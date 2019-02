Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mexikó egykori első számú drogbárója akár élete végéig börtönben maradhat. ","shortLead":"Mexikó egykori első számú drogbárója akár élete végéig börtönben maradhat. ","id":"20190212_Bunosnek_mondta_ki_az_eskudtszek_el_Chapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706e90c-97c4-4248-ad2e-0b593451f364","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Bunosnek_mondta_ki_az_eskudtszek_el_Chapot","timestamp":"2019. február. 12. 19:28","title":"Bűnösnek mondta ki az esküdtszék El Chapót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát. A Spotify felhasználási feltételei most igen fontos változásokon esnek át, erről küldtek ki most magyar nyelvű levelet is az érintetteknek.","shortLead":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát...","id":"20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a65167b-9e36-4d7b-8e35-501a9824e6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","timestamp":"2019. február. 13. 11:03","title":"Ha kapott egy levelet a Spotify-tól, ki ne törölje olvasatlanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt, mostantól viszont azoknak sem kegyelmeznek, akik \"csak\" nézik azokat.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt...","id":"20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223da5f4-7c0a-4235-b04e-f8d1c634a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","timestamp":"2019. február. 13. 18:03","title":"A briteknél mostantól az is bűncselekmény, ha valaki csak ránéz a terrorista propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6277099f-2d20-4c60-acce-1799cfea3f32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Újpest-Központ metrómegállóban és annak környékén folytatódik a 3-as metró felújított szakaszán a füstpróba csütörtökön.","shortLead":"Az Újpest-Központ metrómegállóban és annak környékén folytatódik a 3-as metró felújított szakaszán a füstpróba...","id":"20190212_fustproba_3as_metro_feluitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6277099f-2d20-4c60-acce-1799cfea3f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4de224-ede8-4c87-8d16-62e98015926b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_fustproba_3as_metro_feluitas","timestamp":"2019. február. 12. 17:37","title":"Megint füstölni fog a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Absher néven fejlesztett kormányzati ügyintézésre alkalmas appot Szaúd-Arábia kormánya, csakhogy a program nyomkövetőként is működik, a szaúdi nők mozgását lehet vele megfigyelni. Az alkalmazás a Google és az Apple boltjában is megtalálható, a jogvédők szerint a két technológiai cég ezzel hozzájárul a szaúdi nők elnyomásához.","shortLead":"Absher néven fejlesztett kormányzati ügyintézésre alkalmas appot Szaúd-Arábia kormánya, csakhogy a program...","id":"20190213_apple_google_absher_alkalmazas_szaud_arabia_jogvedo_szerveztek_amnesty_international","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43899c6-0fdd-4e19-8cba-5338d6443e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_apple_google_absher_alkalmazas_szaud_arabia_jogvedo_szerveztek_amnesty_international","timestamp":"2019. február. 13. 16:03","title":"Kiakadtak a jogvédők: olyan alkalmazás készült, amellyel a szaúdi férfiak követni tudják, merre járnak a feleségeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7e91c5-b2a1-46f4-b443-b7dcdfb1e4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkatársunk valtonos embereket látott a helyszínen. ","shortLead":"Munkatársunk valtonos embereket látott a helyszínen. ","id":"20190213_Valtonos_biztonsagiak_igyekeznek_tavol_tartani_a_kivancsiskodokat_a_Fidesz_balatoni_frakcioulesetol__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7e91c5-b2a1-46f4-b443-b7dcdfb1e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb928374-bd72-40e9-93c6-c1011e31ffc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Valtonos_biztonsagiak_igyekeznek_tavol_tartani_a_kivancsiskodokat_a_Fidesz_balatoni_frakcioulesetol__fotok","timestamp":"2019. február. 13. 13:23","title":"O1G-feliratú táblákkal tüntetnek Orbán ellen a balatoni frakcióülésen – fotók a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c439799-d360-49ae-8b2c-458e8517e70d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország ugyan nem veszített uniós pénzt, ám Tiborcz István volt cégét hazai forrásból fizethették ki.","shortLead":"Magyarország ugyan nem veszített uniós pénzt, ám Tiborcz István volt cégét hazai forrásból fizethették ki.","id":"20190213_Nem_cafolja_a_kormany_hogy_az_adofizetok_alltak_az_Eliosszamlakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c439799-d360-49ae-8b2c-458e8517e70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a78266-1943-4b01-80f9-148f9cce1e8a","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Nem_cafolja_a_kormany_hogy_az_adofizetok_alltak_az_Eliosszamlakat","timestamp":"2019. február. 13. 14:40","title":"Nem cáfolja a kormány, hogy az adófizetők állták az Elios-számlákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Családjába, később pedig örökbe szeretett volna fogadni egy félárva, nevelőszülőknél elhelyezett kisfiút egy védőnő, de a kormányhivatal nem engedte. Más indokok mellett azzal utasították vissza, hogy a munkája során ismerte meg a gyereket, így „magáncélra” használta az információt, hogy a kicsiről nem tud gondoskodni a vér szerinti anyja. A védőnő nem érti, hogyan kerülhet hátrányba pont gyerekekért végzett munkája miatt, és miért nem a kisfiú érdekét nézik, akit neki berendezett szobával, babakelengyével vártak karácsonyra – hiába.","shortLead":"Családjába, később pedig örökbe szeretett volna fogadni egy félárva, nevelőszülőknél elhelyezett kisfiút egy védőnő, de...","id":"20190213_Csak_nezzuk_az_ures_kisagyat__aki_vedono_az_nem_fogadhat_be_egy_arvat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277b778b-1a53-4af7-b4e2-d7154cddaef3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Csak_nezzuk_az_ures_kisagyat__aki_vedono_az_nem_fogadhat_be_egy_arvat","timestamp":"2019. február. 13. 06:30","title":"„Csak nézzük az üres kiságyat” – nem fogadhatott be egy gyereket, mert ő a védőnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]