb3f-69446232de5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a3e75e-3abc-4feb-b587-0591ba07db3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Ensz_bazis_helikopter_etiop_hadsereg","timestamp":"2019. február. 10. 09:48","title":"Egy ENSZ-bázisra zuhant az etióp hadsereg helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84583c5-f7ec-43a8-8794-86bc3e9c086f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átadták a díjakat a huszadik Story Gálán. ","shortLead":"Átadták a díjakat a huszadik Story Gálán. ","id":"20190209_Story_Gala_Onodi_Eszter_lett_az_ev_szinmuvesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84583c5-f7ec-43a8-8794-86bc3e9c086f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae69c5e6-5f0a-4a14-b688-dd21863d56b4","keywords":null,"link":"/elet/20190209_Story_Gala_Onodi_Eszter_lett_az_ev_szinmuvesze","timestamp":"2019. február. 09. 21:55","title":"Story Gála: Ónodi Eszter lett az év színművésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább rendreutasító, mint udvarias listát közölt az amerikai Külügyminisztérium Mike Pompeo magyarországi látogatásának napján. Volt pár, a kormány szempontjából akár fenyegetőnek is tűnhető tétel.\r

\r

","shortLead":"Inkább rendreutasító, mint udvarias listát közölt az amerikai Külügyminisztérium Mike Pompeo magyarországi...","id":"20190211_Szabad_sajto_civilek_energetika__ime_az_amerikai_kivansaglista_a_budapesti_targyalasok_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c319841-d9f6-40e9-b726-56619ac212e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190211_Szabad_sajto_civilek_energetika__ime_az_amerikai_kivansaglista_a_budapesti_targyalasok_ele","timestamp":"2019. február. 11. 08:35","title":"Szabad sajtó, civilek, energetika – íme, az amerikai kívánságlista a budapesti tárgyalások elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20672c9b-d0f9-44cf-aa4b-f3082d2b6181","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Childish Gambino mellett Dua Lipát is elismerték. ","shortLead":"Childish Gambino mellett Dua Lipát is elismerték. ","id":"20190211_A_Sziget_tavalyi_sztarja_is_kapott_Grammyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20672c9b-d0f9-44cf-aa4b-f3082d2b6181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7067e6f8-29ea-4ef4-a153-d2b465412685","keywords":null,"link":"/kultura/20190211_A_Sziget_tavalyi_sztarja_is_kapott_Grammyt","timestamp":"2019. február. 11. 09:02","title":"A Sziget tavalyi sztárja is kapott Grammyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]