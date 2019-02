Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy múltú lap alapítójának, Pethő Sándornak a dédunokája a Pátria Rádióban fejtette ki, miért gondolja a Magyar Időkből lett Magyar Nemzetről, hogy annak nincs köze az eredeti újsághoz.



","shortLead":"A nagy múltú lap alapítójának, Pethő Sándornak a dédunokája a Pátria Rádióban fejtette ki, miért gondolja a Magyar...","id":"20190208_Petho_Tibor_Az_ujjaindult_Magyar_Nemzet_nem_a_regi_jogfolytonos_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e0b4cb-9342-4858-9fb6-a4950a52958b","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Petho_Tibor_Az_ujjaindult_Magyar_Nemzet_nem_a_regi_jogfolytonos_valtozata","timestamp":"2019. február. 08. 14:32","title":"Pethő Tibor: Az újjáindult Magyar Nemzet nem a régi jogfolytonos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190209_Bundesliga_meglepetesre_siman_gyozott_Dardai_csapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf6e9c2-a833-4f0a-8d66-c433f8a9da21","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Bundesliga_meglepetesre_siman_gyozott_Dardai_csapata","timestamp":"2019. február. 09. 21:02","title":"Bundesliga: meglepetésre, simán győzött Dárdai csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a4cee0-ae56-46c3-ace8-9d2206f9ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA bedarálása és a kormánynak nem tetsző nézetek elsorvasztása ellen tiltakozik több mint negyven ismert tudós és művész.","shortLead":"Az MTA bedarálása és a kormánynak nem tetsző nézetek elsorvasztása ellen tiltakozik több mint negyven ismert tudós és...","id":"20190209_Alakul_az_akademiai_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a4cee0-ae56-46c3-ace8-9d2206f9ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6ac644-2d48-4978-be52-e5330c2b278f","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Alakul_az_akademiai_ellenallas","timestamp":"2019. február. 09. 15:35","title":"Alakul az akadémiai ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190210_eszaki_felteke_jegtakaro_eltunese_virusos_androidos_alkalmazasok_syl_app_apex_legends_ingyenes_jatek_honor_view20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ff98bd-5eec-4df9-8919-fec46656b89d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_eszaki_felteke_jegtakaro_eltunese_virusos_androidos_alkalmazasok_syl_app_apex_legends_ingyenes_jatek_honor_view20","timestamp":"2019. február. 10. 12:00","title":"Ez történt: találtak 29 androidos alkalmazást, amit jobb, ha letöröl a mobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó a nemrég elindult mélykúti gigavágóhídra koncentrál, amelyet Orbán Viktor nemrég avatott fel. Most tőle kérnek támogatást, hogy a bezárás okozta nehézségek legyőzésében segítsen. ","shortLead":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó...","id":"20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fbbb1a-e0d4-43be-911e-ef6162ee3ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Orbán Viktortól kér segítséget a polgármester a Pannon Lúd bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Túltolta a zabálást a regnáló elit, így rá kell fanyalodjon a kutatók pénzére is.\r

\r

","shortLead":"Túltolta a zabálást a regnáló elit, így rá kell fanyalodjon a kutatók pénzére is.\r

\r

","id":"20190208_Gyarmathy_Eva_A_tudomanyos_gazszerelo_szuletese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9598538-da4b-42e9-8fa7-3562b8f12e7b","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Gyarmathy_Eva_A_tudomanyos_gazszerelo_szuletese","timestamp":"2019. február. 08. 15:10","title":"Gyarmathy Éva: A tudományos gázszerelő születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak több köztulajdont közösségi célokra fordítani.","shortLead":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak...","id":"20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b1c7e3-0700-480c-8d02-86e4dd360580","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Szabadstrand lehet a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783f6fb1-5fd8-441d-bc80-cdb0339e7f68","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A politológus-professzor szerint Horthy és Kádár is elárult valamit, ráadásul ugyanazt. Korábbi meggyőződésüket. Horthy Miklós a királyt, Kádár János a forradalmat, Orbán Viktor pedig a rendszerváltást.","shortLead":"A politológus-professzor szerint Horthy és Kádár is elárult valamit, ráadásul ugyanazt. Korábbi meggyőződésüket. Horthy...","id":"20190210_Bozoki_Orban_elarulta_a_rendszervaltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783f6fb1-5fd8-441d-bc80-cdb0339e7f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c5dda-a3e1-41f2-9ec4-1355be539472","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Bozoki_Orban_elarulta_a_rendszervaltast","timestamp":"2019. február. 10. 10:00","title":"Bozóki András: Orbán elárulta a rendszerváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]