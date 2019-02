Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64fe200-d59a-48c3-92b3-785c2ac47cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a szegényebbek látnák a kárát a felvételihez kötelező nyelvvizsgának, írja az e heti HVG.\r

\r

","shortLead":"Leginkább a szegényebbek látnák a kárát a felvételihez kötelező nyelvvizsgának, írja az e heti HVG.\r

\r

","id":"20190214_Megtizedelheti_a_felsooktatasba_felvetelizoket_a_kotelezo_nyelvvizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64fe200-d59a-48c3-92b3-785c2ac47cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886abeec-0574-493e-a427-20af38383226","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megtizedelheti_a_felsooktatasba_felvetelizoket_a_kotelezo_nyelvvizsga","timestamp":"2019. február. 14. 14:09","title":"Megtizedelheti a felsőoktatásba felvételizőket a kötelező nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik a Barcelonában bemutatkozó G8 ThinQ-hoz.","shortLead":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik...","id":"20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3acb5ed-4a19-402f-8e09-f10ce95be095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","timestamp":"2019. február. 15. 10:33","title":"Titokban készít új mobilt az LG, de a neve már kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d","c_author":"","category":"kultura","description":"Bukta Imre a vidéki Magyarország sztereotípiáiról, a szocializmus örökségéről és az MMA-val való kapcsolatáról is beszélt a HVG-nek.\r

\r

","shortLead":"Bukta Imre a vidéki Magyarország sztereotípiáiról, a szocializmus örökségéről és az MMA-val való kapcsolatáról is...","id":"20190214_Egy_valsagzona_peremen_vagyunk_de_en_nem_latok_melyszegenyseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc341e2-200b-41c4-97d9-7adc30b2aa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Egy_valsagzona_peremen_vagyunk_de_en_nem_latok_melyszegenyseget","timestamp":"2019. február. 14. 14:39","title":"„Egy válságzóna peremén vagyunk, de én nem látok mélyszegénységet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni felette a teljes irányítást.","shortLead":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni...","id":"20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728a03e9-f224-4597-be7d-b8dbdd0d6edd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","timestamp":"2019. február. 14. 12:35","title":"Súlyos biztonsági hibát találtak a Xiaomi elektromos rollerében, életveszélyes lehet utazni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ec092b-60dc-402f-8c9a-fde719ffd2bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz alakulat leleplezte idei autóját, mely a reményeik szerint a korábbiaknál jobban megszorongatja majd Hamilton új Mercedesét. ","shortLead":"Az olasz alakulat leleplezte idei autóját, mely a reményeik szerint a korábbiaknál jobban megszorongatja majd Hamilton...","id":"20190215_itt_a_2019es_f1es_ferrari_fotok_es_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8ec092b-60dc-402f-8c9a-fde719ffd2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766f8a43-949d-4f90-beb1-e02eada357ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_itt_a_2019es_f1es_ferrari_fotok_es_video","timestamp":"2019. február. 15. 11:49","title":"Itt a 2019-es F1-es Ferrari, ami matt vörös lett - fotók és videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Segítség Orbán Viktor évértékelőjének értelmezéséhez. Vélemény.","shortLead":"Segítség Orbán Viktor évértékelőjének értelmezéséhez. Vélemény.","id":"201907_nepertekelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4397664c-5ca8-4fe2-9b2d-0822f387c7fa","keywords":null,"link":"/itthon/201907_nepertekelo","timestamp":"2019. február. 16. 09:00","title":"Hont András: Népértékelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270cbb5d-44f8-4d49-9d2c-5d25a2edf98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lányt éppen az instagramos követői jelentették a rendőrségnek.","shortLead":"A lányt éppen az instagramos követői jelentették a rendőrségnek.","id":"20190214_Bortonbe_kerulhet_a_lany_aki_az_Instagramon_kozvetitette_ahogy_egy_szeket_kidob_a_45rol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270cbb5d-44f8-4d49-9d2c-5d25a2edf98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f293e48e-e12b-48b2-b147-db8c82e85af4","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Bortonbe_kerulhet_a_lany_aki_az_Instagramon_kozvetitette_ahogy_egy_szeket_kidob_a_45rol","timestamp":"2019. február. 14. 17:40","title":"Börtönbe kerülhet a lány, aki az Instán közvetítette, ahogy egy széket dob ki a 45.-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak érdekében, hogy 2020-ban ő induljon elnökjelöltként a republikánusok színeiben. Weld szerint az USA súlyos veszélyben van.","shortLead":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak...","id":"20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f569e8-546d-4401-b108-6b97b3533b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","timestamp":"2019. február. 15. 18:06","title":"Megvan Trump elnök első republikánus kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]