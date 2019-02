Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d715e61-5281-49ef-a3c9-66722e540aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozási hullám elült, a Fidesz támogatottsága stabilizálódott.","shortLead":"A tiltakozási hullám elült, a Fidesz támogatottsága stabilizálódott.","id":"20190215_A_tuloratorveny_mar_nem_rombolja_a_Fidesz_nepszeruseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d715e61-5281-49ef-a3c9-66722e540aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8024af14-1241-473f-9692-97385524716b","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_A_tuloratorveny_mar_nem_rombolja_a_Fidesz_nepszeruseget","timestamp":"2019. február. 15. 15:17","title":"A túlóratörvény már nem rombolja a Fidesz népszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb mérőműszerét helyezte a Mars felszínére az InSight amerikai űrszonda: a hővezetést mérő műszert a NASA kutatószondája kedd este helyezte karjával a vörös bolygó talajára – közölte szerdán a Német Űrközpont (DLR).","shortLead":"Újabb mérőműszerét helyezte a Mars felszínére az InSight amerikai űrszonda: a hővezetést mérő műszert a NASA...","id":"20190214_mars_insight_urszonda_furas_muszer_hp3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c255a33-780f-406e-b03e-c9dc0db5ad08","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_mars_insight_urszonda_furas_muszer_hp3","timestamp":"2019. február. 14. 19:05","title":"Egy spéci műszert tett le a Marsra a NASA, 5 méter mélyre lefúr nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari vállalkozások bevonásával – közölte az amerikai űrkutatási hivatal igazgatója egy washingtoni sajtóbeszélgetésen.","shortLead":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari...","id":"20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7582bf-b9f7-4fda-a841-17a09a49ef82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","timestamp":"2019. február. 16. 15:03","title":"Az egy dolog, hogy a NASA mihamarabb vissza akar térni a Holdra, de ott is maradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek egyetértésen, többoldalú megállapodásokon alapuló formálási módjának megőrzéséért is - mondta Angela Merkel német kancellár szombaton az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).","shortLead":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek...","id":"20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba6b1d0-9fef-4363-a712-06bf37182e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","timestamp":"2019. február. 16. 11:48","title":"Merkel: Európáért harcolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b8e1bf-5719-4395-bf75-62492734d7a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A néhai köztársasági elnök viccet csinált a protokollszabályokból a tolmácsa szerint. Kiderült az is, hogy nem szerette az Árpi bácsizást.","shortLead":"A néhai köztársasági elnök viccet csinált a protokollszabályokból a tolmácsa szerint. Kiderült az is, hogy nem szerette...","id":"20190215_Goncz_Arpad_poenjan_Bill_Clinton_is_a_konnyeit_torolte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06b8e1bf-5719-4395-bf75-62492734d7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e048d92-3077-47f2-9f8d-7e9701828e08","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Goncz_Arpad_poenjan_Bill_Clinton_is_a_konnyeit_torolte","timestamp":"2019. február. 15. 12:19","title":"Göncz Árpád poénján Bill Clinton is a könnyeit törölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A róla elnevezett téren.","shortLead":"A róla elnevezett téren.","id":"20190214_Szobrot_is_kaphat_Szell_Kalman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9008b6af-1a08-4b9f-8341-de3f2fdff499","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Szobrot_is_kaphat_Szell_Kalman","timestamp":"2019. február. 14. 20:51","title":"Szobrot is kaphat Széll Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A budapestiek elsöprő többsége, 75 százaléka támogatná a betétdíjas rendszer bevezetését, és választaná a visszaváltható palackot az egyszer használatos helyett − derül ki a Greenpeace Magyarország 2018 decemberében végzett reprezentatív közvélemény-kutatásából. ","shortLead":"A budapestiek elsöprő többsége, 75 százaléka támogatná a betétdíjas rendszer bevezetését, és választaná...","id":"20190214_greenpeace_magyarorszag_visszavalthato_muanyag_palack_egyszer_hasznalatos_muanayag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107f2ab3-56ce-4d8b-80ee-a61283b37aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_greenpeace_magyarorszag_visszavalthato_muanyag_palack_egyszer_hasznalatos_muanayag","timestamp":"2019. február. 14. 18:33","title":"Ehhez vajon mit szól a kormány? A budapestiek nagy része fizetne a visszaváltós palackokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2dfa9e-4848-4b64-893c-dc79096d430a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai szocialisták listavezetője nem beszélt Gulyás Gergely felvetéséről az Európai Bizottság elnökével, Soros Györggyel pedig néhány hónapja találkozott. Timmermans a szocialisták EP-listaállító kongresszusára érkezett, ahol találkozik majd Nagy Blankával is.","shortLead":"Az európai szocialisták listavezetője nem beszélt Gulyás Gergely felvetéséről az Európai Bizottság elnökével, Soros...","id":"20190216_Timmermans_Nevetseges_Gulyas_felvetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef2dfa9e-4848-4b64-893c-dc79096d430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef83ef9-f16f-45fd-9175-41cc5617e05a","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Timmermans_Nevetseges_Gulyas_felvetese","timestamp":"2019. február. 16. 07:32","title":"Timmermans: \"Nevetséges Gulyás felvetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]