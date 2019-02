Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent egy új könyv, amely Mark Zuckerberg néhány éve elküldött e-mailjének részletét is tartalmazza. A levél azért is hangsúlyos, mert a cégvezető világosan kifejti benne, mit tart a Facebook legnagyobb gyengeségének. Az üzenetet még azelőtt küldte a közösségi oldal vezetője, hogy a Facebook felvásárolta az Oculus virtuálisvalóság-szemüvegét. ","shortLead":"Megjelent egy új könyv, amely Mark Zuckerberg néhány éve elküldött e-mailjének részletét is tartalmazza. A levél azért...","id":"20190214_mark_zuckerberg_oculus_szemuveg_virtualis_valosag_innovacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac74670-f166-4467-bbe6-ed1aa78cfa4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_mark_zuckerberg_oculus_szemuveg_virtualis_valosag_innovacio","timestamp":"2019. február. 14. 15:33","title":"Mark Zuckerberg szerint a Facebooknak van egy igen komoly gyenge pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee299ce2-a75a-4045-bede-e60989059e0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 12-én lép színpadra az Arénában a Linkin Park zenei agya, aki a Belau-t választotta előzenekarnak.



","shortLead":"Március 12-én lép színpadra az Arénában a Linkin Park zenei agya, aki a Belau-t választotta előzenekarnak.



","id":"20190215_Megvan_ki_melegiti_be_a_kozonseget_Mike_Shinoda_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee299ce2-a75a-4045-bede-e60989059e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6313a90c-23ab-4fcc-a038-dfe1a088728a","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Megvan_ki_melegiti_be_a_kozonseget_Mike_Shinoda_elott","timestamp":"2019. február. 15. 10:14","title":"Megvan, ki melegíti be a közönséget Mike Shinoda előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rájöttek, hogy az ex-skinheadvezér régen nem szerette a cigányokat.","shortLead":"Rájöttek, hogy az ex-skinheadvezér régen nem szerette a cigányokat.","id":"20190215_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_Sneider_Tamas_mondjon_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9431aa61-d6ee-4fc9-93b5-39c77308d602","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_Sneider_Tamas_mondjon_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:33","title":"Országos Roma Önkormányzat: Sneider Tamás mondjon le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf008de-2f64-487f-9209-3601c7572f0c","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"„...biztos, hogy Dreher Antal nem lenne büszke a nevét viselő sörre. Minden bizonnyal elszörnyülködne, ha megtudná, hogy az tengerigríz és aszkorbinsav felhasználásával készül ” - Maláta, 1994. Negyedszázad múltán az egykori alapító is elégedett lehetne.\r

","shortLead":"„...biztos, hogy Dreher Antal nem lenne büszke a nevét viselő sörre. Minden bizonnyal elszörnyülködne, ha megtudná...","id":"20190215_Sorevolucio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bf008de-2f64-487f-9209-3601c7572f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c899db3-d2e5-4f28-9dfd-4066806d703c","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Sorevolucio","timestamp":"2019. február. 15. 15:08","title":"Sörevolúció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás az online kártyás fizetéseket teszi még biztonságosabbá. ","shortLead":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás...","id":"20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710bb94-e125-4072-8218-c6aed48044b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","timestamp":"2019. február. 15. 15:33","title":"Hasznos dologgal újított a CIB Bank, az online vásárlásoknál lesz jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62ec2c2-6fbc-4188-9215-ff10d405b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ambiciózus projektbe fog a NASA 2023-ban: egy új űrtávcsövet állítanak majd Föld körüli pályára, hogy minden eddiginél több adatot gyűjtesen a világűrről.","shortLead":"Ambiciózus projektbe fog a NASA 2023-ban: egy új űrtávcsövet állítanak majd Föld körüli pályára, hogy minden eddiginél...","id":"20190214_nasa_spherex_urtavcso_vilagegyetem_keletkezese_mi_volt_az_osrobbanas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62ec2c2-6fbc-4188-9215-ff10d405b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe006795-dea6-46bd-be68-3a573bdcfda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_nasa_spherex_urtavcso_vilagegyetem_keletkezese_mi_volt_az_osrobbanas_utan","timestamp":"2019. február. 14. 14:03","title":"10 milliárd fényévre nézne el a NASA, hogy megtudja, hogyan keletkezett az univerzum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Vannak helyek, amelyeknek bármi is legyen a firmájára írva, étterem, kocsma, kávéház, valahogy Helyek lesznek, ahonnan nagyon hiányzik, ha valaki elmegy. Ilyen a Lánchíd, amelyik most törzsvendégétől, Tandori Dezsőtől búcsúzik. ","shortLead":"Vannak helyek, amelyeknek bármi is legyen a firmájára írva, étterem, kocsma, kávéház, valahogy Helyek lesznek, ahonnan...","id":"20190214_Torzskavehazbol_egi_kavehazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c1e965-593a-4082-a523-72baa1ced882","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Torzskavehazbol_egi_kavehazba","timestamp":"2019. február. 14. 18:28","title":"Törzskávéházból égi kávéházba - Tandori Dezsőtől búcsúzik a törzshelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8071529-b878-4740-9880-539f2c26dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő években jelentősen átalakul majd a vállalatok informatikai infrastruktúrája – vélik az Oracle szakértői. Az üzleti szoftvermegoldásokkal foglalkozó vállalat szerint szükség is lesz az alkalamzkodásra, a mesterséges intelligencia ugyanis új színnel bővíti a támadók palettáját.","shortLead":"A következő években jelentősen átalakul majd a vállalatok informatikai infrastruktúrája – vélik az Oracle szakértői...","id":"20190215_oracle_kiberbiztonsagi_incidensek_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8071529-b878-4740-9880-539f2c26dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60077d18-be54-49d8-8a3a-a62e6b81497b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_oracle_kiberbiztonsagi_incidensek_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. február. 15. 16:33","title":"Kutya világ jön a vállalatokra: elemzők szerint 100x-osára nő a biztonsági incidensek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]