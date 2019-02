Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi kisautó sofőrje a felvétel tanúsága szerint vagy nem ismeri a KRESZ-ben foglalt szabályokat, vagy egyszerűen csak nem kívánja betartani azokat.","shortLead":"A városi kisautó sofőrje a felvétel tanúsága szerint vagy nem ismeri a KRESZ-ben foglalt szabályokat, vagy egyszerűen...","id":"20190211_a_nap_videoja_a_gyori_opeles_aki_a_piros_lampat_es_a_savokat_sem_tiszteli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c07b4e7-dc11-439a-a8ae-771f227db7f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190211_a_nap_videoja_a_gyori_opeles_aki_a_piros_lampat_es_a_savokat_sem_tiszteli","timestamp":"2019. február. 11. 06:41","title":"A nap videója: a győri opeles, aki a piros lámpát és a sávokat sem tiszteli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül: a diákoknak idén is a matematikateszt ment nehezebben, az átlagpontszám pedig mind a három évfolyamon alacsonyabb, mint a tavalyi – írja az Eduline.","shortLead":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül...","id":"20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20228c6-f742-4df8-be35-bb656a36f14d","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","timestamp":"2019. február. 09. 08:42","title":"Idén is a matematikateszt ment a legnehezebben a középiskolai felvételiken – íme a pontszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sor nagy cég alkalmazásáról derült ki, hogy a felhasználó engedélye és tudta nélkül figyeli az app használata közben tett mozdulatokat, sőt akár kényes adatokhoz is hozzáférhet.","shortLead":"Egy sor nagy cég alkalmazásáról derült ki, hogy a felhasználó engedélye és tudta nélkül figyeli az app használata...","id":"20190209_glassdoor_technologia_iphone_ios_appokban_kemkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e241e3f-0c23-4782-9bc7-f951d7ce1273","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_glassdoor_technologia_iphone_ios_appokban_kemkedes","timestamp":"2019. február. 09. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, most vigyázzon: kémkedő programokat találtak, minden mozdulatot rögzítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d401c9e5-9d27-4c28-80b1-f6c765b5cfab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább az átlagbér erejéig tegyék ingyenessé a banki átutalásokat és alapvető tranzakciókat - ezt kezdeményezi a riasztóan magas banki költségekre hivatkozva a Jobbik.\r

","shortLead":"Legalább az átlagbér erejéig tegyék ingyenessé a banki átutalásokat és alapvető tranzakciókat - ezt kezdeményezi...","id":"20190209_Jobbik_bankok_ingyen_utalas_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d401c9e5-9d27-4c28-80b1-f6c765b5cfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bec5446-d7c9-4a9d-9e49-235aa60037cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_Jobbik_bankok_ingyen_utalas_kampany","timestamp":"2019. február. 09. 14:50","title":"Nekiment a \"fosztogató\" bankoknak a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9df507d-f419-4a7f-b626-f51116114149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"Egy személygépkocsi és egy kistehergépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Egy személygépkocsi és egy kistehergépkocsi ütközött össze.","id":"20190210_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9df507d-f419-4a7f-b626-f51116114149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ac4f6-a992-4331-b141-ced1bb33efe2","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20190210_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M1esen","timestamp":"2019. február. 10. 09:10","title":"Két ember meghalt reggel az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kaptak plusztámogatást a fogorvosok, így sem tudják fenntartani a rendelőiket. ","shortLead":"Hiába kaptak plusztámogatást a fogorvosok, így sem tudják fenntartani a rendelőiket. ","id":"20190209_Sztrajkba_lephetnek_a_fogorvosok_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1568e506-0ea3-44af-9e61-14aa5005cbdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Sztrajkba_lephetnek_a_fogorvosok_is","timestamp":"2019. február. 09. 19:27","title":"RTL: sztrájkba léphetnek a fogorvosok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szokatlanul kemény fejmosást kaphat az amerikai külügyminisztertől hétfőn Orbán Viktor; Mike Pompeo közeli munkatársai legalábbis erőteljes váltásról beszéltek az eddig megengedőbbnek és passzívnak mutatkozó amerikai diplomáciában.","shortLead":"Szokatlanul kemény fejmosást kaphat az amerikai külügyminisztertől hétfőn Orbán Viktor; Mike Pompeo közeli munkatársai...","id":"20190209_Mike_Pompeo_amerikai_kulugyminiszter_Orban_Viktor_diplomacia_nyomasgyakorlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7a5aab-2eb4-4e60-a43d-fe2b53864075","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Mike_Pompeo_amerikai_kulugyminiszter_Orban_Viktor_diplomacia_nyomasgyakorlas","timestamp":"2019. február. 09. 16:57","title":"\"A magyar korrupcióval megágyaztunk Putyinnak\" - Orbán megemlegeti még a Pompeo-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190210_Torok_Gabort_is_foglalkoztatja_az_eltakart_Varkert_Bazar_szimbolikaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d24c2-eb2a-471f-8f15-1d074e12b2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Torok_Gabort_is_foglalkoztatja_az_eltakart_Varkert_Bazar_szimbolikaja","timestamp":"2019. február. 10. 13:06","title":"Török Gábort is foglalkoztatja az eltakart Várkert Bazár szimbolikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]